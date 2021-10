Η ενεργειακή κρίση και τα καύσιμα πλήττουν επί του παρόντος σκληρά την Ευρώπη. Στον τομέα των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, οι αυξημένες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας έδωσαν χώρο ακόμη και στις φήμες ότι οι εταιρείες θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν ηλεκτρικές ατμομηχανές. Πώς επηρεάζει αυτή η κατάσταση τον κλάδο και είναι κάτι που πρέπει πραγματικά να ανησυχεί;Γράφει ο Νίκος ΠαπατόλιοςΤο θέμα προσελκύει διαφορετικές απόψεις καθώς η κατάσταση αλλάζει ανάλογα με τις συμβάσεις παροχής ενέργειας που έχουν υπογραφεί σε κάθε χώρα. Ένα είναι σίγουρο: οι διακυμάνσεις των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να είναι φυσιολογικές. Ωστόσο, η σημερινή κατάσταση είναι άνευ προηγουμένου. Ταυτόχρονα, καθώς μεταβαίνουμε σε ένα πιο πράσινο μέλλον κινητικότητας, ίσως αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να συνηθίσει ο κλάδος.“Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν ακραίες”Καταρχάς, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι φορείς εκμετάλλευσης επηρεάζονται περισσότερο από την τρέχουσα ενεργειακή κατάσταση. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες αναγνωρίζουν ότι οι αυξανόμενες τιμές αποτελούν πράγματι πρόβλημα και λόγο για μελλοντική αβεβαιότητα. Για παράδειγμα, η LTE Cargo από τις Κάτω Χώρες υποστήριξε ότι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι τεράστια. Ο Gertjan Boot, επικεφαλής του στόλου πωλήσεων και εποπτών στο LTE Netherlands, εξήγησε ότι «οι τελευταίες εβδομάδες ήταν ακραίες».«Κάποια στιγμή, σημειώθηκε καθημερινή αύξηση 7 % στις τιμές, οι οποίες είναι τώρα σχετικά σταθερές, αλλά εξακολουθούν να είναι αρκετά υψηλές», πρόσθεσε. Για να κατανοήσουμε τη διαφορά σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, η βασική τιμή ανά μεγαβάτ/ώρα μεταξύ Ιανουαρίου 2020 και Απριλίου 2021 ήταν 50 ευρώ. Προς το παρόν, η τιμή είναι 131 ευρώ, ενώ πριν από μια εβδομάδα έφτασε τα 155 ευρώ.Η Lineas από το Βέλγιο και η Rail Force One από την Ολλανδία επίσης αναγνωρίζουν την κατάσταση. «Πράγματι, οι τιμές εκτοξεύονται», δήλωσε ο Peter Dercon, εκπρόσωπος της Lineas. «Ωστόσο, το κόστος μας είναι χαμηλότερο από τη λειτουργία της RU με τη βαριά βιομηχανία», εξήγησε. Η Rail Force One, η οποία μεταφέρει επίσης βαρύ φορτίο χύδην, το επιβεβαίωσε. «Αν οδηγείτε βαρύτερα τρένα, το ποσοστό του ενεργειακού κόστους είναι υψηλότερο», είπε ένας εκπρόσωπος. «Παρόλα αυτά, αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο είναι ότι οι τιμές μπορεί να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τον επόμενο χρόνο», κατέληξε.Ο Peter Kiss, Διευθύνων Σύμβουλος της METRANS και ο Martin Horinek, COO της εταιρείας, έδωσαν ακόμη περισσότερες πληροφορίες. «Οι τιμές αυξάνονται, αλλά συγκεκριμένες προσφορές από προμηθευτές δεν είναι ακόμη γνωστές, δυστυχώς. Δυστυχώς, η απελευθέρωση της αγοράς ισχύος έλξης σε ορισμένες χώρες δεν λειτουργεί», ανέφεραν.Ποιος είναι ο αντίκτυπος;Όσον αφορά τον αντίκτυπο της κρίσης, και οι τρεις εταιρείες συμφώνησαν ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να χρησιμοποιούν ηλεκτρικές ατμομηχανές. «Αυτό δεν μοιάζει με αυτό που συμβαίνει στην Αγγλία. Η μη χρήση ηλεκτρικών ατμομηχανών δεν είναι καν στο τραπέζι των συζητήσεων, καθώς ακόμη και αν αυξηθούν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, η χρήση ηλεκτρικών ατμομηχανών εξακολουθεί να είναι περιβαλλοντικά και οικονομικά πιο αποδοτική από τη χρήση ατμομηχανών ντίζελ », τόνισε ο Dercon από τη Lineas.