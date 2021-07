themaygeias

Σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει το σχέδιο της κυβέρνησης για την αποφυγή νέας έξαρσης διασποράς της πανδημίας κορονοϊού, με covid-free και μικτά καταστήματα, παράλληλα με την πίεση στους ανεμβολίαστους, ώστε να επιλέξουν να κάνουν το εμβόλιο.Η μετάλλαξη Δέλτα ανησυχεί τους ειδικούς στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, ωστόσο όπως όλα δείχνουν τα υπάρχοντα εμβόλια που έχουν εγκριθεί από την ΕΕ είναι αποτελεσματικά.«Η επιδημία στην Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα έδειξε επιδείνωση της τάξης του 27% στις διαγνώσεις και 8% αύξηση στους θανάτους μεσοσταθμικά», σημείωσε ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά την τακτική ενημέρωση για την εξάπλωση του κορονοϊού. Εσπευσε ωστόσο να προσθέσει ότι «Η αποτελεσματικότητα των ολοκληρωμένων εμβολιασμών έναντι των μεταλλάξεων παραμένει εξαιρετικά υψηλή» και πως στη Βρετανία, σε άτομα με στέλεχος Δέλτα, ηλικία άνω των 50 ετών, προκύπτει 10 φορές χαμηλότερος κίνδυνος θανάτου σε εμβολιασμένους έναντι μη εμβολιασμένων».Στο πλαίσιο αυτό, ο υφυπουργός Πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, ανακοίνωσε νέα μέτρα:Συγκεκριμένα από 5 Ιουλίου ισχύουν τα εξής:Για τις μετακινήσεις προς τα νησιά θα απαιτούνται:• Για τους ενήλικες:α) πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης,β) αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες,γ) αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες.• Για ανήλικους 12 έως 17 ετών: οποιοδήποτε τεστ, περιλαμβανομένου του self test• Ενώ οι ανήλικοι έως 12 ετών ταξιδεύουν ελεύθερα.Στην επιστροφή από τα νησιά συνίσταται η διενέργεια self test για όλους όσοι είναι άνω των 12 ετών.Από το μέτρο εξαιρούνται η Εύβοια, η Λευκάδα και η Σαλαμίνα, και επίσης εξαιρούνταια) όσοι μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών νησιωτικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση. Αυτοί θα μετακινούνται με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) όπως ήδη ισχύει.β) όσοι μετακινούνται μεταξύ νήσων που βρίσκονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις ή σε πορθμεία που συνδέουν την ηπειρωτική χώρα με νήσους κοντινής απόστασης. Θα μετακινούνται με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) αν πρόκειται για εργαζόμενους όπως ήδη ισχύει και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) πριν την μετακίνηση για τους υπολοίπους.Όσον αφορά τις χερσαίες μετακινήσεις ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι αξιολογούνται από την κυβέρνηση τα επιδημιολογικά δεδομένα στην ηπειρωτική χώρα και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες εβδομάδες.Έτσι, από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου για τις μετακινήσεις ενηλίκων προς τα νησιά θα απαιτούνται πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες ή αρνητικό αποτέλεσμα rapit test τις τελευταίες 48 ώρες. Δεν θα γίνονται δεκτά τα self test.Οι νέοι κανόνες από 15 Ιουλίου για τα καταστήματαΠαράλληλα, η κυβέρνηση θέτει σε ισχύ επιπλέον κανόνες από τις 15 Ιουλίου για τα καταστήματα.