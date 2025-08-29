Με τον νέο Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής Κώστα Μανωλόπουλο είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε σήμερα στο Pharmamanage.gr σε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης για το όραμα, τη σκέψη και τις άμεσες διεκδικήσεις του ανθρώπου που θα ηγείται πλέον του μεγαλύτερου Φαρμακευτικού Συλλόγου στην Ελλάδα.

Ο κ. Μανωλόπουλος έδωσε σε εμάς την πρώτη του συνέντευξη και τον ευχαριστούμε.

Pharmamanage: Κύριε Μανωλόπουλε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας, στο pharmamanage.gr και συγχαρητήρια για την εκλογή σας ως Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής. Σαν πρώτη ερώτηση που θα θέλαμε να σας κάνουμε:Ποιο θεωρείτε εσείς πως είναι το στοίχημα που πρέπει να κερδίσει σήμερα ο ΦΣΑ για να ενισχυθεί ο ρόλος του φαρμακοποιου;







Κ. Μανωλόπουλος: Κατά πρώτον ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, είναι η πρώτη μου συνέντευξη, όταν καλά -καλά δεν έχω κλείσει πρώτη βδομάδα. Είναι μία δύσκολη περίοδος δεδομένου ότι εγώ αναλαμβάνω 3 μήνες πριν από τις κανονικές εκλογές, οπότε αυτή τη στιγμή παλεύω με τα γραφειοκρατικά ζητήματα. Κάτι εξαιρετικά άμεσο είναι τα ΦΥΚ. Τα ΦΥΚ είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τον κλάδο. Έχουμε ήδη ως Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αποδεχθεί την αμοιβή και περιμένουμε την Υπουργική Απόφαση για να έρχεται ο κόσμος στα φαρμακεία και να εξυπηρετείται και να μην περιμένει στις ουρές. Αυτό είναι το πιο άμεσο ζήτημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

P: Πότε θα μπορέσουν οι φαρμακοποιοί της Αττικής να δούνε αυτή την αλλαγή;

Κ. Μ: Περιμένουμε την Υπουργική Απόφαση, άπαξ και υπογραφεί αυτή, την επόμενη μέρα δίνουμε κανονικά.

P: Σε ποιους τομείς θα θέλατε να στοχεύσετε στη θητεία σας;

Κ. Μ: “Σίγουρα στη διευκόλυνση της καθημερινότητας του φαρμακείου, να μπορεί να επικοινωνεί πιο άμεσα, πιο εύκολα με το Σύλλογο γιατί όση ηλεκτρονική συνταγογράφηση και να έχουμε οι νόμοι αλλάζουν με ρυθμό πολυβόλου και κάτι που ξέρουμε σήμερα- αύριο δεν ισχύει και ισχύει κάτι άλλο.Να βοηθήσουμε συναδέλφους, έχουμε ζητήματα τα οποία έμειναν πίσω λόγω καλοκαιριού και λόγω εκλογών, οπότε και αυτά τρέχω να τα διευθετήσω αυτή τη στιγμή.Από απλά πράγματα, όπως είναι το συνέδριο του χρόνου, τεχνικά ζητήματα στο κτήριο στη Μυλλέρου που πρέπει κι αυτά να διευθετηθούν.”

P: Τι σας κινητοποίησε να διεκδικήσετε τη θέση του Προέδρου, υπήρχε κάποιο γεγονός που σας έκανε να πείτε ” ήρθε η ώρα να αναλάβω”;Κ. Μ: Η ενασχόληση με τα κοινά μπήκε στη ζωή μου στα 20 μου χρόνια και δε βγήκε ποτέ. Νομίζω αν ασχολείσαι με τα κοινά μετά δε σταματάς. Εν προκειμένω, επειδή είχαμε την παραίτηση του Προέδρου και η διαδικασία είναι πολυ συγκεκριμένη που πρέπει να ακολουθηθεί από τη στιγμή που παραιτείται ο Πρόεδρος, λέω : Εγώ είμαι στη διάθεσή σας, εγώ θέλω να είμαι” και το δήλωσα αμέσως μετά την παραίτηση του Προέδρου σε αντίθεση με τους άλλους 2 υποψηφίους που είπανε και οι ίδιοι πως δεν ήθελαν να θέσουν υποψηφιότητα, τους προέτρεψαν, το σκεφτήκαν ξανά και ξανά. Εμένα αντίθετα, είναι κάτι που γενικότερα μου αρέσει στη ζωή μου και το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη.

