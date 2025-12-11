





Με μια ιδιαίτερα ηχηρή και συμβολική κίνηση, ο περσινός νικητής της Eurovision, Nemo, ανακοίνωσε ότι επιστρέφει το τρόπαιο του διαγωνισμού στην EBU. Ο καλλιτέχνης εξηγεί πως η απόφασή του πηγάζει από μια βαθιά αντίφαση που, όπως αναφέρει, εντοπίζει ανάμεσα στις αξίες που δηλώνει ότι εκπροσωπεί ο θεσμός και στις επιλογές που κάνει τα τελευταία χρόνια. Η τοποθέτησή του, η οποία δημοσιοποιήθηκε μέσω επίσημης ανακοίνωσης, αναφέρεται εκτενώς στην ανάγκη για συνέπεια, διαφάνεια και αληθινή υπεράσπιση των αρχών της ενότητας και αξιοπρέπειας — αξίες που, όπως τονίζει, αποτέλεσαν τον λόγο που η Eurovision είχε για εκείνον ξεχωριστή σημασία.







Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση του Nemo:

H ανακοίνωση του Nemo

«Πέρυσι κέρδισα τη Eurovision και μαζί της μου απονεμήθηκε το τρόπαιο.

Και παρόλο που είμαι απίστευτα ευγνώμων για την κοινότητα γύρω από αυτόν τον διαγωνισμό και για όσα μου έχει διδάξει αυτή η εμπειρία τόσο ως άνθρωπο όσο και ως καλλιτέχνη, σήμερα νιώθω πως αυτό το τρόπαιο δεν ανήκει πια στο ράφι μου.

Η Eurovision λέει ότι πρεσβεύει την ενότητα, την ένταξη και την αξιοπρέπεια για όλους. Αυτές οι αξίες έκαναν αυτόν τον διαγωνισμό σημαντικό για εμένα.

Αλλά η συνεχής συμμετοχή του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια που η Ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ έχει καταλήξει ότι αποτελεί γενοκτονία, δείχνει μια ξεκάθαρη σύγκρουση ανάμεσα σε αυτές τις αξίες και τις αποφάσεις που λαμβάνει η EBU.

Αυτό δεν αφορά άτομα ή καλλιτέχνες.

Ο διαγωνισμός χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα για να “μαλακώσει” την εικόνα ενός κράτους κατηγορούμενου για σοβαρά παραπτώματα, ενώ την ίδια στιγμή η EBU επέμενε ότι η Eurovision είναι “μη πολιτική”.

Και όταν ολόκληρες χώρες αποσύρονται λόγω αυτής της κατάστασης, θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο ότι κάτι είναι βαθιά λάθος.

Γι’ αυτό αποφάσισα να στείλω το τρόπαιό μου πίσω στα κεντρικά γραφεία της EBU στη Γενεύη. Με ευγνωμοσύνη και με ένα ξεκάθαρο μήνυμα:







Ζήστε αυτά που πρεσβεύετε.

Αν οι αξίες που γιορτάζουμε πάνω στη σκηνή δεν εφαρμόζονται και εκτός αυτής, τότε και τα πιο όμορφα τραγούδια χάνουν το νόημά τους.

Περιμένω τη στιγμή που τα λόγια και οι πράξεις θα ευθυγραμμιστούν.

Μέχρι τότε, αυτό το τρόπαιο είναι δικό σας.

Nemo»

Πηγή: tvnea.com