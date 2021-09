Aναβάλλεται μέχρι νεωτέρας η πρεμιέρα της Ηλιανας Παπαγεωργίου στον ALPHA με το Style me up. Αν και η εκπομπή ήταν να ξεκινήσει την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, αυτό θα συμβεί αργότερα. Τα γυρίσματα έχου ήδη ξεκινήσει με την Αλεξάνδρα Κατσαϊτη και την Ραμόνα Βλαντή να έχουν πάρει θέσεις στην κριτική επιτροπή ωστόσο φαίνεται ότι το Just the 2 of us είχε προτεραιότητα και το κανάλι ήθελε μεγαλύτερο στοκ επεισοδίων.

Για την ιστορία πάντως τα δυο παιχνίδια παραγωγής Barking Well Μedia του Νίκου Κοκλώνη μοιράζονται τα ίδια πλατό στο Γαλάτσι, στα τηλεοπτικά πλατό που γυρίζεται και το The Voice του ΣΚΑΪ. Το ριάλιτι μόδας θα παίζει κάθε μεσημέρι στις 13.00 και θα παίρνει σκυτάλι από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.







Tinamess

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM