Η ΕΡΤ είναι, για ακόμα μία φορά, κοντά στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Ως επίσημος ραδιοτηλεοπτικός φορέας θα μεταδώσει ζωντανά και αποκλειστικά την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, προσφέροντας στους τηλεθεατές μία μοναδική εμπειρία ώστε να απολαύσουν την ιστορική διαδρομή από τον Μαραθώνα στο Παναθηναϊκό Στάδιο.Τη διοργάνωση, που φέτος σπάει κάθε ρεκόρ συμμετοχών, με περισσότερους από 20.000 δρομείς από την Ελλάδα και τον κόσμο, θα προβάλει σε απευθείας μετάδοση η ΕΡΤ1, επιστρατεύοντας το δημοσιογραφικό και τεχνικό προσωπικό της, ενώ εκτενή ρεπορτάζ θα παρουσιάσει, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, και το ΕΡΤnews, το ενημερωτικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, όπως και η ΕΡΑ ΣΠΟΡ.Παράλληλα, η ΕΡΤ θα οργανώσει σειρά πολιτιστικών δράσεων για την υποστήριξη των δρομέων, με τη συνδρομή παραγωγών του Δεύτερου και του Τρίτου Προγράμματος, καθώς και του Kosmos που θα βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής σε ειδικά διαμορφωμένα βανάκια παίζοντας μουσική. Με ζωντανή μουσική θα ενθαρρύνει τους δρομείς και το Rhythm Section της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής (ΟΣΜ) της εταιρείας.Με το φετινό μήνυμα του Μαραθωνίου «κάθε βήμα, μία νίκη» θα τρέξουν, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου το απόγευμα, και οι 163 εργαζόμενοι της ΕΡΤ, που δήλωσαν συμμετοχή για τη διαδρομή των 5 χιλιομέτρων, με αφετηρία τη λεωφόρο Βασ. Αμαλίας (Μέγαρο Μποδοσάκη). Στο άγαλμα του Δρομέα, επί της λεωφόρου Βασ. Σοφίας, από τις 17:00 έως τις 21:00, οι παραγωγοί του Kosmos, Κλαούντια Μάτολα και Γιάννης Δημητριάδης θα συνοδεύουν μουσικά τους δρομείς.Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, τα σημεία στα οποία θα βρίσκονται οι μουσικοί της ΟΣΜ και οι παραγωγοί των ραδιοφώνων είναι τα εξής:Ραδιομέγαρο Αγίας Παρασκευής: Με ένα εντυπωσιακό αψίδωμα με τα λογότυπα της εταιρείας κάτω από το οποίο θα περνούν οι δρομείς, η ΕΡΤ θα υποδέχεται τους συμμετέχοντες στον Μαραθώνιο έξω από το κεντρικό κτήριο της Λεωφ. Μεσογείων με ζωντανή μουσική από το Rhythm Section της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής, με τους Αλέξανδρο Δεσποτίδη (ηλεκτρική κιθάρα), Ραφαήλ Μιχαηλίδη (σαξόφωνο), Βασίλη Καραχούτη (ηλεκτρικό μπάσο), Νίκο Κασσαβέτη (ντραμς), Διονύση Βούλγαρη (πιάνο). Μουσικές επιλογές θα προσφέρουν και οι παραγωγοί του Τρίτου Προγράμματος, Αλεξάνδρα Γιαλίνη, Νίκος Κανελλόπουλος και Τάσος Ρωσόπουλος (09:00-16:30).Μεσογείων & Κατεχάκη: Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο βαν οι παραγωγοί του Δεύτερου Προγράμματος Μαργαρίτα Μυτιληναίου, Βάνα Δαφέρμου, Μικαέλα Θεοφίλου και Ελένη Γιαννοπούλου θα εμψυχώνουν μουσικά τους δρομείς (10:00-16:00).Μέγαρο Μουσικής: Λίγα εκατοντάδες μέτρα πριν από τον τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο, οι παραγωγοί του Kosmos Λιάνα Μαστάθη, Κωνσταντίνος Παντζόγλου και Λουκία Σούπουλη θα στηρίζουν με τις μουσικές επιλογές τους, τους δρομείς στην τελική τους προσπάθεια (10:00-16:00).Η ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1 θα αρχίσει το πρωί της Κυριακής 9 Νοεμβρίου, στις 08:30. Στην περιγραφή του Μαραθωνίου θα είναι οι Χρήστος Σαράντος και Γρηγόρης Τάτσης, ενώ στο ρεπορτάζ και στις συνεντεύξεις οι Τάκης Κουλουμπής και Νίκος Γκομώλης, που θα βρίσκονται στην εκκίνηση και τον τερματισμό.Στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας «τρέχει» και η ΕΡΑ ΣΠΟΡ, το αθλητικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με απευθείας συνδέσεις από την έκθεση για τον Μαραθώνιο στο κλειστό του Tae Kwon Do στο Φάληρο. Την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, από τις 10:00 έως 14:00, όλες οι εκπομπές της ΕΡΑ ΣΠΟΡ θα βγαίνουν στον «αέρα» από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην έκθεση.Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, από τις 08:00 έως τις 12:00, η ΕΡΑ ΣΠΟΡ θα βρίσκεται στο Παναθηναϊκό Στάδιο για την κάλυψη του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος της Αθήνας.Πηγή: tvnea.com