Σημαντική ανανέωση στο πρόγραμμα του OPEN, καθώς το κανάλι προχωρά στην ενοικίαση πέντε νέων σειρών, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για ενίσχυση της καθημερινής ζώνης ψυχαγωγίας και μυθοπλασίας. Πρώτη στη σειρά κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη παραγωγή «Αν Υπήρχες Θα Σε Χώριζα».

Η νέα σειρά θα προβάλλεται Δευτέρα με Κυριακή και θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, καθημερινά στις 20:00, ανοίγοντας τον κύκλο των νέων αποκτημάτων του καναλιού. Παράλληλα, κάθε Παρασκευή, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν διπλό επεισόδιο, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη τηλεοπτική εμπειρία.

Με την έναρξη προβολής του «Αν Υπήρχες Θα Σε Χώριζα», το OPEN σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας περιόδου, με στοχευμένο περιεχόμενο που φιλοδοξεί να προσελκύσει ευρύ κοινό και να ενισχύσει τη θέση του στα τηλεοπτικά δρώμενα.

Πηγή: tvnea.com