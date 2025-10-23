2025-10-23 09:02:40

Μετά το περιστατικό που προκάλεσε έντονη συζήτηση στον ΣΚΑΪ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε τηλεοπτική επανεμφάνιση, δίνοντας τη δική της απάντηση για όσα συνέβησαν. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μίλησε στην εκπομπή «Το ’Χουμε» σε ζωντανή σύνδεση έξω από τη Βουλή, λίγο πριν την καταψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη.



Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Κώστας Τσουρός έκανε αναφορά –με εμφανή νόημα– στο περιστατικό της αποχώρησής της από το στούντιο του ΣΚΑΪ, λέγοντας:



«Μπορεί να αντιδράσετε σε ερωτήσεις, το είδαμε στο πρόσφατο παρελθόν».



Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαμογέλασε και απάντησε με σαφήνεια:



«Δεν αντιδρώ σε ερωτήσεις, αντιδρώ στην προπαγάνδα και στον αποπροσανατολισμό. Πιστεύω ότι οι πολίτες έχουν κορυφαίο δικαίωμα να ενημερώνονται και να μην χειραγωγούνται. Όταν η επικαιρότητα αντί να αποτυπώνεται στις ερωτήσεις και στα ρεπορτάζ, αλλά εξαλείφεται και υποκαθίσταται από κάτι που δεν αποτελεί γεγονός και επικαιρότητα, τότε υπάρχει αποπροσανατολισμός, προπαγάνδα, χειραγώγηση και παραπληροφόρηση».



