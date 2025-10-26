2025-10-26 19:07:09
Περισσότεροι από 300 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν αυτή τη στιγμή με κατάθλιψη. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η κατάθλιψη αποτελεί την πιο κοινή διαταραχή μεταξύ όλων των ασθενειών και αφορά ανθρώπους όλων των ηλικιών, όλων των κοινωνικών τάξεων και όλων των εθνικοτήτων.

Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα αποτελούν τη θεραπεία πρώτης γραμμής για την κατάθλιψη καθώς και για άλλες ψυχικές διαταραχές. Χάρη στην αποτελεσματικότητά τους, βελτιώνεται σημαντικά η διάθεση, η ενέργεια και η καθημερινή λειτουργικότητα των ασθενών. Ωστόσο, όπως όλα τα φάρμακα, δεν είναι χωρίς παρενέργειες.

Μια μεγάλη διεθνής μελέτη-ανασκόπηση από το King’s College London, διαπίστωσε ότι τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα δεν έχουν τις ίδιες επιδράσεις στο σώμα σε όλους τους ασθενείς.