Σύμφωνα με αυτούς τους νέους κανόνες, για να μπει κάποιος σε μαγαζί (καφέ-εστιατόριο, θέατρο, σινεμά κλπ) θα πρέπει να έχει Green Pass, rapid test ή PCR test. Ούτε εδώ θα γίνονται δεκτά τα self test, προκειμένου να αποφευχθούν ψευδείς δηλώσεις και να μπλοκαριστεί η είσοδος σε μη εμβολιασμένους πολίτες.Στη συνέχεια, ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στο νέο πλαίσιο κανόνων δημόσιας υγείας για τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας και στη δυνατότητα λειτουργίας αμιγών και μεικτών χώρων από τις 15 Ιουλίου. Ο κ. Χαρδαλιάς παρέθεσε ερωτήματα που τους έχουν τεθεί και απάντησε λεπτομερώς, σε μια προσπάθεια να εξηγήσει τους λόγους που οδηγούν την κυβέρνηση στα νέα μέτρα.Δείτε αναλυτικά:Τα μέτρα είναι μια πολιτική διχασμού της κοινωνίας; Οδηγούν σε διάκριση σε βάρος των πολιτών (εμβολιασμένοι και μη) και σε άνιση μεταχείρισή τους;Όχι μόνο δεν διχάζουν την κοινωνία, αλλά αντιθέτως συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και τη δημόσια υγεία αφού η αντιμετώπιση της πανδημίας αφορά στο σύνολο της κοινωνίας. Είναι χρέος της Πολιτείας να μεριμνά, έτσι ώστε το κοινωνικό αγαθό της υγείας να ισχύει έναντι πάντων. Είναι μια συμπληρωματική στρατηγική που περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα ενθάρρυνσης του εμβολιασμού, ώστε να πετύχουμε το συντομότερο δυνατόν το τείχος ανοσίας. Για τη διαμόρφωσή τους, η κυβέρνηση συνεργάστηκε με την Επιτροπή Βιοηθικής και την Επιτροπή των ειδικών λοιμωξιολόγων. Μπορεί η πανδημία να βρίσκεται σε πορεία ύφεσης, αλλά δεν πρέπει να εφησυχάζουμε καθώς η μάχη με τον κορονοϊό δεν έχει τελειώσει. Ασφαλείς είναι μόνο οι εμβολιασμένοι πολίτες. Γίνεται το αυτονόητο τόσο για ένα κράτος δικαίου, όσο και υγειονομικά: οι εμβολιασμένοι πολίτες επανέρχονται στην κανονικότητα, απολαμβάνοντας τα δικαιώματα που έχουν στερηθεί επί 16 μήνες. Διατηρούνται παράλληλα οι κανόνες δημόσιας υγείας για τους ανεμβολίαστους.Τα μέτρα οδηγούν σε παραβίαση των προσωπικών δεδομένων και των ατομικών ελευθεριών, θίγουν την αρχή της αξιοπρέπειας των πολιτών;Η κυβέρνηση συνεργάζεται στενά και με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που είναι Συνταγματική Ανεξάρτητη Αρχή. Η αυθεντικότητα του πιστοποιητικού εμβολιασμού θα ελέγχεται μέσω ψηφιακής εφαρμογής, δεν θα διατηρείται κανένα αρχείο. Απλώς θα διαπιστώνεται η γνησιότητα της προσκομιζόμενης ψηφιακής ή χάρτινης βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης και ως εκεί. Η εφαρμογή των μέτρων θα γίνει με πλήρη σεβασμό στη νομοθεσία που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων και βεβαίως στα δικαιώματα όλων των πολιτών.Μετακυλίεται το βάρος της μέριμνας για τη δημόσια υγεία από την Πολιτεία στις επιχειρήσεις;Υπάρχει αδήριτη ανάγκη να χτιστεί το προβλεπόμενο τείχος ανοσίας στο απαιτούμενο «ύψος» που -κατά τους επιστήμονες- θα μας προστατεύσει από τις μεταλλάξεις και ένα ενδεχόμενο νέο κύμα της πανδημίας. Θα επιτρέψει δε, την όσο το δυνατόν ομαλότερη επιστροφή στην οικονομική δραστηριότητα και στην κοινωνική δραστηριότητα, όπως την έχουμε ζήσει και τη θέλουμε. Αρα είναι προς όφελος και των επιχειρηματιών να συμβάλλουν σ’ αυτήν την πανεθνική προσπάθεια, ώστε να πειστούν οι διστακτικοί συμπολίτες μας να κάνουν το εμβόλιο. Είναι μια καλή πρακτική η οποία εφαρμόζεται στο εξωτερικό (Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Δανία) και έχει αποδώσει. Η Πολιτεία Θα κάνει τη δουλειά της αλλά και οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να τηρήσουν αυτά τα μέτρα δημόσιας υγείας ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα.