2026-11-28 09:50:16

Οι «Αταίριαστοι» βρέθηκαν στην πρώτη θέση της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης, καταγράφοντας 14,3% στο δυναμικό κοινό. Η «Super Κατερίνα» ακολούθησε με 10,2%, ενώ «Το Πρωινό» σημείωσε 8,7%.



Το «Χαμογέλα και Πάλι!» συγκέντρωσε 8,4%, με τον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα» να καταγράφει 6,6%. Το «Πρωίαν σε Είδον» σημείωσε 6,4%, ενώ το «10 Παντού» ολοκλήρωσε τη ζώνη με 5,0%.



Πηγή: tvnea.com



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