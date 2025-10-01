2025-10-01 08:08:09
Φωτογραφία για PC gaming hardware: 44,5 ΔΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑ το 2025 ΜΕ ΕΚΡΗΞΗ 35% ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ Windows 11



 Η Jon Peddie Research (JPR) προβλέπει ότι η αγορά PC gaming hardware θα αγγίξει τα 44,5 δισ. δολάρια το 2025, σημειώνοντας αύξηση 35% σε ετήσια βάση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άνοδο της τελευταίας δεκαετίας, με βασικό μοχλό τη μετάβαση σε Windows 11, η οποία απαιτεί σύγχρονες CPU με υποστήριξη TPM 2.0, Secure Boot και νεότερα instruction sets.

Σε αντίθεση με προηγούμενες «γενιές» αναβαθμίσεων που συχνά περιορίζονταν στην κάρτα γραφικών, το σημερινό κύμα αφορά ολόκληρη την «καρδιά» του συστήματος — επεξεργαστή, μητρική και μνήμη RAM. Ο αναλυτής Ted Pollak της JPR υπογραμμίζει ότι η μετάβαση δεν μπορεί να καλυφθεί με μεμονωμένη αναβάθμιση, καθώς η νέα πλατφόρμα Windows απαιτεί πλήρη εκσυγχρονισμό σε πολλαπλά βασικά εξαρτήματα.

Prebuilt vs DIY: δύο διαφορετικοί δρόμοι αναβάθμισης

Η JPR καταγράφει ενδιαφέρον διαχωρισμό στις στρατηγικές των gamers. Η πλειονότητα στρέφεται σε prebuilt συστήματα, όπου οι κατασκευαστές προσφέρουν έτοιμα builds με πιστοποιημένη συμβατότητα για Windows 11. Αντίθετα, οι πιο απαιτητικοί χρήστες και οι enthusiasts προτιμούν τη DIY προσέγγιση, χτίζοντας εξ ολοκλήρου νέα συστήματα ενώ διατηρούν παράλληλα το παλιό τους Windows 10 PC ως «δευτερεύον» setup. Αυτή η πρακτική δύο συστημάτων αναδεικνύει την προσαρμοστικότητα των hardcore gamers που θέλουν ομαλή μετάβαση χωρίς να θυσιάσουν τη σταθερότητα.

Αναδιανομή της αγοράς

Παρά τη συνολική ανάπτυξη, η JPR προβλέπει συρρίκνωση της entry-level κατηγορίας κατά 13% σε πενταετή ορίζοντα, με πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες να εγκαταλείπουν την πλατφόρμα του PC gaming. Πολλοί στρέφονται σε κονσόλες ή φορητές συσκευές, ενώ όσοι παραμένουν επενδύουν πλέον σε μεσαία και high-end configurations, ενισχύοντας τα premium tiers. Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά μικρότερη σε αριθμό παικτών αλλά ισχυρότερη σε αγοραστική δύναμη ανά χρήστη.

Η μεθοδολογία και τα όρια της πρόβλεψης

Η JPR διευκρινίζει ότι τα στοιχεία της βασίζονται σε μοντέλο «κίνητρου αγοράς», δηλαδή καταγράφουν τις δαπάνες που γίνονται με αποκλειστικό κίνητρο το gaming και όχι το συνολικό κόστος PC hardware. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα είναι συγκρατημένα σε σχέση με απλούς υπολογισμούς διακίνησης υλικού στην αγορά, και το πραγματικό οικονομικό αποτύπωμα μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερο. 

 

Το report της JPR με τη σαφήνεια με την οποία σκιαγραφεί τις αναβαθμίσεις CPU, μητρικής και RAM δίνει πολύτιμα στοιχεία σε decision makers του οικοσυστήματος: κατασκευαστές συστημάτων, προμηθευτές περιφερειακών αλλά και χρηματιστηριακούς αναλυτές που αποτιμούν τον κλάδο. Με δεδομένο ότι το PC gaming λειτουργεί ως μοχλός καινοτομίας για πολλαπλές αγορές (chipsets, μνήμες, κάρτες γραφικών, τροφοδοτικά, monitors), το report της JPR αναδεικνύει ένα impact που ξεπερνά την απλή καταγραφή πωλήσεων.

 

Το 2025 διαμορφώνεται ως χρονιά-ορόσημο για το PC gaming hardware. Η υποχρεωτική μετάβαση σε Windows 11 δημιούργησε ένα μοναδικό τεχνολογικό κύμα που δεν περιορίζεται σε ένα component αλλά επηρεάζει ολόκληρη την αρχιτεκτονική των gaming PCs. Με τις αναβαθμίσεις να αφορούν CPU, μητρικές και RAM, η αγορά φτάνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ ταυτόχρονα αναδιατάσσεται προς τα μεσαία και υψηλά tiers. Η JPR προβλέπει ότι αυτή η αναδιάρθρωση θα αφήσει μόνιμο αποτύπωμα στο οικοσύστημα του PC gaming, αλλά και στην ευρύτερη βιομηχανία τεχνολογίας.



Freegr network blog- News about pc, technology.
freegr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική απεργία σήμερα: Ποιοι συμμετέχουν – Πώς κινούνται μετρό, ηλεκτρικός, λεωφορεία, ταξί, κανονικά οι πτήσεις, Χειρόφρενο στα τρένα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γενική απεργία σήμερα: Ποιοι συμμετέχουν – Πώς κινούνται μετρό, ηλεκτρικός, λεωφορεία, ταξί, κανονικά οι πτήσεις, Χειρόφρενο στα τρένα
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ : Έναρξη Μαθημάτων Πέμπτη 2 Οκτωβρίου!!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ : Έναρξη Μαθημάτων Πέμπτη 2 Οκτωβρίου!!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ: Παράταση υποβολής αναλωσίμων Αυγούστου 2025
Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ: Παράταση υποβολής αναλωσίμων Αυγούστου 2025
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/9/2025)
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 29/9/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 29/9/2025
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (29/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (29/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/9/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μεγαλύτερες οι νέες συντάξεις με τον «δείκτη μισθών» [πίνακες]
Μεγαλύτερες οι νέες συντάξεις με τον «δείκτη μισθών» [πίνακες]
Η Κίνα εγκαινιάζει νέα σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας
Η Κίνα εγκαινιάζει νέα σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας
Καταργείται το νυχτερινό τρένο που συνδέει το Παρίσι με τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
Καταργείται το νυχτερινό τρένο που συνδέει το Παρίσι με τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 29/9/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 29/9/2025
«Σέρρες»: Η εμφάνιση της Ρένιας Λουιζίδου σήμερα στις 22:30 στον ΑΝΤ1
«Σέρρες»: Η εμφάνιση της Ρένιας Λουιζίδου σήμερα στις 22:30 στον ΑΝΤ1