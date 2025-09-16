2025-09-16 09:56:15

Έτοιμος να προτείνει τα νέα, ενέσιμα φάρμακα για το αδυνάτισμα ως θεραπεία της παχυσαρκίας στους ενήλικες είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), σύμφωνα με προσχέδιο των νέων κατευθυντήριων οδηγιών του.



Ομάδα εμπειρογνωμόνων του διεθνούς οργανισμού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα δημοφιλή φάρμακα της κατηγορίας των αναλόγων του GLP-1 μπορούν να αποτελέσουν ένα μέρος της λύσης για την μακροχρόνια θεραπεία της παχυσαρκίας, στα άτομα με δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) 30 ή μεγαλύτερο. Πρέπει όμως να συνδυάζονται με:



Συμβουλευτική για τον τρόπο ζωήςΣυμπεριφορικές αλλαγές







