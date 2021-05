Μια νέα περίοδος που θα την χαρακτηρίζει η πολύ μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, αλλά και συγχρόνως, η συνέχιση της τήρησης των ατομικών μέτρων προφύλαξης αρχίζει από σήμερα Παρασκευή.Αναλυτικά, από σήμερα:-Καταργείται η αποστολή μηνύματος στους αριθμούς 13032 και 13033.-Παρατείνεται η κυκλοφορία έως μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα.-Ανοίγουν τα μουσεία.-Ανοίγει ο τουρισμός.-Ανοίγουν τα καζίνο.-Ανοίγουν τα γραφεία συνοικεσίων.-Ανοίγουν οι υπερτοπικές - διαπεριφερειακές μετακινήσεις υπό προϋποθέσεις - αυτό που στην ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας την Τετάρτη ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος ονόμασε, ελληνική εκδοχή του «πράσινου πιστοποιητικού», για τις μετακινήσεις προς τη νησιωτική χώρα».Ειδικότερα, για τη μετάβαση προς και από τα νησιά -με εξαίρεση τη Λευκάδα, την Εύβοια και τη Σαλαμίνα- είναι υποχρεωτική η προσκόμιση είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, 14 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση, είτε αρνητικού PCR τεστ 72 ωρών, είτε rapid test 24 ωρών, είτε self-test 24 ωρών, είτε τέλος βεβαίωση νόσησης, που θα ισχύει από τους 2 έως 9 μήνες μετά.Ας σημειωθεί ότι ο έλεγχος θα γίνεται υποχρεωτικά από τις αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, ενώ τις παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν όλοι οι ημεδαποί και αλλοδαποί ταξιδιώτες, 5 ετών και άνω.Διευκρινιστικά, η δήλωση των self test θα πρέπει να γίνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, ενώ όσοι προσέρχονται σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές για PCR ή rapid τεστ αντιγόνου θα πρέπει να ζητούν την ψηφιακή βεβαίωση με το αποτέλεσμα του τεστ.Επισημαίνεται, εξάλλου, ότι για τις χερσαίες μετακινήσεις από νομό σε νομό, απευθύνεται ισχυρή σύσταση για τακτικά διαγνωστικά τεστ.Δεδομένης της κατάργησης των γραπτών μηνυμάτων, αλλαγές επέρχονται σήμερα και στη συμπεριφορά των καταναλωτών: το λιανεμπόριο επανέρχεται σε αυτό που ξέραμε, χωρίς ραντεβού, δηλαδή, (click in και click away), πλην όμως συνεχίζουν να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε ό,τι αφορά των αριθμό των πελατών: ένας πελάτης ανά 25 τετραγωνικά μέτρα. Αντιθέτως, μουσική δεν θα ακουσθεί στα καταστήματα εστίασης για όλο το μήνα Μάιο.Τις αμέσως επόμενες ημέρες, πιο συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 17 Μαΐου, θα επαναλειτουργήσουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, λίγες ημέρες αργότερα (21 Μαΐου) οι θερινοί κινηματογράφοι, ακόμη τα ΟΠΑΠ PLAY (24 Μαΐου) και οι ανοιχτοί πολιτιστικοί χώροι (28 Μαΐου). Επίσης, τα γυμναστήρια, τα κέντρα αισθητικής και οι χώροι δεξιώσεων (από τις 31 Μαΐου), οι οίκοι ανοχής από τις 7 Ιουνίου, ενώ από τον Ιούνιο προγραμματίζονται γάμοι και βαφτίσια σε εξωτερικό χώρο, με ανώτατο όριο 100 ατόμων.Ο τουρισμός ανοίγει κατ' ουσίαν σε δύο φάσεις: από σήμερα και ως το τέλος Ιουνίου περισσότερο προσεκτικά, και από τον Ιούλιο περισσότερο μαζικά. «Κλειδί» του κυβερνητικού σχεδίου είναι η ασφάλεια στον τουρισμό, με τον εμβολιασμό όλων των κατοίκων των νησιών αφενός, με την τήρηση συγκεκριμένων μέτρων από τους τουρίστες αφετέρου.Στο πρώτο σκέλος, όλοι οι ενήλικες κάτοικοι των μικρότερων νησιών, έως 10.000 κατοίκων, έχουν ήδη εμβολιαστεί, κάτι που θα συμβεί και με τους ενήλικους κατοίκους των μεγαλύτερων νησιών το αργότερο σε 1,5 μήνα από τώρα. Κατά συνέπεια, «εντός του Ιουνίου όλα τα νησιά, εξαιρουμένης της Κρήτης, για προφανείς λόγους, θα έχουν εμβολιαστεί καθολικά στον πληθυσμό τους με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί τείχος προστασίας», σημείωνε σε συνέντευξή του την Πέμπτη ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης.Σε ό,τι αφορά τους τουρίστες, από την 1η Ιουνίου τίθεται σε λειτουργία το ευρωπαϊκό πράσινο πιστοποιητικό, ταυτόχρονα με τον αλγόριθμο EVA θα συνεχίσουν οι στοχευμένοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στις πύλες εισόδου της χώρας μας, αναλόγως του επιδημιολογικού φορτίου της χώρας προέλευσης κάθε επισκέπτη.Σημειώνεται ότι οι επισκέπτες από το εξωτερικό θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τακτικά τεστ κατά τη διάρκεια της παραμονής τους και, πριν αναχωρήσουν για τις πατρίδες τους, να ξανακάνουν τεστ, έτσι ώστε να μην υπάρχει ανησυχία και στις χώρες προέλευσης, είχε την ευκαιρία να υπογραμμίσει, τέλος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος, από το βήμα του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