Η IFA (Internationale Funkausstellung) του Βερολίνου είναι μία από τις παλαιότερες και σημαντικότερες εκθέσεις τεχνολογίας στον κόσμο, με ιστορία που ξεκινάει το 1924. Αρχικά επικεντρωμένη σε ραδιοφωνικές συσκευές και ηλεκτρονικά είδη, η IFA εξελίχθηκε με τα χρόνια σε ένα πλήρες φεστιβάλ καινοτομίας, καλύπτοντας οικιακές συσκευές, υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις και gaming. Σήμερα, η έκθεση αποτελεί σημείο συνάντησης για κορυφαίους κατασκευαστές, startups, δημοσιογράφους και καταναλωτές, παρουσιάζοντας κάθε χρόνο τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις και τις πιο φιλόδοξες καινοτομίες στην παγκόσμια αγορά.

Η IFA 2025 ανοίγει τις πύλες της και όλα δείχνουν πως πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές εκθέσεις των τελευταίων ετών

. Με τη συμμετοχή κορυφαίων εταιρειών όπως οι LG, Samsung, Sony, Hisense, Acer, Bosch, Philips και Lenovo, το φετινό Show έχει έναν κοινό παρονομαστή: την τεχνητή νοημοσύνη. Από ψυγεία και πλυντήρια μέχρι gaming handhelds και smartphones, όλοι μιλούν για AI και για το πώς θα βελτιώσει την καθημερινότητά μας. Επιπλέον, για πρώτη φορά θα απονεμηθούν τα IFA Innovation Awards, δίνοντας έμφαση στα προϊόντα που φέρνουν πραγματικά την επόμενη μέρα στην τεχνολογία του σπιτιού και της προσωπικής χρήσης.Samsung: Από την κουζίνα στο… τριπλό foldable

Η Samsung γιορτάζει 40 χρόνια καινοτομίας στις οικιακές συσκευές και στήνει ένα εντυπωσιακό περίπτερο με τίτλο “AI Home: Future Living, Now”. Εκεί θα δούμε νέες premium κουζινικές λύσεις, όπως την Extractor Induction Hob και το Bespoke AI πλυντήριο πιάτων, αλλά και το Bespoke AI Washer που καταναλώνει 65% λιγότερη ενέργεια από το όριο της κλάσης Α. Η εταιρεία ωστόσο φέτος δεν περιορίζεται μόνο στο σπίτι. Στην IFA περιμένουμε την παρουσίαση της νέας σειράς Galaxy Tab S11, που έρχεται ως εναλλακτική πρόταση απέναντι στο iPad Pro, ενώ οι φήμες συγκλίνουν ότι θα δούμε και το Galaxy S25 FE, μια πιο προσιτή αλλά δυνατή εκδοχή της ναυαρχίδας σειράς. Το μεγάλο «όνειρο» είναι ένα τριπλό foldable smartphone, που ίσως πάρει μια πρώτη γεύση μέσα από το περίπτερο της Samsung, μαζί με ενημερώσεις για το Project Moohan XR headset (οπότε φέτος θα έχουμε να κάνουμε με ένα μίνι Galaxy Unpacked μέσα στην IFA).

LG: Η «Ορχήστρα» του Έξυπνου Σπιτιού

Η LG παρουσιάζει το όραμά της με το σύνθημα “AI Appliances Orchestra”. Η νέα γενιά συσκευών της συνδέεται μέσα από το ThinQ ON Hub, δημιουργώντας ένα σπίτι που μοιάζει να «συνεργάζεται» με τους ανθρώπους που μένουν σε αυτό. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι νέες ηλεκτρικές σκούπες, σχεδιασμένες για την ευρωπαϊκή αγορά. Ανάμεσά τους, ένα ρομπότ με ατμοκαθαρισμό και ενσωματωμένο σταθμό κάτω από τον νεροχύτη, αλλά και stick/wet-dry σκούπες με AI πάνω στη συσκευή. Οι δυνατότητες δεν σταματούν εκεί: ατμοαποστείρωση, αναγνώριση χαλιών, φίλτρα κατά των αλλεργιών και νέα πλυντήρια που υπόσχονται καλύτερα αποτελέσματα με μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα.

Lenovo: Gaming και καινοτομία… χωρίς περιορισμούς!

