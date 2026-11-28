2026-11-28 13:14:34

Λίγες ιστορίες έχουν συγκινήσει τόσο βαθιά τον κόσμο όσο εκείνη του Χάτσικο, του σκύλου που μετατράπηκε σε σύμβολο πίστης, αφοσίωσης και ανιδιοτελούς αγάπης στην Ιαπωνία.Ο Χάτσικο ήταν ένας σκύλος της ράτσας Ακίτα που γεννήθηκε το 1923. Ανήκε στον καθηγητή γεωπονίας Χιντεσαμπούρο Ουένο του Πανεπιστημίου του Τόκιο. Καθημερινά συνόδευε τον ιδιοκτήτη του στον σιδηροδρομικό σταθμό Σιμπούγια και sidirodromikanea

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