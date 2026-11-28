2026-11-28 09:50:16

Το «Studio στις 3» κατέκτησε την πρώτη θέση στη μεσημεριανή ζώνη με 12,9% στο δυναμικό κοινό, σε μια ιδιαίτερα στενή αναμέτρηση με τις «Αποκαλύψεις», που ακολούθησαν με 12,7%.



Το «Live You» σημείωσε 10,5%, ενώ το «Στούντιο 4» κατέγραψε 4,0%. Το «Ρεπορτάζ Τώρα!» συγκέντρωσε 1,8% και η «Pop Μαγειρική» – Ι' Κύκλος έκλεισε τη ζώνη με 1,6%.



Πηγή: tvnea.com



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