Χώροι εστίασης, ψυχαγωγίας και άθλησης με μη εμβολιασμένους όλους τους υπαλλήλους, μπορούν να μετατραπούν σε covid-free; Σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει με τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους (ιδίως τους νεότερους που δεν έχουν κάνει ακόμη το εμβόλιο);Οι εργαζόμενοι στους χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας πρέπει να φορούν υποχρεωτικά μάσκα και γάντια και να υποβάλλονται σε τεστ. Ωστόσο, το κριτήριο που διαφοροποιεί τους πελάτες από τους εργαζόμενους είναι ο ουσιώδης χαρακτήρας της δραστηριότητας, ώστε να υποστηρίζεται δικαιοπολιτικά. Για τους πελάτες πρόκειται για ψυχαγωγία, για τους εργαζόμενους συνιστά απολύτως ουσιώδη δραστηριότητα επιβίωσης. Συνεπώς οι επιχειρηματίες σίγουρα έχουν το δικαίωμα να ρυθμίσουν εντός της επιχείρησης αυστηρούς κανόνες υγείας (πχ τακτικό τεστ, μάσκες ενισχυμένης προστασίας κοκ) και να διευθετήσουν τον τρόπο εργασίας των εργαζόμενων τους, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η αμιγής χρήση ως χώρου εμβολιασμένων.Πώς θα γίνεται ο έλεγχος των εισερχομένων;Ο έλεγχος στην είσοδο θα γίνεται με μια ψηφιακή εφαρμογή η οποία θα επιβεβαιώνει τη γνησιότητα του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης (σε covid -free χώρους) και των τεστ σε μικτούς χώρους (rapid test ή PCR). Θα είναι έτοιμη το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου ώστε από τις 15/7 που θα ανοίξουν οι κλειστοί χώροι συνάθροισης να μπορούν να επιλέξουν αν θα αυξήσουν τη χωρητικότητά τους για να καταστούν αμιγείς χώροι. Η εφαρμογή θα είναι δωρεάν και θα κατεβαίνει από το gov.gr.Μπορεί μια επιχείρηση να έχει μικτή χρήση σε εξωτερικούς χώρους και αμιγή σε εσωτερικούς; Κάθε πότε μπορεί να αλλάζει χρήση;Ναι, μπορεί να έχει διακριτή χρήση. Ωστόσο η εναλλαγή χρήσης μπορεί να γίνεται άπαξ.Τα μέτρα θα δυσκολέψουν ζευγάρια, οικογένειες και παρέες να βγαίνουν μαζί έξω εφόσον δεν είναι όλοι εμβολιασμένοι.Η κυβέρνηση προτρέπει όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν αμέσως, εφόσον δεν υπάρχουν ιατρικοί λόγοι που δεν τους το επιτρέπουν. Ναι, η απάντηση είναι ότι η ψυχαγωγία, που συνδέεται με αυξημένη κινητικότητα, θα είναι πιο εύκολη για τους εμβολιασμένους και πιο δύσκολη για τους ανεμβολίαστους πολίτες. Θα μπορούν πάντως ζευγάρια, οικογένειες και παρέες να μεταβαίνουν μαζί σε μικτούς χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας που σημαίνει ότι οι εμβολιασμένοι θα χρειαστεί να επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης και οι ανεμβολίαστοι το αποτέλεσμα του τεστ (rapid η PCR).Σε χώρους αμιγώς εμβολιασμένων θα μπορούν να μπαίνουν ανεμβολίαστοι ανήλικοι;Στους κλειστούς χώρους, δηλαδή σε θέατρα και σινεμά, επιχειρήσεις εστίασης, καφέ και γήπεδα οι ανήλικοι προσέρχονται με δήλωση self test, υπογεγραμμένη από τους γονείς τους.