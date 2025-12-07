pharmateam

Την έντονη ανησυχία της εκφράζει η Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής (ΠΕΕΓΟΙ) σχετικά με μια κρίσιμη παράμετρο του νέου Εθνικού Προγράμματος Καταπολέμησης της Παχυσαρκίας, η οποία, «όπως φαίνεται, κινδυνεύει να περιορίσει σημαντικά την αποτελεσματικότητά του και να αποκλείσει πολίτες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη».Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ανακοινώσεις, αναφέρει η ΠΕΕΓΟΙ, η ένταξη στο πρόγραμμα βασίζεται αποκλειστικά στη συμμετοχή στο «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ τα καρδιαγγειακά νοσήματα». «Αυτό πρακτικά αποκλείει τα άτομα με ήδη εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο, καθώς δεν λαμβάνουν παραπεμπτικό από το εν λόγω πρόγραμμα. Πρόκειται για μια επιλογή που, σύμφωνα με τα δεδομένα της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας, στερεί από τους πιο ευάλωτους ασθενείς μια παρέμβαση από την οποία θα μπορούσαν ωφεληθούν ιδιαίτερα».«Ο στόχος μας είναι ένα πρόγραμμα πραγματικά προσβάσιμο σε όσους το χρειάζονται. Δεν πρέπει να δημιουργούνται έμμεσοι αποκλεισμοί για ομάδες υψηλού κινδύνου», τονίζει η ΠΕΕΓΟΙ. Προτείνει δε, άρση του αποκλεισμού των ασθενών με καρδιαγγειακή νόσο, διεύρυνση των ιατρών που μπορούν να συνταγογραφούν τις θεραπείες.«Η συμμετοχή περισσότερων ειδικοτήτων και περισσότερων ιατρών στο σύστημα θα ενισχύσει τη διαθεσιμότητα, την ταχύτητα εξυπηρέτησης και την ποιότητα φροντίδας», αναφέρει η ΠΕΕΓΟΙ θεωρώντας ότι το πρόγραμμα μπορεί να γίνει πραγματικά καθολικό, αποτελεσματικό και δίκαιο, αγγίζοντας εκείνους που το χρειάζονται περισσότερο.Η Ένωση επαναφέρει το αίτημά της για συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να συζητηθούν τόσο το συγκεκριμένο ζήτημα όσο και άλλα κρίσιμα θέματα που αφορούν τη Γενική Οικογενειακή Ιατρική.Πηγή : dailypharmanews