Η Jon Peddie Research (JPR) προβλέπει ότι η αγορά PC gaming hardware θα αγγίξει τα 44,5 δισ. δολάρια το 2025, σημειώνοντας αύξηση 35% σε ετήσια βάση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άνοδο της τελευταίας δεκαετίας, με βασικό μοχλό τη μετάβαση σε Windows 11, η οποία απαιτεί σύγχρονες CPU με υποστήριξη TPM 2.0, Secure Boot και νεότερα instruction sets.

Σε αντίθεση με προηγούμενες «γενιές» αναβαθμίσεων που συχνά περιορίζονταν στην κάρτα γραφικών, το σημερινό κύμα αφορά ολόκληρη την «καρδιά» του συστήματος — επεξεργαστή, μητρική και μνήμη RAM. Ο αναλυτής Ted Pollak της JPR υπογραμμίζει ότι η μετάβαση δεν μπορεί να καλυφθεί με μεμονωμένη αναβάθμιση, καθώς η νέα πλατφόρμα Windows απαιτεί πλήρη εκσυγχρονισμό σε πολλαπλά βασικά εξαρτήματα.

Prebuilt vs DIY: δύο διαφορετικοί δρόμοι αναβάθμισης

Η JPR καταγράφει ενδιαφέρον διαχωρισμό στις στρατηγικές των gamers. Η πλειονότητα στρέφεται σε prebuilt συστήματα, όπου οι κατασκευαστές προσφέρουν έτοιμα builds με πιστοποιημένη συμβατότητα για Windows 11. Αντίθετα, οι πιο απαιτητικοί χρήστες και οι enthusiasts προτιμούν τη DIY προσέγγιση, χτίζοντας εξ ολοκλήρου νέα συστήματα ενώ διατηρούν παράλληλα το παλιό τους Windows 10 PC ως «δευτερεύον» setup. Αυτή η πρακτική δύο συστημάτων αναδεικνύει την προσαρμοστικότητα των hardcore gamers που θέλουν ομαλή μετάβαση χωρίς να θυσιάσουν τη σταθερότητα.

Αναδιανομή της αγοράς

Παρά τη συνολική ανάπτυξη, η JPR προβλέπει συρρίκνωση της entry-level κατηγορίας κατά 13% σε πενταετή ορίζοντα, με πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες να εγκαταλείπουν την πλατφόρμα του PC gaming. Πολλοί στρέφονται σε κονσόλες ή φορητές συσκευές, ενώ όσοι παραμένουν επενδύουν πλέον σε μεσαία και high-end configurations, ενισχύοντας τα premium tiers. Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά μικρότερη σε αριθμό παικτών αλλά ισχυρότερη σε αγοραστική δύναμη ανά χρήστη.

Η μεθοδολογία και τα όρια της πρόβλεψης

Η JPR διευκρινίζει ότι τα στοιχεία της βασίζονται σε μοντέλο «κίνητρου αγοράς», δηλαδή καταγράφουν τις δαπάνες που γίνονται με αποκλειστικό κίνητρο το gaming και όχι το συνολικό κόστος PC hardware. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα είναι συγκρατημένα σε σχέση με απλούς υπολογισμούς διακίνησης υλικού στην αγορά, και το πραγματικό οικονομικό αποτύπωμα μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Το report της JPR με τη σαφήνεια με την οποία σκιαγραφεί τις αναβαθμίσεις CPU, μητρικής και RAM δίνει πολύτιμα στοιχεία σε decision makers του οικοσυστήματος: κατασκευαστές συστημάτων, προμηθευτές περιφερειακών αλλά και χρηματιστηριακούς αναλυτές που αποτιμούν τον κλάδο. Με δεδομένο ότι το PC gaming λειτουργεί ως μοχλός καινοτομίας για πολλαπλές αγορές (chipsets, μνήμες, κάρτες γραφικών, τροφοδοτικά, monitors), το report της JPR αναδεικνύει ένα impact που ξεπερνά την απλή καταγραφή πωλήσεων.

Το 2025 διαμορφώνεται ως χρονιά-ορόσημο για το PC gaming hardware. Η υποχρεωτική μετάβαση σε Windows 11 δημιούργησε ένα μοναδικό τεχνολογικό κύμα που δεν περιορίζεται σε ένα component αλλά επηρεάζει ολόκληρη την αρχιτεκτονική των gaming PCs. Με τις αναβαθμίσεις να αφορούν CPU, μητρικές και RAM, η αγορά φτάνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ ταυτόχρονα αναδιατάσσεται προς τα μεσαία και υψηλά tiers. Η JPR προβλέπει ότι αυτή η αναδιάρθρωση θα αφήσει μόνιμο αποτύπωμα στο οικοσύστημα του PC gaming, αλλά και στην ευρύτερη βιομηχανία τεχνολογίας.

