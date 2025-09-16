2025-09-16 09:56:15
Φωτογραφία για Ο Π.Ο.Υ. συνιστά τα νέα φάρμακα για το αδυνάτισμα ως θεραπεία της παχυσαρκίας
Σε δημόσια διαβούλευση προσχέδιο νέων συστάσεών του. Γιατί δεν τα εντάσσει στα βασικά φάρμακα.

Έτοιμος να προτείνει τα νέα, ενέσιμα φάρμακα για το αδυνάτισμα ως θεραπεία της παχυσαρκίας στους ενήλικες είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), σύμφωνα με προσχέδιο των νέων κατευθυντήριων οδηγιών του.

Ομάδα εμπειρογνωμόνων του διεθνούς οργανισμού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα δημοφιλή φάρμακα της κατηγορίας των αναλόγων του GLP-1 μπορούν να αποτελέσουν ένα μέρος της λύσης για την μακροχρόνια θεραπεία της παχυσαρκίας, στα άτομα με δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) 30 ή μεγαλύτερο. Πρέπει όμως να συνδυάζονται με:

Συμβουλευτική για τον τρόπο ζωήςΣυμπεριφορικές αλλαγές

   

