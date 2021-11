2021-11-01 10:01:24

O π. Iωάννης Ρωμανίδης ομιλεί για τη διαφορά ορθοδόξων και Φράγκων. Η ομιλία έγινε στη Μητρόπολη Λευκάδος κατά τη 22α Απριλίου 1989 και αναρτάται με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την εκδημία του μακαριστού θεολόγου.



Πηγή: pemptousia paraklisi

