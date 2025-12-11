2025-12-11 21:25:59
Φωτογραφία για Nemo κατά EBU: «Οι αξίες της Eurovision δεν τηρούνται» — Επιστρέφει το τρόπαιο



Με μια ιδιαίτερα ηχηρή και συμβολική κίνηση, ο περσινός νικητής της Eurovision, Nemo, ανακοίνωσε ότι επιστρέφει το τρόπαιο του διαγωνισμού στην EBU. Ο καλλιτέχνης εξηγεί πως η απόφασή του πηγάζει από μια βαθιά αντίφαση που, όπως αναφέρει, εντοπίζει ανάμεσα στις αξίες που δηλώνει ότι εκπροσωπεί ο θεσμός και στις επιλογές που κάνει τα τελευταία χρόνια. Η τοποθέτησή του, η οποία δημοσιοποιήθηκε μέσω επίσημης ανακοίνωσης, αναφέρεται εκτενώς στην ανάγκη για συνέπεια, διαφάνεια και αληθινή υπεράσπιση των αρχών της ενότητας και αξιοπρέπειας — αξίες που, όπως τονίζει, αποτέλεσαν τον λόγο που η Eurovision είχε για εκείνον ξεχωριστή σημασία.



Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση του Nemo:

H ανακοίνωση του Nemo

«Πέρυσι κέρδισα τη Eurovision και μαζί της μου απονεμήθηκε το τρόπαιο.

Και παρόλο που είμαι απίστευτα ευγνώμων για την κοινότητα γύρω από αυτόν τον διαγωνισμό και για όσα μου έχει διδάξει αυτή η εμπειρία τόσο ως άνθρωπο όσο και ως καλλιτέχνη, σήμερα νιώθω πως αυτό το τρόπαιο δεν ανήκει πια στο ράφι μου.

Η Eurovision λέει ότι πρεσβεύει την ενότητα, την ένταξη και την αξιοπρέπεια για όλους. Αυτές οι αξίες έκαναν αυτόν τον διαγωνισμό σημαντικό για εμένα.

Αλλά η συνεχής συμμετοχή του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια που η Ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ έχει καταλήξει ότι αποτελεί γενοκτονία, δείχνει μια ξεκάθαρη σύγκρουση ανάμεσα σε αυτές τις αξίες και τις αποφάσεις που λαμβάνει η EBU.

Αυτό δεν αφορά άτομα ή καλλιτέχνες.

Ο διαγωνισμός χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα για να “μαλακώσει” την εικόνα ενός κράτους κατηγορούμενου για σοβαρά παραπτώματα, ενώ την ίδια στιγμή η EBU επέμενε ότι η Eurovision είναι “μη πολιτική”.

Και όταν ολόκληρες χώρες αποσύρονται λόγω αυτής της κατάστασης, θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο ότι κάτι είναι βαθιά λάθος.

Γι’ αυτό αποφάσισα να στείλω το τρόπαιό μου πίσω στα κεντρικά γραφεία της EBU στη Γενεύη. Με ευγνωμοσύνη και με ένα ξεκάθαρο μήνυμα:



Ζήστε αυτά που πρεσβεύετε.

Αν οι αξίες που γιορτάζουμε πάνω στη σκηνή δεν εφαρμόζονται και εκτός αυτής, τότε και τα πιο όμορφα τραγούδια χάνουν το νόημά τους.

Περιμένω τη στιγμή που τα λόγια και οι πράξεις θα ευθυγραμμιστούν.

Μέχρι τότε, αυτό το τρόπαιο είναι δικό σας.

Nemo»



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η δεύτερη συνάντηση της σχολής γονέων της ενορίας Αγίου Νικολάου θα μεταφερθεί την άλλη Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η δεύτερη συνάντηση της σχολής γονέων της ενορίας Αγίου Νικολάου θα μεταφερθεί την άλλη Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
Γερμανία: «Σβήνουμε τα φώτα, όχι τα φαρμακεία», μπλακάουτ προειδοποίησης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γερμανία: «Σβήνουμε τα φώτα, όχι τα φαρμακεία», μπλακάουτ προειδοποίησης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Eurovision 2026 : Αποχωρήσεων συνέχεια...
Eurovision 2026 : Αποχωρήσεων συνέχεια...
Eurovision 2026: Παραμένει το Ισραήλ – Αποχωρούν Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία
Eurovision 2026: Παραμένει το Ισραήλ – Αποχωρούν Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία
Αποκαλυπτικό: Επιστρέφει το Vip Καλά γεράματα - Πότε θα κάνεις πρεμιέρα η σειρά Σούπερ Ήρωες;
Αποκαλυπτικό: Επιστρέφει το Vip Καλά γεράματα - Πότε θα κάνεις πρεμιέρα η σειρά Σούπερ Ήρωες;
Η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει με το Moments of Your Life: Πολυαναμενόμενη βραδινή εκπομπή με καθυστέρηση πρεμιέρας
Η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει με το Moments of Your Life: Πολυαναμενόμενη βραδινή εκπομπή με καθυστέρηση πρεμιέρας
Κι όμως! Επιστρέφει η σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» καθημερινά απο σήμερα
Κι όμως! Επιστρέφει η σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» καθημερινά απο σήμερα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο ΤΣΟΠΑΝΗΣ, ΤΟ ΚΟΠΑΔΙ ΚΑΙ Η ΒΟΣΚΗ…Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
Ο ΤΣΟΠΑΝΗΣ, ΤΟ ΚΟΠΑΔΙ ΚΑΙ Η ΒΟΣΚΗ…Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
Η σύσκεψη για το μέλλον του πατραϊκού σιδηροδρόμου με τον Κ. Κυρανάκη- Ένταση με Πελετίδη
Η σύσκεψη για το μέλλον του πατραϊκού σιδηροδρόμου με τον Κ. Κυρανάκη- Ένταση με Πελετίδη
Ο δήμαρχος του Ελσίνκι Daniel Sazonov απαιτεί την κατασκευή της σιδηροδρομικής σήραγγας προς το Ταλίν
Ο δήμαρχος του Ελσίνκι Daniel Sazonov απαιτεί την κατασκευή της σιδηροδρομικής σήραγγας προς το Ταλίν
Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» : Η ανακοίνωση του MEGA για την ημερομηνία προβολής του
Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» : Η ανακοίνωση του MEGA για την ημερομηνία προβολής του
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (10/12/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (10/12/2025)