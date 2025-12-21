2025-12-21 08:00:13
Φωτογραφία για Η Google ΤΑΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ – ΝΕΑ AI smart glasses ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ το 2026

 



Η Google ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει δύο νέα ζευγάρια smart glasses με τεχνητή νοημοσύνη το 2026, σηματοδοτώντας την πιο φιλόδοξη είσοδό της μέχρι στιγμής στην αγορά των wearable συσκευών. Τα γυαλιά ενσωματώνουν το Google Gemini και υπόσχονται μια εμπειρία όπου η τεχνολογία γίνεται πραγματικά αόρατη, προσφέροντας βοήθεια χωρίς την ανάγκη για οθόνη ή συνεχή χρήση του κινητού.

Το πρώτο μοντέλο είναι σχεδιασμένο για «screen-free» χρήση. Διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία, μικρόφωνα και κάμερες που επιτρέπουν στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με το Gemini με φυσικό τρόπο. Με ένα απλό άγγιγμα ή φωνητική εντολή, ο χρήστης μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες και στη συνέχεια να ζητήσει από τον ψηφιακό βοηθό να αναλύσει το περιβάλλον, να αναγνωρίσει αντικείμενα ή να παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Η Google θέλει αυτά τα γυαλιά να λειτουργούν ως ένα είδος «έξυπνης βοήθειας» που δε σε αποσπά από τον κόσμο γύρω σου.

Το δεύτερο ζευγάρι γυαλιών πηγαίνει την εμπειρία ένα βήμα παραπέρα, ενσωματώνοντας μια μικροσκοπική οθόνη στον φακό. Με αυτό το μοντέλο, ο χρήστης μπορεί να βλέπει κατευθύνσεις για πλοήγηση, ζωντανούς υπότιτλους μετάφρασης, ειδοποιήσεις ή άλλες χρήσιμες πληροφορίες χωρίς να χρειάζεται να κοιτάξει το κινητό του. Αν και η οθόνη είναι διακριτική, η Google στοχεύει να προσφέρει μια εμπειρία που θα μοιάζει απολύτως φυσική και εύκολη στη χρήση.

Και τα δύο μοντέλα θα συνδέονται με smartphone, στο οποίο θα γίνεται και η κύρια επεξεργασία δεδομένων, ώστε τα γυαλιά να παραμένουν ελαφριά και ενεργειακά αποδοτικά. Θα «τρέχουν» το Android XR, μια νέα πλατφόρμα της Google ειδικά σχεδιασμένη για συσκευές επαυξημένης πραγματικότητας και AI wearables.

Για να πετύχει υψηλή αισθητική και άνεση, η Google συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες οπτικών, όπως οι Warby Parker και Gentle Monster, ενώ παράλληλα αναπτύσσει την τεχνολογία σε συνεργασία με τη Samsung. Στόχος είναι τα smart glasses να είναι αρκετά κομψά ώστε να φοριούνται καθημερινά, χωρίς να θυμίζουν ογκώδεις tech συσκευές.

Με την κυκλοφορία αυτή, η Google εισέρχεται δυναμικά σε μια αγορά όπου ήδη δραστηριοποιούνται η Meta με τα Ray-Ban smart glasses, αλλά και η Apple, η οποία φημολογείται ότι ετοιμάζει τη δική της πρόταση για το 2026. Το 2026 φαίνεται πως θα είναι η χρονιά όπου τα έξυπνα γυαλιά θα περάσουν στο mainstream.



