Ενα ανθρώπινο κρανίο ηλικίας ενός εκατομμυρίου ετών που βρέθηκε στην Κίνα προ ετών υποδεικνύει πως το είδος μας, ο Homo sapiens, άρχισε να εμφανίζεται τουλάχιστον 500.000 νωρίτερα απ’ ό,τι εκτιμούσε έως σήμερα η επιστήμη, υποστηρίζουν οι ερευνητές σε νέα μελέτη.Σύμφωνα με τη νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στην κορυφαία επιστημονική επιθεώρηση Science, συνυπήρχαμε με άλλα «αδελφά» είδη, μεταξύ των οποίων οι Νεάντερταλ, για πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι πιστεύαμε μέχρι τώρα.Το αρχαίο κρανίο που μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξηςΟπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες, η νέα αυτή ανάλυση «αλλάζει ολικά» την κατανόησή μας για την ανθρώπινη εξέλιξη και, αν αποδειχτεί ακριβής, ουσιαστικά ξαναγράφει ένα κομβικό κεφάλαιο της εξελικτικής ιστορίας του ανθρώπου.«Συγκλονιστική» ανακάλυψηΗ ανακάλυψη συγκλόνισε την ερευνητική ομάδα, στην οποία συμμετείχαν επιστήμονες από ένα πανεπιστήμιο της Κίνας και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Ηνωμένου Βασιλείου.«Από την αρχή, όταν λάβαμε το αποτέλεσμα, το θεωρήσαμε απίστευτο. Πώς ήταν δυνατόν να είναι τόσο αρχαίο;», δήλωσε ο καθηγητής Xijun Ni του Πανεπιστημίου Fudan, συνεπικεφαλής της έρευνας.«Αλλά το ελέγξαμε ξανά και ξανά για να δοκιμάσουμε όλα τα μοντέλα, χρησιμοποιήσαμε όλες τις μεθόδους και τώρα είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα και πραγματικά πολύ ενθουσιασμένοι».Kαλλιτεχνική αναπαράσταση μιας ομάδας αρχαίων ανθρώπων στην επαρχία Χουμπέι της Κίνας, πριν από περίπου 1 εκατομμύριο χρόνια στην επαρχία Χουμπέι της Κίνας – Πηγή: Jiannan Bai and Xijun Ni/Handout via REUTERS.Το κρανίο ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά στην επαρχία Χουμπέι το 1990, σε εξαιρετικά κακή κατάσταση, κάτι που καθιστούσε δυσχερή τη μελέτη του. Τότε, επιστήμονες υπέθεσαν πως το κρανίο, υπό την ονομασία Yunxian 2, ανήκε σε έναν πιο πρώιμο πρόγονο του ανθρώπου, τον Homo erectus, καθώς το οστό της κεφαλής χρονολογείται περίπου ένα εκατομμύριο χρόνια πριν, πολύ πριν από την εμφάνιση των πιο εξελιγμένων ανθρώπων.Ο Homo erectus τελικά εξελίχθηκε και πριν από 600.000 χρόνια άρχισε να διαχωρίζεται σε Νεάντερταλ και στο δικό μας είδος, τον Homo sapiens.Ωστόσο, η νέα ανάλυση του Yunxian 2, η οποία έχει εξεταστεί και από άλλους, ανεξάρτητους επιστήμονες, υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται για Homo erectus.Πλέον θεωρείται ότι είναι μια πρώιμη εκδοχή του Homo longi, ενός συγγενούς είδους σε παρόμοιο επίπεδο ανάπτυξης με τους Νεάντερταλ και τον Homo sapiens.Γενετικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι συνυπήρχε μαζί τους, οπότε αν ο Yunxian 2 περπατούσε στη Γη πριν από ένα εκατομμύριο χρόνια, υποστηρίζουν οι επιστήμονες, πιθανότατα το ίδιο έκαναν και οι πρώιμες εκδοχές των Νεάντερταλ και του δικού μας είδους.Η νέα αυτή ανάλυση ουσιαστικά μετατοπίζει δραματικά το χρονοδιάγραμμα της εξέλιξης των ανθρώπων με μεγάλο εγκέφαλο, τουλάχιστον κατά μισό εκατομμύριο χρόνια, σύμφωνα με τον καθηγητή Κρις Στρίνγκερ του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και συνεπικεφαλής της έρευνας.Ψηφιακή ανακατασκευή του Yunxian 2 – Πηγή: Xijun Ni/Handout via REUTERSΟπως λέει ο ίδιος, είναι πιθανό να υπάρχουν απολιθώματα Homo sapiens ηλικίας εκατομμυρίων ετών κάπου στον πλανήτη μας – απλώς δεν τα έχουμε βρει ακόμα.ΑντιρρήσειςΩστόσο, δεν συμμερίζονται όλοι στην επιστημονική κοινότητα τα συμπεράσματα της νέας έρευνας.«Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όσον αφορά τις εκτιμήσεις για το χρονικό πλαίσιο, επειδή αυτές είναι πολύ δύσκολο να γίνουν, ανεξάρτητα από τα στοιχεία που εξετάζουμε, είτε πρόκειται για γενετικά είτε για απολιθωμένα στοιχεία», σημειώνει ο δρ Εϊλβιν Σκάλι, εξελικτικός γενετιστής στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.«Ακόμη και με τη μεγαλύτερη ποσότητα γενετικών δεδομένων, είναι πολύ δύσκολο να προσδιορίσουμε το χρονικό πλαίσιο κατά το οποίο αυτοί οι πληθυσμοί μπορεί να συνυπήρχαν σε διάστημα 100.000 ετών ή και περισσότερο».Πρόσθεσε ότι, παρότι τα συμπεράσματα των καθηγητών Ni και Stringer είναι εύλογα, παραμένουν κάθε άλλο παρά βέβαια και χρήζουν περαιτέρω στοιχείων προς επιβεβαίωσή τους.Πηγή: BBC, Guardianhttps://www.kathimerini.gr/life/science/563834848/pos-ena-kranio-1-ekat-eton-xanagrafei-tin-exeliktiki-istoria-toy-anthropoy/