Πώς θα γνωρίζει ο πελάτης εάν ένα συγκεκριμένο κατάστημα είναι COVID free ή μικτό;Θα υπάρχει ειδική σήμανση στις εισόδους των χώρων εκμετάλλευσης (covid-free ή μικτός χώρος) με ειδική αναφορά για το αν είναι εμβολιασμένο και το προσωπικό της επιχείρησης.Πώς θα καλύπτονται οι καταστηματάρχες/ιδιοκτήτες χώρων απέναντι σε πελάτες που ενδεχομένως θα αντιδρούν;Θα καλούν τις Αρχές να επιληφθούν.Γιατί δεν δημιουργούνται χώροι μόνο για εμβολιασμένους και μόνο για ανεμβολίαστους;Ο εμβολιασμός, αν και συνιστά -σύμφωνα με τους επιστήμονες- το πιο ισχυρό «όπλο» κατά του κορονοϊού, δεν είναι υποχρεωτικός. Κατά συνέπεια δεν θα μπορούσε η Πολιτεία να κάνει τέτοιο διαχωρισμό, να επιβάλει αυτή τη διάκριση. Εξαιρουμένων, λοιπόν, των γηπέδων, λόγω της ιδιαιτερότητας τους (κοντινές επαφές, φωνές άρα εύκολη διασπορά του ιού) σε όλους τους υπόλοιπους χώρους θα είναι επιλογή του ίδιου του ιδιοκτήτη/επιχειρηματία αν θα καταστήσει τον χώρο του αμιγή ή μικτό.Σε ποια πλατφόρμα θα δηλώνουν οι επιχειρήσεις τη χρήση επιλογής τους;Η δήλωση αυτή των επιχειρηματιών θα γίνεται στην πλατφόρμα της ΕΡΓΑΝΗ.Θα έχει κόστος η χρήση της ψηφιακής εφαρμογής για τους ελέγχους ταυτοπροσωπίας;Κανένα κόστος. Είναι μία εφαρμογή την οποία θα κατεβάζουν στα κινητά τους.Γιατί μόνο rapid test ή PCR στους μικτούς χώρους και όχι self test; Δεν τα εμπιστευόμαστε;Δεν υπάρχει ζήτημα εγκυρότητας αλλά βεβαίωσης για το αληθές της δήλωσης από ανεξάρτητο τρίτο καθώς πρόκειται για μη ουσιώδη δραστηριότητα, άρα ο κίνδυνος ψευδούς δήλωσης είναι πιο αυξημένος. Ο έλεγχος θα γίνεται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής.Πώς θα αντιμετωπίζεται ένας πελάτης που επιθυμεί να εισέλθει σε αμιγή ή μικτό χώρο, αν και δεν πληροί τις προϋποθέσεις εισόδου σε αυτόν (πιστοποιητικό ή αποτέλεσμα τεστ);Η επιχείρηση οφείλει να του υποδείξει ότι βάσει νόμου δεν επιτρέπεται η είσοδός του στο κατάστημα και αν αυτός επιμένει η επιχείρηση οφείλει, αμελλητί, να ειδοποιήσει τις Αρχές (π.χ. ΕΛΑΣ) προκειμένου να επιβληθούν στον παραβάτη οι σχετικές κυρώσεις. Εάν η επιχείρηση δεν το πράξει φέρει ακέραια την ευθύνη.Ποια θα είναι τα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις και τους πελάτες που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες;Θα υπάρξει ειδικό πλαίσιο αυστηρών κυρώσεων που θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα και θα αφορά τόσο τους επιχειρηματίες όσο και τους πελάτες.Πώς θα λειτουργήσουν οι κλειστοί χώροι εστίασης από 15 Ιουλίου αν είναι αμιγείς; (με ή χωρίς μάσκα για τους πελάτες; Θα επιτρέπεται η χρήση των air-condition αν είναι κλειστοί χώροι;)Στους αμιγείς χώρους εστίασης και καφέ (covid-free) δεν θα υπάρχει η υποχρέωση να φορούν οι πελάτες μάσκες. Η υποχρέωση αυτή θα ισχύει για θεατές σε αίθουσες θεάτρων και κινηματογράφων. Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές θα τις φορούν υποχρεωτικά. Όσο για τα air-condition θα λειτουργούν κανονικά σε όλους τους αμιγείς χώρους.Ποια θα είναι η μέγιστη πληρότητα υπαίθριων χώρων ψυχαγωγίας καθήμενων -πλην γηπέδων- όταν ο χώρος μπορεί να δεχθεί περισσότερους από 15.000 καθήμενους;Θα τεθεί ανώτατο πλαφόν πληρότητας στις 15.000.