«Όχι, δεν θα εγκαταλείψαμε ποτέ τις ηλεκτρικές ατμομηχανές», υπογράμμισε η LTE Cargo, ενώ η Rail Force One επέτεινε ότι θα συνεχίσουν να αποφεύγουν τη χρήση ατμομηχανών ντίζελ. Τότε ποιος είναι ο πραγματικός αντίκτυπος, αν όχι η στροφή προς τα ορυκτά καύσιμα; Οι οικονομικές απώλειες μείωσαν την ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρόμων και η στροφή σε άλλους τρόπους μεταφοράς θα μπορούσε να είναι τα πραγματικά προβλήματα. Όπως εξήγησαν οι Peter Kiss και Martin Horinek από τη Metrans, «αν οι τιμές της ισχύος έλξης συνεχίσουν να αυξάνονται, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μετατόπιση των εμπορευμάτων από τον πράσινο σιδηρόδρομο στον δρόμο, καθώς ο τελικός πελάτης επιλέγει τον τρόπο μεταφοράς σύμφωνα με την προσφερόμενη τιμή».Τι χρειάζονται οι εταιρείες;Ο Peter Kiss και ο Martin Horinek από το Metrans συνέχισαν λέγοντας ότι η συλλογική διαπραγμάτευση δεν είναι δυνατή στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. «Οι χώρες έχουν διαφορετικούς τρόπους αγοραστικής δύναμης. Σε ορισμένα σημεία, συγκεντρώνεται μόνο μέσω της υποδομής και ενός μόνο προμηθευτή, ο οποίος επιλέγεται από την υποδομή και στη συνέχεια χρεώνει τιμές στους φορείς εκμετάλλευσης. Σε άλλες, ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να αγοράσει μεμονωμένα και να διαπραγματευτεί ο ίδιος το κόστος».Το πρώτο πρόβλημα, σε αυτή την περίπτωση, είναι ότι οι εταιρείες δεν έχουν την ευκαιρία να διαπραγματευτούν για συλλογικές σταθερές τιμές. Στις Κάτω Χώρες, για παράδειγμα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να πληρώνουν σχεδόν τρεις φορές περισσότερο από τη μέση τιμή. Ωστόσο, υπάρχουν περισσότερα από αυτό. Οι εταιρείες χρειάζονται ίσους όρους ανταγωνισμού, καθώς θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τις υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας εάν είχαν άλλα οφέλη. «Η χαμηλότερη φορολογία θα μπορούσε να είναι μια λύση», δήλωσε η Rail Force One. Επιπλέον, το μειωμένο εξωτερικό κόστος θα έλυνε επίσης το αίνιγμα του ενεργειακού κόστους.Συγκεκριμένα, όπως υποστήριξαν οι Peter Kiss και Martin Horinek, το θέμα αυτό γίνεται πιο προβεβλημένο από ποτέ. «Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πώς τα επιμέρους κράτη ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσεγγίζουν αυτό το ζήτημα εάν οι χώρες επιθυμούν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους να μεταφέρουν τα αγαθά σε φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους μεταφοράς. . Οι σιδηρόδρομοι αξίζουν σίγουρα υποστήριξη σε αυτή την περίπτωση, η οποία ποτέ δεν ήταν τόσο ισχυρή στην Κεντρική Ευρώπη».Είναι αυτό το νέο φυσιολογικό;Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση είναι αρκετά ασταθής, ασαφής και δυνητικά επιβλαβής για τους σιδηροδρόμους, άλλες φωνές ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει τίποτα ανησυχητικό. Στην πραγματικότητα, αυτές οι φωνές λένε ότι αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Ο Hans-Willem Vroon, διευθυντής της RailGood, εξήγησε ότι ο τομέας των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών δεν είναι ο μόνος που πλήττεται από την κρίση.Είπε ότι οι υψηλές τιμές του ρεύματος οφείλονται εν μέρει στις υψηλότερες τιμές του φυσικού αερίου γιατί έτσι λειτουργεί η αγορά. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι μια παρενέργεια της μετάβασης προς τις πράσινες πηγές ενέργειας. «Η μετάβαση από τα παραδοσιακά μέσα παραγωγής ενέργειας, όπως η πυρηνική ενέργεια, είναι δαπανηρή», εξήγησε. Οι πιο πράσινες πηγές απαιτούν χρήματα και η μεταφορά θα γίνει αναπόφευκτα πιο ακριβή. «Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να το ακολουθήσουμε εάν θέλουμε να επιτύχουμε τους πράσινους στόχους μας και να προχωρήσουμε στη βιώσιμη κινητικότητα. Δεν μπορούμε να αγοράζουμε τα φθηνότερα καύσιμα και να είμαστε βιώσιμοι ταυτόχρονα», κατέληξε.railfreight.comsidirodromikanea.blogspot.com