2025-10-07 13:10:12
Φωτογραφία για Μαρίνα Σάττι: Ετοιμάζεται να κάνει ένα διάλειμμα από τις καλλιτεχνικές υποχρεώσεις της...
Έπειτα από δύο χρόνια γεμάτα συναυλίες και ταξίδια η Μαρίνα Σάττι ετοιμάζεται να κάνει ένα διάλειμμα από τις καλλιτεχνικές υποχρεώσεις της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια και συνθέτρια σε συνέντευξή της στο WiWibloggs τόνισε οτι μετά την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής περιοδείας της και το επερχόμενο ντεμπούτο της στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο, θα χρειαστεί χρόνο για ανασύνταξη και έμπνευση.

«Νομίζω πως έχω ωριμάσει πολύ μέσα σε… δεν ξέρω πόσο είναι… δύο χρόνια; Σχεδόν δύο χρόνια. Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο απ’ όσα συμβαίνουν. Νιώθω ότι πρέπει να δουλεύω για αυτό κάθε φορά που ανεβαίνω στη σκηνή, γιατί, ξέρεις, οι άνθρωποι αφιερώνουν τον χρόνο τους για να έρθουν να σε δουν, να αγοράσουν ένα εισιτήριο. Ίσως είναι η μοναδική φορά που θα σε δουν, ή… ελπίζω όχι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε νιώθω ότι πρέπει να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου κάθε φορά», είπε χαρακτηριστικά η Μαρίνα Σάττι.

«Νομίζω ότι θέλω να αφιερώσω λίγο χρόνο για να αφομοιώσω όλες αυτές τις πληροφορίες. Είναι πάρα πολλά όσα συνέβησαν τα τελευταία δύο χρόνια, όλα το ένα μετά το άλλο… Νομίζω πως θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να επεξεργαστώ όλα αυτά και να ξαναγνωρίσω τον εαυτό μου, γιατί συνέβησαν πολλά και αλλάζουμε. Και νομίζω πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος, δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά… να συνεχίσω να δημιουργώ ενδιαφέροντα πράγματα, νέα πράγματα που να έρχονται από μέσα μου και να αντιπροσωπεύουν αυτό που είμαι κάθε φορά» συμπλήρωσε.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Δεν έχω κανέναν λόγο να μιλήσω μαζί του, επειδή ...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Δεν έχω κανέναν λόγο να μιλήσω μαζί του, επειδή ...
Αγγελική Ηλιάδη: “Έχω βρεθεί στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη – είναι ψυχοφθόρο”
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αγγελική Ηλιάδη: “Έχω βρεθεί στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη – είναι ψυχοφθόρο”
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Ελένη Τσολάκη ετοιμάζεται για πρωινό ξύπνημα στον ΑΝΤ1 τα Σαββατοκύριακα...
Η Ελένη Τσολάκη ετοιμάζεται για πρωινό ξύπνημα στον ΑΝΤ1 τα Σαββατοκύριακα...
"Παιχνίδια Εκδίκησης" Spoiler: Ο Άγης χωρίζει τη Μαρίνα από τον Κωστή – Η μεγάλη ρήξη που αλλάζει τα πάντα
Κωνσταντίνος Αρτσίτας: Είναι κάπως άβολο να βγαίνουν δημοσιεύματα... - Ό,τι και να κάνει η Ελένη Τσολάκη θα το κάνει τέλεια
Κωνσταντίνος Αρτσίτας: Είναι κάπως άβολο να βγαίνουν δημοσιεύματα... - Ό,τι και να κάνει η Ελένη Τσολάκη θα το κάνει τέλεια
Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Ελλάδας ως προς την ασφάλεια του σιδηρόδρομου - Πού «πέφτει» το βάρος
Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Ελλάδας ως προς την ασφάλεια του σιδηρόδρομου - Πού «πέφτει» το βάρος
Αλλαγές στο OPEN: Τι ετοιμάζεται για την επόμενη σεζόν – Σενάρια για Τσολάκη, Κωνσταντάρα και Κουσουλού
Αλλαγές στο OPEN: Τι ετοιμάζεται για την επόμενη σεζόν – Σενάρια για Τσολάκη, Κωνσταντάρα και Κουσουλού
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (6/10/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (6/10/2025)
Ανατροπή στα πρωινά: Στην κορυφή ο Γιώργος Λιάγκας με το “Πρωινό” του ANT1
Ανατροπή στα πρωινά: Στην κορυφή ο Γιώργος Λιάγκας με το “Πρωινό” του ANT1
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/10/2025)
Κοινωνία Ώρα MEGA»: Πρώτη σε τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό – Ρεκόρ 40,4% σε 15λεπτο
Κοινωνία Ώρα MEGA»: Πρώτη σε τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό – Ρεκόρ 40,4% σε 15λεπτο
Τα νούμερα τηλεθέασης της μεσημεριανής ζώνης – Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1
Τα νούμερα τηλεθέασης της μεσημεριανής ζώνης – Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1