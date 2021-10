Την πιο δύσκολη σεζόν του φαίνεται να βιώνει το open από τότε που πέρασε στα χέρια του Ιβαν Σαββιδη ωστόσο δεν φαίνεται να το βάζει κάτω το κανάλι της Παιανίας. Κι αυτό γιατί ναι μεν δεν έχει πρόγραμμα ικανό να συναγωνιστεί τον ανταγωνισμό, αλλά όλο και κάτι κινείται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.

Μετά τον Θεμη Γεωργαντά, την Κατια Ταραμπανκο άλλο ένα γνωστό πρόσωπο ετοιμάζεται να επιστρέψει στην τηλεόραση με δίκη του εκπομπή. Πρόκειται για τον Γιώργο Θεοφανους ο οποίος στο παρελθόν έχει επιχειρήσει να κάνει διάφορα στην μικρή οθόνη – με το τελευταίο τη συμμετοχή του στο Just the 2 us αλλά ποτέ μεχρί τώρα να παρουσιάσει τη δική του εκπομπή βασισμένη μάλιστα σε δικη του ιδέα. Πρόκειται ένα πρότζεκτ που θα ασχολείται με τον ίδιο τον μουσικοσυνθέτη. Πώς θα γίνει αυτό; Οχι μόνο θα την παρουσιάζει αλλά θα καλεί κσι τραγουδιστές που έχουν ερμηνεύσει τραγούδια του. Ως γνωστόν ο κατάλογος οχι απλά είναι μακρύς αλλά και λαμπερός καθώς ο Γιωργος Θεοφάνους έχει συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου

. Ωστόσο υπάρχει ένα πρόβλημα: εξαιτίας του εκρηκτικού χαρακτήρα του υπάρχουν πρόσωπα με τα οποία δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις, αλλά που μπορεί να τις γεφυρώσει για τις ανάγκες της εκπομπης. Οι καλλιτέχνες θα εμφανίζονται στην εκπομπή και τα παιδιά σπο το μουσικό εργαστηράκι που διατηρεί σε Ελλάδα και Κύπρο θα ερμηνεύουν τραγούδια τους και στη συνέχεια θα κρίνονται από τον φιλοξενούμενο. Πρόκειται για μια εκπομπή που συνδυάζει το τάλεντ σοου με το τοκ σοου και αν όλα πάνα καλά θα βγει και άμεσα στον αέρα του open. Οι υπογραφές μπορεί να μην έχουν πέσει ακόμα ανάμεσα στις δυο πλευρές αλλά όλα δείχνουν να είναι σε πολύ καλό δρόμο.

Tinamess

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM