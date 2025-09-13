Το καλοκαίρι τελείωσε, αλλά το Netflix υποδέχεται τον Σεπτέμβριο με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο νέες σειρές, πολυαναμενόμενα sequels, ταινίες, ντοκιμαντέρ και live events. Υπάρχει κάτι για κάθε γούστο: θρίλερ, δράμα, έρωτα, κωμωδία και μυστήριο.Στις 3 Σεπτεμβρίου επέστρεψε το πολυσυζητημένο Wednesday: Season 2 Part 2, ενώ την επόμενη μέρα, στις 4/9, προβλήθηκε το Countdown: Canelo vs. Crawford. Στις 7/9 έκανε πρεμιέρα το anime The Fragrant Flower Blooms With Dignity, και στις 8/9 η δεύτερη σεζόν του Her Mother’s Killer. Το reality Kiss or Die ήρθε στις 9/9 και το The Dead Girls στις 10/9.Στις 11/9 προβλήθηκαν το Diary of a Ditched Girl και το Beauty in Black: Season 2. Στις 17/9 θα κάνει πρεμιέρα το 1670: Season 2, ενώ στις 18/9 έρχονται δύο νέες παραγωγές: το σκοτεινό Black Rabbit και το αισθησιακό Platonic: Blue Moon Hotel. Στις 19/9 ακολουθεί το θρίλερ Billionaires’ Bunker, ενώ στις 24/9 το ψυχολογικό δράμα The Guest. Στις 25/9 κυκλοφορούν τρεις μεγάλες πρεμιέρες: το ιστορικό House of Guinness, η τρίτη σεζόν του Alice in Borderland και το Wayward.Στις ταινίες ξεχωρίζουν: η φανταστική Kontrabida Academy (11/9), η ρομαντική κωμωδία The Wrong Paris (12/9), το Same Day with Someone (18/9), το δραματικό She Said Maybe (19/9) και το French Lover (26/9).Στα ντοκιμαντέρ, θα δούμε το Love Con Revenge (5/9), το aka Charlie Sheen (10/9) και το Matchroom: The Greatest Showmen (17/9). Για τα παιδιά συνεχίζονται οι σειρές Pokémon Concierge (4/9), Wolf King: Season 2 (11/9) και Blippi’s Job Show: Season 2 (22/9).Highlight του μήνα αποτελεί το live event Canelo Álvarez vs. Terence Crawford στις 14 Σεπτεμβρίου, απευθείας από το Λας Βέγκας.Πηγή: tvnea.com