Τα υπαίθρια και τα κλειστά κέντρα διασκέδασης θα εξυπηρετούν και όρθιους πελάτες ή μόνο καθήμενους; Θα μπορούν να χορεύουν;Οι επιχειρήσεις που θα λειτουργούν αμιγώς για εμβολιασμένους θα εξυπηρετούν και όρθιους πελάτες και θα επιτρέπεται ο χορός. Άλλωστε, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο προβλέπεται χαμηλότερη μέγιστη πληρότητα για τους χώρους αυτούς.Τα μέτρα θα ισχύσουν και για τουρίστες, μερικοί εκ των οποίων θα έχουν έρθει στην Ελλάδα για διαμονή αρκετών ημερών με αρνητικό τεστ και χωρίς να είναι απαραίτητα εμβολιασμένοι;Ασφαλώς, ό,τι ισχύει για τους Έλληνες πολίτες θα ισχύει και για τους τουρίστες. Οι εμβολιασμένοι ξένοι επισκέπτες επίσης θα πρέπει να επιδεικνύουν πιστοποιητικά εμβολιασμοί ή νόσησης και βεβαιώσεις αρνητικών τεστ, αναλόγως σε ποιο χώρο βρίσκονται.Χαρδαλιάς: Ο εμβολιασμός είναι το εισιτήριο επανόδου στην κανονικότηταΟ κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι ο εμβολιασμός αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και το εισιτήριο επανόδου στην κανονικότητα. Ακόμη έδωσε στοιχεία σχετικά με τους εμβολιασμούς από την έναρξή τους έως σήμερα.Συγκεκριμένα, όπως είπε, 4.839.234 πολίτες έχουν εμβολιαστεί με μια δόση και από αυτούς 3.788.906 πολίτες είναι πλήρως εμβολιασμένοι, ενώ προσέθεσε ότι αυτό σημαίνει ότι στο τέλος Ιουνίου το 56,3% του ενηλίκου πληθυσμού της χώρας είναι μερικώς θωρακισμένοι έναντι του κορονοϊού και το 44% είναι πλήρως προστατευμένοι. Επιπλέον, τρεις στους 4 πολίτες άνω των 60 ετών (75%), δηλαδή οι πιο ευάλωτοι στον κορονοϊό συμπολίτες μας, έχουν εμβολιαστεί ή έχουν προγραμματήσει τον εμβολιασμό τους πολύ σύντομα. «Ένα υψηλό ποσοστό ανοσίας συνεπώς έχει ήδη χτισθεί γύρω από τους πιο ευάλωτους. Αντίστοιχα καλά είναι και τα ποσοστά εμβολιασμού για τους πολίτες άνω των 45 ετών, όπου 7 στους 10 είτε έχουν κάνει το εμβόλιο τους ή θα το κάνουν τις αμέσως επόμενες μέρες» ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς.Σχετικά με τις νεότερες ηλικίες γνωστοποίησε ότι τα ποσοστά συμμετοχής είναι χαμηλότερα, καθώς απέκτησαν πρόσφατα πρόσβαση σε όλα τα εμβόλια, αλλά αυτά τα ποσοστά κάθε μέρα ανεβαίνουν. Συγκεκριμένα, στις ηλικίες 30-45 ετών, το 44% των πολιτών έχει κάνει τουλάχιστον μια δόση ενώ στις ηλικίες 18-29 ετών, το 26,5% έχει κάνει μια δόση ή έχει κλείσει το ραντεβού για τον εμβολιασμό. Ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι σίγουρα τα ποσοστά σε αυτές τις ηλικίες μπορούν να πάνε καλύτερα ενώ γνωστοποίησε ότι τις τελευταίες τρεις μέρες τα δεκάδες χιλιάδες νέα ραντεβού στην πλατφόρμα εμβολιασμών δείχνουν ότι τα κίνητρα υπέρ του εμβολιασμού φέρνουν ουσιαστικά, πραγματικά αποτελέσματα. Επίσης, όπως ανέφερε, η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 ως προς το μερίδιο του πληθυσμού της που είναι πλήρως εμβολιασμένο, σύμφωνα με το our world in data, χάρη στην άρτια οργανωμένη επιχείρηση "Ελευθερία". Ακόμη, σύμφωνα με τα στοιχεία του μητρώου COVID και του μητρώου εμβολιασμένων, από τους 4.840.000 εκατ. πολίτες που έχουν εμβολιαστεί έως σήμερα με μια δόση, μόλις το 0,28% έχει νοσήσει από COVID-19 μετά τον εμβολιασμό του, γεγονός που, όπως είπε, δείχνει ότι τα εμβόλια λειτουργούν και πετυχαίνουν να προσφέρουν την ασπίδα προστασίας απέναντι σε αυτόν τον ύπουλο, αόρατο εχθρό.