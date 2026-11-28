2026-11-28 13:51:06
Η συμβολή των σιδηροδρομικών στην περίοδο της Κατοχής υπήρξε καθοριστική για τον αγώνα της Εθνικής Αντίστασης. Με τη γνώση του δικτύου και των μεταφορών, παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες και στήριξη στις αντιστασιακές οργανώσεις, συμβάλλοντας στην παρεμπόδιση των κατοχικών δυνάμεων.Ιδιαίτερα σημαντικός ήταν ο ρόλος τους στην ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου το 1942. Η συνδρομή τους στην sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΣαν σήμερα το 2010: Τι έγραφαν οι εφημερίδες για τον ΟΣΕ.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΚαποδίστριας: Ολόκληρη η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