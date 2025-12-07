2025-12-07 18:04:23
Φωτογραφία για Διορθώσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Καταπολέμησης της Παχυσαρκίας ζητούν οι Γενικοί Γιατροί
Την έντονη ανησυχία της εκφράζει η Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής (ΠΕΕΓΟΙ) σχετικά με μια κρίσιμη παράμετρο του νέου Εθνικού Προγράμματος Καταπολέμησης της Παχυσαρκίας, η οποία, «όπως φαίνεται, κινδυνεύει να περιορίσει σημαντικά την αποτελεσματικότητά του και να αποκλείσει πολίτες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη».

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ανακοινώσεις, αναφέρει η ΠΕΕΓΟΙ, η ένταξη στο πρόγραμμα βασίζεται αποκλειστικά στη συμμετοχή στο «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ τα καρδιαγγειακά νοσήματα». «Αυτό πρακτικά αποκλείει τα άτομα με ήδη εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο, καθώς δεν λαμβάνουν παραπεμπτικό από το εν λόγω πρόγραμμα. Πρόκειται για μια επιλογή που, σύμφωνα με τα δεδομένα της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας, στερεί από τους πιο ευάλωτους ασθενείς μια παρέμβαση από την οποία θα μπορούσαν ωφεληθούν ιδιαίτερα».

«Ο στόχος μας είναι ένα πρόγραμμα πραγματικά προσβάσιμο σε όσους το χρειάζονται. Δεν πρέπει να δημιουργούνται έμμεσοι αποκλεισμοί για ομάδες υψηλού κινδύνου», τονίζει η ΠΕΕΓΟΙ. Προτείνει δε, άρση του αποκλεισμού των ασθενών με καρδιαγγειακή νόσο, διεύρυνση των ιατρών που μπορούν να συνταγογραφούν τις θεραπείες.


«Η συμμετοχή περισσότερων ειδικοτήτων και περισσότερων ιατρών στο σύστημα θα ενισχύσει τη διαθεσιμότητα, την ταχύτητα εξυπηρέτησης και την ποιότητα φροντίδας», αναφέρει η ΠΕΕΓΟΙ θεωρώντας ότι το πρόγραμμα μπορεί να γίνει πραγματικά καθολικό, αποτελεσματικό και δίκαιο, αγγίζοντας εκείνους που το χρειάζονται περισσότερο.

Η Ένωση επαναφέρει το αίτημά της για συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να συζητηθούν τόσο το συγκεκριμένο ζήτημα όσο και άλλα κρίσιμα θέματα που αφορούν τη Γενική Οικογενειακή Ιατρική.

Πηγή : dailypharmanews 
pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Hellenic Train : Αποκατάσταση σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι-Λάρισα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Hellenic Train : Αποκατάσταση σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι-Λάρισα
Σπύρος Παπαδόπουλος: Στο τραπέζι νέα ρομαντική σειρά – Όλα όσα συζητούνται για την τηλεοπτική του επιστροφή
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σπύρος Παπαδόπουλος: Στο τραπέζι νέα ρομαντική σειρά – Όλα όσα συζητούνται για την τηλεοπτική του επιστροφή
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νέα απάτη με παράνομες συνταγογραφήσεις 435.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, συνελήφθησαν γιατροί και φαρμακοποιός
Νέα απάτη με παράνομες συνταγογραφήσεις 435.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, συνελήφθησαν γιατροί και φαρμακοποιός
Οι πόλεις της Ευρώπης ζητούν χρηματοδότηση για την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας - Το σχέδιο Απ. Τζιτζικώστα
Οι πόλεις της Ευρώπης ζητούν χρηματοδότηση για την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας - Το σχέδιο Απ. Τζιτζικώστα
ΠΦΣ προς ΕΟΠΥΥ: Αμεση εφαρμογή της νομοθετημένης απαλλαγής των φαρμακείων από το ριμπειτ για τα off patent
ΠΦΣ προς ΕΟΠΥΥ: Αμεση εφαρμογή της νομοθετημένης απαλλαγής των φαρμακείων από το ριμπειτ για τα off patent
ATH.ENA GO: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ smartphone ΣΕ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
ATH.ENA GO: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ smartphone ΣΕ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Στα τέλη Νοεμβρίου οι πρώτες εκτελέσεις συνταγών για φάρμακα κατά της παχυσαρκίας
Στα τέλη Νοεμβρίου οι πρώτες εκτελέσεις συνταγών για φάρμακα κατά της παχυσαρκίας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Εκδρομή στο ΚΠΙΣΝ - Ξενάγηση στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας
Εκδρομή στο ΚΠΙΣΝ - Ξενάγηση στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας
10η ΤΡΙΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 17-19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025
10η ΤΡΙΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 17-19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025
Το πολυτελές τρένο «Όνειρο της Ερήμου» της Σαουδικής Αραβίας είναι πλέον ανοιχτό για κρατήσεις
Το πολυτελές τρένο «Όνειρο της Ερήμου» της Σαουδικής Αραβίας είναι πλέον ανοιχτό για κρατήσεις
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/12/2025)
Ιωάννα Τούνη: «Προσπάθησαν να με εξευτελίσουν»
Ιωάννα Τούνη: «Προσπάθησαν να με εξευτελίσουν»