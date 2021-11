Create by Argyris Nastopoulos

Κυριάκος Gabriel Varnana, ο Τραγουδιστής από την Κύπρο που μας ταξιδεύει με τα τραγούδια του μένει στην Νέα Ζηλανδία και μας ανοίγει την καρδιά του

Πες μας για τα παιδικά σου χρόνια που μεγάλωσες και πως αποφάσισες να μπεις στην Δισκογραφία;

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κύπρο. Έζησα όμορφα παιδικά χρόνια με την οικογένεια μου και παρόλο που τώρα πια μεγαλώνω μακριά τη θυμάμαι την Κύπρο με αγάπη και με μια γλύκα. Θυμάμαι ακόμη έντονα τους γονείς μου να με περιμένουν έξω από το ωδείο να τελειώσω τα πολύωρα μαθήματα μου. Τα ωδεία στην Κύπρο ήταν για μένα το πρώτο μου πανεπιστήμιο.

Στη δισκογραφία μπήκα όταν πια δεν με "χωρούσε" πλέον ο χώρος των covers. Για το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής μου πορείας τραγουδούσα μόνο επανεκτελέσεις (covers), τραγούδια άλλων. Αλλά ήρθε η στιγμή που ένιωσα ότι ήθελα κάτι άλλο..κάτι πιο μαγικό..κάτι δικό μου. Έτσι ξεκίνησα να συνθέτω και να ηχογραφώ τα δικά μου κομμάτια.

Είσαι από Κύπρο! Πως αποφάσισες να πας Νέα Ζηλανδία;

Από Κύπρο έφυγα μετά το στρατό για σπουδές στην Ελλάδα. Έζησα στη Θεσσαλονίκη για 6.5-7 χρόνια περίπου αλλά οι συνθήκες στην Ελλάδα στον τομέα εργασία ήταν αρκετά δύσκολες. Έφυγα από Θεσσαλονίκη για να κάνω το διδακτορικό μου στη Νέα Ζηλανδία (Ιατρική Χημεία) όπου είχα βρει καλύτερη χρηματοδότηση για την έρευνά μου και μετά την ολοκλήρωσή του έμεινα εδώ.

Ποια ήταν η πρώτη σου επαφή με το studio και πως αισθάνθηκες όταν ολοκλήρωσες την πρώτη σου ηχογράφηση;

Την πρώτη φορά που μπήκα στο studio θυμάμαι να λέω στον εαυτό μου "Εμένα αφήστε με εδώ και συνεχίστε εσείς με τις ζωές σας.." Το στούντιο είναι ένας άλλος κόσμος ...κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ακόμη και το ότι τα στούντιο είναι χώροι ηχομονωμένοι και πολύ "ιδιωτικοί" (κυρίως για πρακτικού λόγους, για να μην ακούγονται εξωτερικοί ήχοι την ώρα της ηχογράφησης) συντελεί στην δημιουργία ενός άλλου κόσμου. Δεν είναι για όλους αυτός ο κόσμος και το καταλαβαίνω. Χρειάζεται δημιουργικότητα αλλά χρειάζεται και πειθαρχία., χρειάζεται συναίσθημα αλλά χρειάζεται και σωστή τεχνική. Εμένα με μάγευε όλο αυτό.

Όταν τελείωσε η ηχογράφηση του πρώτου μου single, θυμάμαι ότι άκουγα το κομμάτι ξανά και ξανά και ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα "μουσικός".

Στην Ελλάδα σε γνωρίσαμε με το «Tonight» το οποίο έχει ξεπεράσει τα 20.000 αληθινά views καθώς και για το «I'm Not You»

Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος αγάπησε το "Tonight" που είναι ουσιαστικά η πρώτη μου ερωτική μπαλάντα και αυτό φυσικά είναι κάτι που όχι μόνο με χαροποιεί αλλά μου δίνει και κίνητρο και ώθηση για συνέχεια..

Το Καλοκαίρι του 2021 σε βρήκε να κυκλοφορείς το νέο σου ψηφιακό άλμπουμ με τίτλο «Like Never Before» πες μας για αυτό σου το εγχείρημα στην δισκογραφίαΜέχρι την κυκλοφορία αυτού του ολοκληρωμένου μικρού δίσκου/ EP, είχα κυκλοφορήσει singles. Είναι αδιαμφισβήτητα στόχος μου μια πιο ολοκληρωμένη δουλειά (όπως για παράδειγμα ένα άλμπουμ) αλλά είναι αλήθεια ότι και για πρακτικούς ,για οικονομικούς αλλά και για λόγους ωρίμανσης είναι καλύτερα αυτή η ολοκληρωμένη δουλειά να έρθει σιγά σιγά ...με βήματα...Έτσι λοιπόν μετά τα singles ήρθε το ΕΡ (μικρός δίσκος) και στο τέλος του 2021 εύχομαι το ολοκληρωμένο άλμπουμ.To «Like Never Before» κυκλοφορεί από την δισκογραφική εταιρεία του Αργυρης Ναστόπουλου από τους One και είμαι πολύ ευγνώμον για αυτό =.Ο έρωτας υπάρχει στην ζωή σου; Σου αρέσει να είσαι σε σχέση η μόνος;Ο έρωτας είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Πηγή έμπνευσης αδιαμφισβήτητα. Ο έρωτας σε όλα. Στις σχέσεις μας, στις επιλογές μας, ο έρωτας στη μουσική αλλά και ο έρωτας για τη μουσική. Αλλά όχι, όσο αφορά τις ρομαντικές σχέσεις, δεν νιώθω την ανάγκη να είμαι πάντα σε σχέση και σίγουρα δεν θέλω να είμαι σε μια σχέση απλώς και μόνο για να μην είμαι μόνος.Τα τραγούδια σου ακούγονται και σ’ άλλες χώρες (Nέα Yόρκη, Κύπρο, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία τώρα και στην Ελλάδα. Πώς νιώθεις για αυτό;Η μουσική είναι ένα ταξίδι. Το να ταξιδεύουν τα τραγούδια σου σε όλο τον κόσμο είναι ένα αίσθημα μαγικό. Είναι μια σύνδεση με ανθρώπους που διαβαίνουν δρόμους παράλληλους και εύχομαι να συνεχίσω να έχω την ευλογία να ακούγονται τα κομμάτια μου και να ταξιδεύουν όσο περισσότερο μπορούν.Φαντάστηκες ποτέ την ζωή σου χωρίς μουσική;Εδώ θα συμφωνήσω με τον Ανεστόπουλο που είχε πεί ότι " Αν δεν υπήρχε (η μουσική) , θα προσπαθούσα να την εφεύρω, αλλιώς θα δυσκολευόμουν ν’ αναπνεύσω φυσιολογικά."Ποιοι τραγουδιστές σας συγκινούν τώρα;Ο Sivert Hoyem,και η Kaz Hawkins είναι σίγουρα δυο φωνές που με συντροφεύουν μέσα στην καθημερινότητα μου.Ποιους στίχους του κομματιού σου θα αφιέρωνες στους αναγνώστες μας;"..I gave you the world, and all for you the sun the moon , the sky too.." (All for you-2021) Τα τραγούδια που έχω μέσα μου είναι ότι καλύτερο μπορώ να δώσω σε κάποιον.Κυριάκο σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παραχώρηση της συνέντευξης και σου ευχόμαστε τα καλύτερα από καρδιάς.