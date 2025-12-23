2025-12-23 10:11:14
Φωτογραφία για Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρωτιά για τη «Super Κατερίνα»



Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα» στον Alpha, η οποία κατέγραψε 16,8%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Buongiorno» με 10,8%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 10,0%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους στη ζώνη.

Ακολούθησε το «Breakfast@Star» με 9,6%, ενώ το «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 8,5%.

Πιο πίσω κατετάγη το «10 Παντού» με 6,8%, ενώ την κατάταξη έκλεισε το «Πρωίαν σε είδον» με 6,5%.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Prime time: Πρωτιά για το «Να μ’ αγαπάς» – Δυνατή μάχη στη βραδινή ζώνη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Prime time: Πρωτιά για το «Να μ’ αγαπάς» – Δυνατή μάχη στη βραδινή ζώνη
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Καθαρή πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα Mega»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Καθαρή πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα Mega»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (22/12/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (22/12/2025)
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Καθαρή πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Καθαρή πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα Mega»
Prime time: Πρωτιά για το «Να μ’ αγαπάς» – Δυνατή μάχη στη βραδινή ζώνη
Prime time: Πρωτιά για το «Να μ’ αγαπάς» – Δυνατή μάχη στη βραδινή ζώνη
Απογευματινή ζώνη: Διπλή πρωτιά για «Deal» και «Οικογενειακές Ιστορίες»
Απογευματινή ζώνη: Διπλή πρωτιά για «Deal» και «Οικογενειακές Ιστορίες»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αλήθειες με τη Ζήνα»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή ζώνη: Διπλή πρωτιά για «Deal» και «Οικογενειακές Ιστορίες»
Απογευματινή ζώνη: Διπλή πρωτιά για «Deal» και «Οικογενειακές Ιστορίες»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Πως να επιλέξετε τα κατάλληλα φυτά για τον κήπο σας
Πως να επιλέξετε τα κατάλληλα φυτά για τον κήπο σας
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΟ Wi-Fi router ΓΙΑ ΑΨΟΓΟ ΣΗΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΟ Wi-Fi router ΓΙΑ ΑΨΟΓΟ ΣΗΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Τηλεμαραθώνιος ΑΝΤ1 «Είμαστε Ένα»: 3.330.000€ για τα παιδιά
Τηλεμαραθώνιος ΑΝΤ1 «Είμαστε Ένα»: 3.330.000€ για τα παιδιά