Στις 5 Σεπτεμβρίου η Lenovo πραγματοποιεί το Innovation World 25, όπου αναμένεται η παρουσίαση του Lenovo Legion Go 2. Το νέο φορητό gaming handheld θα διαθέτει τον επεξεργαστή AMD Ryzen Z2 Extreme, μεγαλύτερη μπαταρία και OLED οθόνη, δημιουργώντας έναν ισχυρό ανταγωνιστή για φορητές gaming συσκευές όπως το Steam Deck. Παράλληλα, πιστή στην… παράδοση, η Lenovo όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν insiders της αγοράς και έμπιστοι leakers, αναμένεται να παρουσιάσει ένα ενδιαφέρον prototype, το οποίο ονομάζει Pivo και θα αποτελέσει ένα laptop με περιστρεφόμενη οθόνη.

Hisense: Η νέα εποχή της εικόνας με MicroRGB

Η Hisense επιστρέφει με δυνατές τηλεοράσεις MiniLED και MicroLED, αλλά αυτό που τραβάει τα βλέμματα είναι η τεχνολογία MicroRGB. Πρόκειται για την τελευταία λέξη στην απεικόνιση, που υπόσχεται καλύτερη φωτεινότητα, πιο φυσικά χρώματα και αξεπέραστη αντίθεση, χάρη στη χρήση ανεξάρτητων sub-pixels σε κόκκινο, πράσινο και μπλε. Ο στόχος της εταιρείας είναι η κορυφαία εμπειρία θέασης, είτε πρόκειται για gaming είτε για αθλητικά, ενώ φημολογείται πως θα δούμε και μεγαλύτερα panel για home cinema. Παράλληλα, η Hisense ενισχύει την παρουσία της στο smart home με νέες AI δυνατότητες διασύνδεσης.

Acer: Gaming και laptops με οικολογική συνείδηση

Η Acer διοργανώνει το δικό της keynote με τίτλο #nextatacer και παρουσιάζει νέους φορητούς υπολογιστές με AI, monitors αλλά και gaming συσκευές. Επικεντρώνεται στην απόδοση, τη διάρκεια μπαταρίας και στη βιωσιμότητα, με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Ανάμεσα στις φήμες είναι ένα νέο ultralight laptop για επαγγελματίες αλλά και η δεύτερη γενιά του φορητού gaming handheld της Acer.

Bosch & Philips: Γερμανική ποιότητα στο έξυπνο σπίτι

Η Bosch παρουσιάζει το concept Power House, με νέες λύσεις για την κουζίνα και το πλυντήριο που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και είναι συμβατές με το πρότυπο Matter, προσφέροντας καλύτερη διαλειτουργικότητα. Η Philips συνεχίζει με πιο consumer-friendly προϊόντα, όπως αεροφριτέζες και συσκευές προσωπικής φροντίδας, στοχεύοντας τον σύγχρονο Ευρωπαίο καταναλωτή.

Sony: Φώτα στραμμένα στη φωτογραφία

Η Sony παραμένει μυστηριώδης, αλλά όλοι περιμένουν την ανακοίνωση της Sony A7 V, που φημολογείται πως θα διαθέτει νέο full-frame αισθητήρα 44MP και δυνατότητα λήψης 4K στα 120fps. Η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει ρόλο στη φωτογραφία, με εργαλεία για αυτόματη βελτίωση και δημιουργία περιεχομένου, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα τη στροφή προς τους δημιουργούς. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να δούμε ανανεωμένες τηλεοράσεις και ακουστικά με spatial audio.

Η πιο «Intelligent» IFA όλων των εποχών;

Η IFA 2025 φιλοδοξεί να μας υπενθυμίσει όλους εκείνους τους λόγους που η τεχνολογία κάνει κάθε πτυχή της καθημερινότητας μας πιο εύκολη, γρήγορη, ασφαλή και φυσικά πιο συναρπαστική. Από την κουζίνα και το σαλόνι μέχρι το laptop, το smartphone και το gaming, όλα γίνονται πιο έξυπνα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες μας. Και φέτος, στο Βερολίνο, θα δούμε ξεκάθαρα πώς θα μοιάζει το «σπίτι του μέλλοντος». Stay Tuned, καθώς τις επόμενες ημέρες και μέχρι το τέλος της έκθεσης (9/9), θα σας μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις από την κορυφαία έκθεση των consumer electronics απευθείας από την πηγή!

