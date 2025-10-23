2025-10-23 09:02:40
Φωτογραφία για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν αντιδρώ σε ερωτήσεις, αντιδρώ στην προπαγάνδα και στον αποπροσανατολισμό
Μετά το περιστατικό που προκάλεσε έντονη συζήτηση στον ΣΚΑΪ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε τηλεοπτική επανεμφάνιση, δίνοντας τη δική της απάντηση για όσα συνέβησαν. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μίλησε στην εκπομπή «Το ’Χουμε» σε ζωντανή σύνδεση έξω από τη Βουλή, λίγο πριν την καταψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Κώστας Τσουρός έκανε αναφορά –με εμφανή νόημα– στο περιστατικό της αποχώρησής της από το στούντιο του ΣΚΑΪ, λέγοντας:

«Μπορεί να αντιδράσετε σε ερωτήσεις, το είδαμε στο πρόσφατο παρελθόν».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαμογέλασε και απάντησε με σαφήνεια:

«Δεν αντιδρώ σε ερωτήσεις, αντιδρώ στην προπαγάνδα και στον αποπροσανατολισμό. Πιστεύω ότι οι πολίτες έχουν κορυφαίο δικαίωμα να ενημερώνονται και να μην χειραγωγούνται. Όταν η επικαιρότητα αντί να αποτυπώνεται στις ερωτήσεις και στα ρεπορτάζ, αλλά εξαλείφεται και υποκαθίσταται από κάτι που δεν αποτελεί γεγονός και επικαιρότητα, τότε υπάρχει αποπροσανατολισμός, προπαγάνδα, χειραγώγηση και παραπληροφόρηση».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Άβα Γαλανοπούλου: «Φρικάρω όταν με βλέπω στις επαναλήψεις
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Άβα Γαλανοπούλου: «Φρικάρω όταν με βλέπω στις επαναλήψεις
Οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» με τον Τάσο Δούση, ταξιδεύουν στη Νορβηγία
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» με τον Τάσο Δούση, ταξιδεύουν στη Νορβηγία
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πέτρος Κωστόπουλος για Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Αυτά που κάνει είναι για να γελάνε οι κότες»
Πέτρος Κωστόπουλος για Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Αυτά που κάνει είναι για να γελάνε οι κότες»
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη - Μαυραγάνη: Κανένας πολιτικός δεν θα μας επιβάλλει τι θα ρωτάμε
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη - Μαυραγάνη: Κανένας πολιτικός δεν θα μας επιβάλλει τι θα ρωτάμε
Δύο Απευθείας αναθέσεις αξίας 111.600 ευρώ που δημιουργούν πολλές ερωτήσεις οι οποίες χρήζουν απαντήσεων. Υπάρχει διαφορά απόψεων Δημάρχου και Προϊσταμένης Τεχνικής Υπηρεσίας; Πως δικαιολογούνται τα δύο εντέλλεσθε; Να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο . Δημοτικοί Σύμβουλοι υπάρχουν ;
Δύο Απευθείας αναθέσεις αξίας 111.600 ευρώ που δημιουργούν πολλές ερωτήσεις οι οποίες χρήζουν απαντήσεων. Υπάρχει διαφορά απόψεων Δημάρχου και Προϊσταμένης Τεχνικής Υπηρεσίας; Πως δικαιολογούνται τα δύο εντέλλεσθε; Να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο . Δημοτικοί Σύμβουλοι υπάρχουν ;
Τέμπη: Αποκλείει τα έλαια σιλικόνης ως αιτία της πυρόσφαιρας η έκθεση του καθηγητή Κωνσταντόπουλου
Τέμπη: Αποκλείει τα έλαια σιλικόνης ως αιτία της πυρόσφαιρας η έκθεση του καθηγητή Κωνσταντόπουλου
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Γιώργο Παπαδάκη: «Ο κόσμος ζητά να συνεχίσετε»
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Γιώργο Παπαδάκη: «Ο κόσμος ζητά να συνεχίσετε»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Φάκελος» Προαστιακός: Επιστολές πολιτών σε Κυρανάκη για καθυστερήσεις – Επιβάτες «φλερτάρουν καθημερινά με την απόλυση» (Εικόνες)
«Φάκελος» Προαστιακός: Επιστολές πολιτών σε Κυρανάκη για καθυστερήσεις – Επιβάτες «φλερτάρουν καθημερινά με την απόλυση» (Εικόνες)
OI SSD ΔΙΣΚΟΙ ΕΟΥΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ GAMERS ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ
OI SSD ΔΙΣΚΟΙ ΕΟΥΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ GAMERS ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ
Τέλος τα σενάρια για αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Τέλος τα σενάρια για αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων ενώνουν τις δυνάμεις τους για το Σχέδιο Δράσης για τους Σιδηρόδρομους Υψηλής Ταχύτητας
Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων ενώνουν τις δυνάμεις τους για το Σχέδιο Δράσης για τους Σιδηρόδρομους Υψηλής Ταχύτητας
Παραιτήθηκε το ΔΣ της εταιρείας αστικών συγκοινωνιών της Λισαβόνας μετά τον πολύνεκρο εκτροχιασμό του τραμ ( τελεφερίκ )
Παραιτήθηκε το ΔΣ της εταιρείας αστικών συγκοινωνιών της Λισαβόνας μετά τον πολύνεκρο εκτροχιασμό του τραμ ( τελεφερίκ )