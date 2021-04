themaygeias

Στοίχημα για την κυβέρνηση αποτελεί το άνοιγμα των σχολείων τη Δευτέρα 12 Απριλίου, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να φτάσουν στη χώρα μας τα πρώτα self test.Η κυβέρνηση θα ζητήσει από την Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων την επαναλειτουργία των Λυκείων και για τρεις τάξεις, με τη διενέργεια self test κάθε εβδομάδα τόσο για τους μαθητές όσο και για τους καθηγητές.Γι’ αυτό και σε πρώτη φάση οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές κάτω των 18 ετών θα έχουν προτεραιότητα στην προμήθεια των τεστ, ώστε η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων να ανάψει το πράσινο φως για την επιστροφή στα θρανία.Σε δεύτερη φάση θα ανοίξουν τα Γυμνάσια, ενώ για μετά το Πάσχα φαίνεται να μετατίθενται τα Δημοτικά.Στο τραπέζι των συζητήσεων την επόμενη εβδομάδα μπαίνουν και τα πολυκαταστήματα. Αν όλα εξελιχθούν καλά με τα μικρότερα καταστήματα, είναι πιθανό στις 12 Απριλίου να επαναλειτουργήσουν και τα πολυκαταστήματα.Μάλιστα, αύριο στις ανακοινώσεις που θα γίνουν για τη διενέργεια των self test, μετά την υποχρεωτικότητα σε μαθητές και καθηγητές, ενδέχεται να ακολουθήσουν το λιανεμπόριο και ο τουρισμός.Σε ό,τι αφορά στην εστίαση, αν και οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στο τέλος του μήνα και το άνοιγμα μοιάζει δύσκολο πριν το Πάσχα, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να γίνει.Σε κάθε περίπτωση, αυτό εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, όπως η πορεία των κρουσμάτων, οι αντοχές του ΕΣΥ, αλλά και πως θα έχει κυλήσει η επαναλειτουργία των υπόλοιπων δραστηριοτήτων.πηγη: skai