2025-10-31 15:12:16
Η Γερμανία κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό επιβατώνΤο 2024, πραγματοποιήθηκαν σιδηροδρομικές μεταφορές στην ΕΕ σε 443 δισεκατομμύρια επιβατοχιλιόμετρα (pkm) , από 419 δισεκατομμύρια το 2023 (+5,8%). Αυτός είναι ο υψηλότερος αριθμός που αναφέρθηκε από τις κύριες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις από την έναρξη της συλλογής δεδομένων το 2004.ec.europa.euΑυτές οι πληροφορίες προέρχονται από στοιχεία για sidirodromikanea
