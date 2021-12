Και κάπως έτσι, το 2021 φτάνει και αυτό στο τέλος του. Ο Δεκέμβριος, όπως συνηθίζεται εξάλλου κάθε χρόνο, έχει λιγότερες κυκλοφορίες από τους προηγούμενους μήνες, αλλά φέτος δε λείπουν και μερικές αξιοσημείωτες blockbuster αφίξεις.

Ξεκινώντας, η μεγαλύτερη κυκλοφορία του μήνα για πολλούς είναι -πιθανότατα- το Halo Infinite.

Ναι, η multiplayer beta του είναι ήδη διαθέσιμη εντελώς δωρεάν για Xbox One, Xbox Series X|S και PC μέσω Steam ή Microsoft Store

. Από την άλλη όμως, το campaign του παιχνιδιού αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 8 Δεκεμβρίου και θα είναι διαθέσιμο από την πρώτη μέρα για τους συνδρομητές του Xbox Game Pass.

Στο Halo Infinite, οι Banished, μια εχθρική παράταξη που έχει δημιουργηθεί από τα απομεινάρια των Covenant, έχει νικήσει τις δυνάμεις του UNSC, καταλαμβάνοντας το μυστηριώδες Zeta Halo και απειλεί την επιβίωση της ανθρωπότητας. Τότε, όταν κάθε ελπίδα μοιάζει να έχει χαθεί, ο Master Chief επιστρέφει για να τα βάλει με τον πιο αδίστακτο εχθρό που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα.

Μπορείτε να πάρετε μια γεύση από την περιπέτεια μέσα από τον player που ακολουθεί.

Συνεχίζοντας, οι λάτρεις των MMOs και των JRPGs έχουν να προσμένουν και αυτοί μια μεγάλη κυκλοφορία από τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου πριν το τέλος της χρονιάς. Ο λόγος γίνεται για το Final Fantasy XIV: Endwalker, το οποίο μετά από μια μικρή αναβολή θα καταφθάσει τελικά στις 7 Δεκεμβρίου.

Περνώντας σε λεπτομέρειες, αποτελεί την κλιμάκωσης της ιστορίας των Hydaelyn και Zodiark, με τους Warriors of Light να έρχονται αντιμέτωποι με μια ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή, καθώς ταξιδεύουν στα πέρατα του Hydaelyn και ακόμη και στο φεγγάρι. Το expansion θα ολοκληρώσει το μακροχρόνιο ταξίδι που ξεκίνησε με το Realm Reborn και συγχρόνως θα σηματοδοτήσει μια νέα αρχή για το λατρεμένο ΜΜΟ, βάζοντας τα θεμέλια για περιπέτειες που θα μπορούν να απολαύσουν μαζί τόσο οι βετεράνοι όσο και οι νέοι παίκτες.

Φυσικά, δε λείπουν από το πρόγραμμα και οι ενδιαφέρουσες indie προτάσεις. Μια απ’ αυτές είναι το Solar Ash, το οποίο αναμένεται για PS4, PS5 και PC στις 2 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που αναπτύσσεται από την ταλαντούχα ομάδα ανάπτυξης Heart Machine που στο παρελθόν μάς είχε χαρίσει το Hyper Light Drifter, σε συνεργασία με την Annapurna Interactive. Highlight της εμπειρίας φαίνεται να είναι ο πολύχρωμος, σουρεαλιστικός και άκρως στυλιζαρισμένος κόσμος του παιχνιδιού, ενώ ειδική αναφορά αξίζει και η υψηλής ταχύτητας κίνηση στο περιβάλλον.

Παράλληλα, άλλη μια αξιοσημείωτη indie κυκλοφορία από καταξιωμένο στούντιο του χώρου είναι το The Gunk. Αυτή τη φορά, οι δημιουργοί του πολυβραβευμένου "Steamworld" στην Image & Form Games, μάς δίνουν τον έλεγχο της Rani. Η πρωταγωνίστρια, λοιπόν, μαζί με τον συνεργάτη της, Becks, ανακαλύπτουν σε έναν πλανήτη την ουσία "gunk", κάτι που ως λαθρέμποροι μεταφράζουν ως…πολλά λεφτά. Τι θα συμβεί, όμως, εάν παίξουν με κάτι που δεν αντιλαμβάνονται πλήρως;

Το The Gunk αναμένεται να κυκλοφορήσει για Xbox One, Xbox Series X|S και PC στις 16 Δεκεμβρίου και θα είναι από την πρώτη μέρα διαθέσιμο στο Xbox Game Pass.

