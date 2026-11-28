2026-11-28 13:39:12

Ξανά στο πλατό του «Moments» θα βρεθεί η Ζέτα Μακρυπούλια, καθώς τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν τα γυρίσματα των νέων επεισοδίων της εκπομπής.



Σύμφωνα με πληροφορίες, στη λίστα των προσκεκλημένων βρίσκεται ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ενώ ένα από τα πρόσωπα που αναμένεται να δούμε στο «Moments» είναι και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.



Θυμίζουμε ότι για τη φετινή σεζόν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής ένα μόνο γύρισμα, με καλεσμένο τον Ρένο Χαραλαμπίδη. Το επεισόδιο δεν έχει προβληθεί ακόμη, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να οριστικοποιηθούν και οι υπόλοιποι καλεσμένοι που θα συναντήσει η Ζέτα Μακρυπούλια.



Πηγή: tvnea.com



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