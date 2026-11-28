Χάτσικο: Από τον σιδηροδρομικό σταθμό Σιμπούγια της Ιαπωνίας στο πάνθεον της παγκόσμιας ιστορίας, το σκυλί που έγινε το απόλυτο σύμβολο πίστης και αφοσίωσης.
2026-11-28 13:14:34
Λίγες ιστορίες έχουν συγκινήσει τόσο βαθιά τον κόσμο όσο εκείνη του Χάτσικο, του σκύλου που μετατράπηκε σε σύμβολο πίστης, αφοσίωσης και ανιδιοτελούς αγάπης στην Ιαπωνία.Ο Χάτσικο ήταν ένας σκύλος της ράτσας Ακίτα που γεννήθηκε το 1923. Ανήκε στον καθηγητή γεωπονίας Χιντεσαμπούρο Ουένο του Πανεπιστημίου του Τόκιο. Καθημερινά συνόδευε τον ιδιοκτήτη του στον σιδηροδρομικό σταθμό Σιμπούγια και sidirodromikanea
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