P: Τι κρατάτε απ’ το παρελθόν του ΦΣΑ και τι σκοπεύετε να αλλάξετε;

Κ.Μ: Αυτό που κρατάω είναι τα διοικητικά συμβούλια να γίνονται στην ώρα τους και να μη χάνουμε χρόνο με αγορεύσεις. Μία δουλειά 45 λεπτών να μην κρατάει δύο και τρεις ώρες. Να βγαίνει μία δουλειά, όσο το δυνατόν πιο εύκολα για όλους μας και να μην υπάρχει αναβλητικότητα κλπ.Έτσι ξεκινάμε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο που έχουμε αύριο.

P. Ποια είναι η πολιτική σας για τις συνεργασίες με άλλους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, οργανισμούς;

K. Μ: Έχουμε περάσει πολλά χρόνια, από το 2012 και μετά σε ένα διαρκή πόλεμο με τον Πανελλήνιο, με εξαίρεση την τριετία που είχαμε τον ίδιο Πρόεδρο. Δεν είναι αυτοσκοπός ούτε η συνεργασία, ούτε ο πόλεμος. Έχουμε εκλεγμένους αντιπροσώπους και στον Πανελλήνιο, οπότε αν κάτι αφορά όλα τα φαρμακεία, αποφασίζεται εκεί και έχουμε και εκεί ψήφους, όσες μας αναλογούνε. Από κει και πέρα όταν βγαίνει μια κοινή απόφαση θα πρέπει κάθε σύλλογος να το σέβεται και να μην κάνει αντάρτικο γιατί δεν μπορούμε να έχουμε 54 συλλόγους να αποφασίζει ο καθένας για την πόλη του, την περιφέρειά του, όταν έχουμε μια συνέλευση που αποφασίζει για τους Φαρμακοποιούς. Εκεί, μπορούμε να καταθέσουμε την άποψή μας, αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε.

P. Με την ως τώρα πολιτική του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου ευθυγραμμίζεστε;

Κ.Μ: Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες φυσικά, από το 2019 που φτιάχτηκε η παράταξή μας συμφωνούμε απολύτως με τις υπηρεσίες γιατί φέρανε κόσμο στα φαρμακεία που δεν ερχότανε πριν, φέρανε εισόδημα πολύ σημαντικό, μην ξεχνάμε πως δε δουλεύουμε από χόμπι, βιοποριζόμαστε από τα φαρμακεία μας και από τη στιγμή που ο προϋπολογισμός του φαρμάκου είναι καθηλωμένος στα τάρτατα πρέπει να δούμε εναλλακτικούς τρόπους εισοδήματος και αυτός είναι ένας λογικός τρόπος. Εύκολος δεν είναι, έχει κόπο, έχει τρέξιμο αλλά από τη στιγμή που ήρθε αυτή η ευκαιρία από την πανδημία είναι κρίμα να πάει χαμένη, μετά από μία δεκαετή κρίση.

P. Αντιλαμβάνομαι από τα λεγόμενά σας ότι είστε θετικός και στο test παχέος εντέρου αλλά και στις επόμενες δράσεις.

Κ.Μ: Εννοείται και έχουμε να περιμένουμε κι άλλα προγράμματα πρόληψης, γιατί υπάρχουνε μεγάλα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης που έρχονται τα επόμενα 2-3 χρόνια, εννοείται είμαστε θετικοί.

P: Μία μικρή φράση που περιγράφει το όραμά σας.

Κ.Μ: Κάθε μέρα και λίγο καλύτερα. Είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να κοιτάω και να διαχειρίζομαι το παρόν. Ό,τι μας έρχεται άμεσα να το διαχειριζόμαστε. Να μην κάνουμε μακρινά όνειρα γιατί έχουμε δει πολλά τα τελευταία 15 χρόνια, οπότε, κάθε μέρα να κοιτάμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.

P. …Άρα λοιπόν να πούμε κοιτάω την κάθε μέρα ξεχωριστά;

Κ.Μ: Είναι λίγο κλισέ – ποδοσφαιρικό (γέλια) αλλά μας κάνει

P. Θα έρθετε στη 17η HealthExpo τον Ιανουάριο του 2026 στο Μέγαρο Μουσικής;

Κ.Μ: Εννοείται! Στη διάθεσή σας!

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Μανωλόπουλο και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στις δράσεις του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής.

Άκης Καραμάνος, Φαρμακοποιός – Βοηθός Αρχισυντάκτη





farmakopoioi