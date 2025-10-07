2025-10-07 13:10:12

Έπειτα από δύο χρόνια γεμάτα συναυλίες και ταξίδια η Μαρίνα Σάττι ετοιμάζεται να κάνει ένα διάλειμμα από τις καλλιτεχνικές υποχρεώσεις της.



Η δημοφιλής τραγουδίστρια και συνθέτρια σε συνέντευξή της στο WiWibloggs τόνισε οτι μετά την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής περιοδείας της και το επερχόμενο ντεμπούτο της στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο, θα χρειαστεί χρόνο για ανασύνταξη και έμπνευση.



«Νομίζω πως έχω ωριμάσει πολύ μέσα σε… δεν ξέρω πόσο είναι… δύο χρόνια; Σχεδόν δύο χρόνια. Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο απ’ όσα συμβαίνουν. Νιώθω ότι πρέπει να δουλεύω για αυτό κάθε φορά που ανεβαίνω στη σκηνή, γιατί, ξέρεις, οι άνθρωποι αφιερώνουν τον χρόνο τους για να έρθουν να σε δουν, να αγοράσουν ένα εισιτήριο. Ίσως είναι η μοναδική φορά που θα σε δουν, ή… ελπίζω όχι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε νιώθω ότι πρέπει να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου κάθε φορά», είπε χαρακτηριστικά η Μαρίνα Σάττι.



«Νομίζω ότι θέλω να αφιερώσω λίγο χρόνο για να αφομοιώσω όλες αυτές τις πληροφορίες. Είναι πάρα πολλά όσα συνέβησαν τα τελευταία δύο χρόνια, όλα το ένα μετά το άλλο… Νομίζω πως θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να επεξεργαστώ όλα αυτά και να ξαναγνωρίσω τον εαυτό μου, γιατί συνέβησαν πολλά και αλλάζουμε. Και νομίζω πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος, δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά… να συνεχίσω να δημιουργώ ενδιαφέροντα πράγματα, νέα πράγματα που να έρχονται από μέσα μου και να αντιπροσωπεύουν αυτό που είμαι κάθε φορά» συμπλήρωσε.



Πηγή: tvnea.com



