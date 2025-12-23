Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα» στον Alpha, η οποία κατέγραψε 16,8%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Buongiorno» με 10,8%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 10,0%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους στη ζώνη.

Ακολούθησε το «Breakfast@Star» με 9,6%, ενώ το «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 8,5%.

Πιο πίσω κατετάγη το «10 Παντού» με 6,8%, ενώ την κατάταξη έκλεισε το «Πρωίαν σε είδον» με 6,5%.

Πηγή: tvnea.com