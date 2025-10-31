2025-10-31 15:12:16
Φωτογραφία για Οι σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών αυξήθηκαν κατά 5,8% το 2024- Η θέση της Ελλάδας
Η Γερμανία κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό επιβατώνΤο 2024, πραγματοποιήθηκαν σιδηροδρομικές μεταφορές στην ΕΕ σε 443 δισεκατομμύρια επιβατοχιλιόμετρα (pkm) , από 419 δισεκατομμύρια το 2023 (+5,8%). Αυτός είναι ο υψηλότερος αριθμός που αναφέρθηκε από τις κύριες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις από την έναρξη της συλλογής δεδομένων το 2004.ec.europa.euΑυτές οι πληροφορίες προέρχονται από στοιχεία για sidirodromikanea
