Τρία πανομοιότυπα φυλαχτά ανατρέπουν τα δεδομένα μιας έρευνας, ένας αθώος βρίσκεται στο στόχαστρο για έναν φόνο και ένας μεγάλος έρωτας απειλεί να πυροδοτήσει έναν νέο πόλεμο ανάμεσα σε δύο οικογένειες! Στην Πλατανιά, το παρελθόν επιστρέφει πιο επικίνδυνο από ποτέ και μια σπίθα αρκεί για να γίνουν όλα στάχτη Στα προηγούμενα επεισόδια του «Κρίνο & Αγκάθι», ο Γεροδήμος ανακάλυψε το χρυσό φυλαχτό στο πηγάδι και πείστηκε πως ο θάνατος του Στέλιου δεν ήταν ατύχημα, αλλά ανθρωποκτονία. Η αντίδραση της Λαμπρινής στη θέα του φυλαχτού κίνησε τις υποψίες του, ενώ ο Τριαντάφυλλος αντιλήφθηκε την εμπλοκή του Μήτρου στον φόνο και τον απείλησε. Την ίδια ώρα, η Λευκή, έχοντας συνειδητοποιήσει πως η εκδίκησή της είχε στηριχθεί σε ένα ψέμα, παραδέχτηκε πως αγαπούσε τον Μάρκο και οι δυο τους παραδόθηκαν ολοκληρωτικά στον έρωτά τους.Από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στο «Κρίνο & Αγκάθι», η κηδεία του Στέλιου μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης, ο Γεροδήμος ανακαλύπτει πως το επίμαχο φυλαχτό δεν είναι μοναδικό και ενώ Λευκή και Μάρκος ζουν τις πιο όμορφες στιγμές του έρωτά τους, η Δέσποινα τους αιφνιδιάζει σε μια στιγμή πάθους.Πώς θα καταφέρει ο Μήτρος να στρέψει τις υποψίες μακριά του; Τι θα συμβεί όταν η Δέσποινα πιστέψει πως ο άντρας που αγαπά η κόρη της είναι ο δολοφόνος του συζύγου της; Και ποιος θα κινδυνεύσει όταν μια φωτιά απειλήσει το σπίτι των Δρογουταίων;ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00Η Λευκή και ο Μάρκος ζουν για πρώτη φορά τον έρωτά τους σαν υπόσχεση μιας καινούργιας ζωής, όμως η είδηση για την κηδεία του Στέλιου, που πραγματοποιείται πια μετά τη νεκροτομή, τους επαναφέρει στο πένθος. Στην κηδεία, η Δέσποινα ξεσπά μπροστά σε όλο το χωριό, τη χωροφυλακή και τους Αρβανιταίους, αφήνοντας βαριές αιχμές πως ο θάνατος του Στέλιου δεν ήταν ατύχημα, ενώ η Λευκή αποφασίζει να κρατήσει το μυστικό του πατέρα της για την εικόνα και να σηκώσει τον σταυρό της σιωπής. Την ίδια ώρα, ο Μήτρος, τρομαγμένος από το φυλαχτό που έχει στα χέρια του ο Γεροδήμος, βρίσκει έναν τρόπο να βγάλει τον εαυτό του από τη λίστα των υπόπτων και κάνει μια πρώτη απόπειρα να πλησιάσει τον Γιάννο. Κι ενώ ο Γεροδήμος ανακαλύπτει πως το φυλαχτό δεν ήταν ένα, αλλά τρία, όλα φτιαγμένα για τους γιους της Μαριγώς Αρβανίτη, ο Σκλίβας, τυφλωμένος από ζήλια, μαθαίνει πως ο Μάρκος είχε βρεθεί κοντά στο πέρασμα τη νύχτα που ο Στέλιος βρέθηκε στο πηγάδι.ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00Οι υποψίες του Γεροδήμου, μετά και από την επιβεβαίωση πως τα φυλακτά ανήκουν στους Αρβανιταίους, πέφτουν στον Μήτρο, και αναγκάζεται να πιέσει τη Λαμπρινή. Βρίσκεται, όμως, εκτεθειμένος απέναντι στον εισαγγελέα Τριπόλεως, που έρχεται αιφνιδίως και του ζητά εξηγήσεις για τις έρευνες. Από την άλλη, ο Παναγής περνά στην αντεπίθεση και διαβάλλει τον Σκλίβα στους Ιταλούς, προσπαθώντας να τον εκτοπίσει. Η Φρόσω, παρότι έχει κι η ίδια ανέβει απελπισμένη στο φράγμα για να ζητήσει την απομάκρυνση του Στάθη, ακούει τα πάντα και του επιτίθεται. Παράλληλα η Θεανώ, έχοντας δεχτεί την οριστική απόρριψη του Μάρκου, αρχίζει να χάνει τον έλεγχο και ο Μπαλασόπουλος αναστατωμένος ζητά τη βοήθεια της Μάρως. Η Λαμπρινή επιτίθεται πια στον Μήτρο για την ανάμιξή του στο φόνο του Στέλιου και εκείνος την απειλεί. Στο Δρογουταίικο τα πράγματα είναι δύσκολα και ο Μάρκος προτίθεται να βοηθήσει στήνοντας μια δουλειά για τη Λευκή. Aντιμετωπίζει, όμως, τη σθεναρή αντίσταση της Μαριγώς που μετά την ανακάλυψη πως Μάρκος και Λευκή είναι πια μαζί ως ζευγάρι, τον προειδοποιεί για το μέλλον. Άλλωστε ήδη ο Σκλίβας, που ακολουθεί το νήμα των όσων έμαθε για τον Μάρκο, ενημερώνει τη Δέσποινα πως ο Μάρκος σκότωσε τον Στέλιο... κι εκείνη παίρνει φωτιά!ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00Ο Σκλίβας αποκαλύπτει στη Δέσποινα τις υποψίες του για τον Μάρκο, κι εκείνη εξαγριώνεται. Τη ίδια ώρα στη χωροφυλακή, ο εισαγγελέας Κούτρας κατηγορεί τον Γεροδήμο για ανικανότητα και του ζητά να μείνει μακριά από την υπόθεση του Στέλιου, ενώ συναντά τη Μαριγώ και της αποκαλύπτει πως ερευνά εκ νέου τον θάνατο του Ηλία Δρογούτη. Εκείνη συνειδητοποιεί πως ήταν μεγάλο λάθος να τον εμπλέξει στην υπόθεση. Η Χρυσούλα θυσιάζει το κορμί της για να ξεφύγει το σπίτι της από την ανέχεια, ενώ ο Τριαντάφυλλος αναζητά τρόπο να σφίξει τη θηλιά γύρω από τον Μήτρο, τον οποίο και ο Γεροδήμος συνεχίζει να παρακολουθεί πολύ στενά... Κι ενώ ο Μάρκος και η Λευκή ζουν τις πιο όμορφες στιγμές τους, η Δέσποινα που σπεύδει να ειδοποιήσει τη Λευκή για τον Μάρκο, τους πιάνει να κάνουν έρωτα και επιστρέφει στο σπίτι τόσο ταραγμένη που σχεδόν βάζει φωτιά. Η φωτιά μοιάζει να σβήνει, αλλά κάποιος παραφυλά…Πηγή: tvnea.com