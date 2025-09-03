2025-09-03 15:57:44

Με φόντο σημαντικά προβλήματα που ακόμη στοιχειώνουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο και ταλαιπωρούν το επιβατικό κοινό, ιδρύθηκε επίσημα πλέον ο νέος φορέας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.»Δέσποινα Κόντηkathimerini.grΤο σύστημα αυτόματης πέδησης (ETCS) έχει τοποθετηθεί σε 100 μονάδες τροχαίου υλικού, αλλά εκκρεμεί η εγκατάσταση και πλήρης λειτουργία του σε όλη την υποδομή του βασικού άξονα sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