Συνεχίζοντας, μια μεγάλη κυκλοφορία είναι το Five Nights at Freddy's: Security Breach, το οποίο θα καταφθάσει στις 16 Δεκεμβρίου του 2021 για PS5, PS4 και PC, προσκαλώντας τους θαρραλέους παίκτες να εξερευνήσουν τη νέα πιτσαρία της Freddy Fazbear, το Mega Pizza Plex.

Την προσοχή σας αξίζει και το ICARUS, το νέο παιχνίδι του δημιουργού του απίστευτα δημοφιλούς DayZ, καθώς και το τέταρτο κεφάλαιο της ιστορική σειράς Syberia.

Φυσικά, αυτές είναι μόλις μερικές από τις νέες αφίξεις του Δεκεμβρίου. Παρακάτω θα βρείτε μια αναλυτική λίστα με όλες τις κυκλοφορίες του μήνα και μια ακόμη ειδική αναφορά στους τίτλους που ξεχωρίζουν.

2 Δεκεμβρίου

Mechajammer (PC)



Dauntless (PS5, Xbox Series X|S)



Justice Chronicles (Xbox One, Xbox Series X|S, PC)



My Universe: Interior Designer (PC)



Asterix & Obelix: Slap Them All! (PS4, Xbox One, Switch, PC)



The Plane Effect (PS4, Xbox One)



Dairoku: Agents of Sakuratani (Switch)



Rubber Bandits (PC)



Warhammer 40,000: Battlesector (PS4, Xbox One)



Solar Ash (PS4, PS5, PC)



Century: Age of Ashes (PC)



The Kids We Were: Complete Edition (Switch)



Walking Zombie 2 (Xbox One, Xbox Series X|S)



Dairoku: Ayakashimori (Switch)

3 Δεκεμβρίου

Happy's Humble Burger Farm (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)



Big Brain Academy: Brain vs. Brain (Switch)



Chorus (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)



Danganronpa Decadence (Switch)



Grim Dawn (Xbox One)



Disney Magical World 2: My Happy Life (Switch)

4 Δεκεμβρίου

Icarus (PC)

6 Δεκεμβρίου

SpellForce 3 Reforced (PC)

7 Δεκεμβρίου

Rune Factory 4 Special (PS4, Xbox One, PC)



White Shadows (PS5, Xbox Series X|S, PC)



Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! (Switch)



Wolfstride (PC)



Ever Forward (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch)



Twelve Minutes (PS4, PS5, Switch)



Final Fantasy XIV: Endwalker (PS4, PS5, PC)



Heavenly Bodies (PS4, PS5, PC)



Life Is Strange: True Colors (Switch)

8 Δεκεμβρίου

Halo Infinite (Xbox One, Xbox Series X|S, PC)



Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered (Xbox One, Switch, PC)



Transient (PS4, Xbox One, Switch)

9 Δεκεμβρίου

Wytchwood (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)



Monster Rancher 1 & 2 DX (iOS, Switch, PC)



Monopoly Madness (PS4, Xbox One, Switch, PC)



Loop Hero (Switch)



After the Fall (PS4, PC)



Demon Gaze EXTRA (PS4, Switch)



Super Impossible Road (Switch)



Antarctica 88 (Xbox One)

10 Δεκεμβρίου

Syberia: The World Before (PC)



Collapsed (Xbox One)



Vaporum: Lockdown (PS4, PS5, Xbox One)

13 Δεκεμβρίου

Shovel Knight Pocket Dungeon (PS4, Xbox One, Switch, PC)

14 Δεκεμβρίου

Gear.Club Unlimited 2 - Ultimate Edition (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)



Gear.Club Unlimited 2 - Definitive Edition (Switch)



Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC)



Among Us (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)



Asteroids: Recharged (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC)



Greak: Memories of Azur (PS4, Xbox One)

15 Δεκεμβρίου

Aeterna Noctis (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC)



Bridge Constructor: The Walking Dead (PS5)

16 Δεκεμβρίου

Alien: Isolation (Android, iOS)



The Gunk (Xbox One, Xbox Series X|S, PC)



Alfred Hitchcock – Vertigo (PC)



Murder Diaries 3: Santa's Trail of Blood (Xbox One)



Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (Switch)



Five Nights at Freddy's: Security Breach (PS4, PS5, PC)



Moon (PS4, PS5)

17 Δεκεμβρίου

Ancient Cities (PC)



Aspire: Ina’s Tale (Xbox One, Switch, PC)



Murder Diaries 3: Santa's Trail of Blood (Xbox One)



Power Pushout (PC)

23 Δεκεμβρίου

Rigid Force Redux (PS4)



Colt Canyon (PS4)