Δεν τελειώσαμε με την πανδημία«Όσο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι εμβολιασμένο, τόσο λιγότερο χώρο αφήνουμε στις νέες μεταλλάξεις για να εξαπλωθούν και να προσβάλλουν τους ανεμβολίαστους. Η ύφεση της πανδημίας και η καλοκαιρινή ραστώνη δεν πρέπει να μας δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση ότι τελειώσαμε με την πανδημία. Η ινδική μετάλλαξη είναι 100% πιο μεταδοτική από το αρχικό κινεζικό στέλεχος του ιού και 50-60% πιο μεταδοτική από την βρετανική μετάλλαξη του τρίτου κύματος», σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς.Δεν θα ξανακλείσει η οικονομία και η κοινωνίαΕπίσης, ξεκαθάρισε ότι οριζόντια περιοριστικά μέτρα προφανώς δεν πρόκειται να ληφθούν ξανά. «Η οικονομία και η κοινωνία δεν πρόκειται να ξανακλείσουν για να προστατευθούν οι ανεμβολίαστοι που έχουν καθολική, δωρεάν και εύκολη πρόσβαση στα εμβόλια. Τα όποια περιοριστικά μέτρα δημόσιας υγείας θα είναι τοπικού ή σημειακού χαρακτήρα, θα αφορούν μόνο τους ανεμβολίαστους και δεν θα συνοδεύονται από οικονομική στήριξη. Ταυτόχρονα, οι εμβολιασμένοι θα ανακτούν σταδιακά την κανονικότητα της προ-πανδημικής ζωής τους μαζί με τα δικαιώματα που περιορίστηκαν τους προηγούμενους μήνες, όπως ήδη συμβαίνει», υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς.«Ας μην αφήσουμε, λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι να περάσει ανεκμετάλλευτο και ας εμβολιαστούν το νωρίτερο δυνατόν όσοι ακόμη το σκέφτονται, ώστε να περάσουμε στο φθινόπωρο όσο πιο προστατευμένοι και ενωμένοι γίνεται απέναντι στον ιό. Τώρα έχει έρθει η ώρα των πολιτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των δημάρχων και των περιφερειαρχών, της εκκλησίας, των επιχειρήσεων αλλά και της ίδιας της κοινωνίας να κάνουμε όλοι για ακόμα μία φορά το καθήκον μας και να πείσουμε όσο περισσότερους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν άμεσα. Μέχρι όμως η επιχείρηση Ελευθερία να ολοκληρωθεί, είναι απαραίτητο να παραμείνουμε εξαιρετικά προσεκτικοί. Η ύφεση της πανδημίας που συνεχίζεται στη χώρα μας, δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό. Βλέπουμε ήδη ότι χώρες της Ευρώπης - και όχι μόνο- εμφανίζουν αύξηση του αριθμού των νέων κρουσμάτων, λόγω της εξάπλωσης της μετάλλαξης Δέλτα, η οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένη μεταδοτικότητα. Είναι λοιπόν απαραίτητο να συνεχίσουμε όλοι μας να βρισκόμαστε σε εγρήγορση και να δείχνουμε ιδιαίτερη προσοχή και συνέπεια στην τήρηση των μέτρων. Γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να διατηρήσουμε την εξαιρετικά καλή επιδημιολογική εικόνα της χώρας», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.Τι είπε για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμώνΕρωτηθείς αν ασκείται έμμεση πίεση από την κυβέρνηση για υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, αν θεωρεί ότι υπάρχει κράτος-δικαίου γύρω από αυτό το ζήτημα και τι θα φέρει πρακτικά η επανεκτίμηση των δεδομένων για τις χερσαίες μετακινήσεις ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι το κράτος-δικαίου αφορά την ίδια την κοινωνία των πολιτών και δεν είναι δίκαιο για κάποιους που έχουν εμβολιαστεί, άρα δεν κινδυνεύουν, να βρίσκονται κάτω από συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες, περιορισμών, λόγω