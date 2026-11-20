2026-11-20 08:48:47

Η Κίνα ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη στις σιδηροδρομικές μεταφορές, θέτοντας ως στρατηγικό στόχο τη λειτουργία τρένων υψηλής ταχύτητας με εμπορικές ταχύτητες έως 400 χλμ./ώρα κατά την περίοδο 2026-2030. Παράλληλα, σχεδιάζει την κατασκευή περίπου 15.000 χιλιομέτρων νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων τα 10.000 χιλιόμετρα θα αφορούν το δίκτυο υψηλών ταχυτήτων.Στο πλαίσιο του 15ου sidirodromikanea

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