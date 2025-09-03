2025-09-03 15:57:44
Φωτογραφία για Ιδρύθηκε ο νέος φορέας σιδηροδρόμων, τα προβλήματα συνεχίζονται
Με φόντο σημαντικά προβλήματα που ακόμη στοιχειώνουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο και ταλαιπωρούν το επιβατικό κοινό, ιδρύθηκε επίσημα πλέον ο νέος φορέας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.»Δέσποινα Κόντηkathimerini.grΤο σύστημα αυτόματης πέδησης (ETCS) έχει τοποθετηθεί σε 100 μονάδες τροχαίου υλικού, αλλά εκκρεμεί η εγκατάσταση και πλήρης λειτουργία του σε όλη την υποδομή του βασικού άξονα sidirodromikanea
12o Συνέδριο ΣΥΦΑΚ: Σάββατο 13/9 και Κυριακή 14/9
12o Συνέδριο ΣΥΦΑΚ: Σάββατο 13/9 και Κυριακή 14/9
Οι δράσεις των βοτάνων – ισχυρότατα βότανα για την υγεία της χολής μας
Οι δράσεις των βοτάνων – ισχυρότατα βότανα για την υγεία της χολής μας