κάποιων που έχουν επιλέξει κάτι διαφορετικό. «Το δικαίωμα στην επιλογή είναι δεδομένο και είναι και σεβαστό. Από εκεί και πέρα ένα κράτος δικαίου πρέπει να εξασφαλίζει όρους δημόσιας υγείας για όλους τους πολίτες. Και εμείς δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, προσπαθούμε να εξηγήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες για να αντιληφθούν το αυτονόητο, ότι ο εμβολιασμός μας φέρνει πιο κοντά στην καθημερινότητά μας, μας φέρνει πιο κοντά στην άρση συγκεκριμένων περιορισμών διότι μόνο έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε όρους δημόσιας υγείας για τους πάντες. Οτιδήποτε γίνεται, γίνεται για να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και να θρηνούμε συνέχεια νεκρούς συμπολίτες μας. Δεν είναι συμπτωματικό ότι συντριπτικά, ολικά οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή διασωληνώνονται ή φεύγουν από τη ζωή είναι ανεμβολίαστοι. Έχουμε ευθύνη απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους», επισήμανε ενώ σχετικά με τις χερσαίες μετακινήσεις είπε ότι έχουν ξαναμπεί στη διαδικασία ελέγχων των μετακινήσεων, στην ηπειρωτική χώρα. Όπως γνωστοποίησε ο κ. Χαρδαλιάς, η Επιτροπή των Επιδημιολόγων πρότεινε να επεκταθεί το μέτρο αυτό και στην ηπειρωτική χώρα, ωστόσο αυτήν την πρόταση η κυβέρνηση την αξιολογεί και θα την επανεκτιμήσει συνολικά ανάλογα και με την πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων, μια πορεία που είναι άμεσα συνυφασμένη και με το κομμάτι των εμβολιασμών.«Δεν είναι τιμωρητικού χαρακτήρα τα μέτρα»Ερωτηθείς τι έχει να πει στους «διστακτικούς» πολίτες που θεωρούν ότι τα μέτρα είναι τιμωρητικού χαρακτήρα κι αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα αρθούν τα μέτρα αυτά ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι τα μέτρα που αφορούν τους εμβολιασμένους σιγά- σιγά αίρονται. «Οι περιορισμοί δηλαδή αίρονται διότι οι εμβολιασμένοι είναι οι πιο ασφαλείς. Δεν υπάρχει ζήτημα τιμωρητικού χαρακτήρα, αυτό που καλούμε τους αγαπητούς συμπολίτες μας είναι να εμπιστευτούν τους επιστήμονες, την επιστημονική κοινότητα, να εμπιστευτούν τους ανθρώπους που πάντα σε όλη αυτή τη διάρκεια της ζωής μας, όταν είχαμε πρόβλημα απευθυνόμασταν για να μας δώσουν λύσεις. Είναι τόσο απλά τα πράγματα και νομίζω ότι το παγκόσμιο παράδειγμα που αφορά στους δείκτες εμπιστοσύνης σε σχέση με την ιατρική κοινότητα θα πρέπει να ακολουθηθεί και εδώ. Ας ξεφύγουμε από όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας και ας αντιληφθούμε ότι αυτή την στιγμή έχουμε μια θέση ευθύνης απέναντι και στους γύρω μας και στους ανθρώπους που κάθε μέρα βρισκόμαστε μαζί τους. Με αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε και όποιοι προβληματισμοί υπάρχουν να κατατεθούν και να συζητηθούν μαζί με την επιστημονική κοινότητα, μαζί με τους γιατρούς τους και να προχωρήσουν άμεσα στον εμβολιασμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την καθημερινότητα μας, για τη ζωή μας, για τις οικογένειές μας, για τους φίλους μας. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κάτω από την όποια δική μας διστακτικότητα να κινδυνεύουν άλλες ζωές», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.