Κανονικά στις 10 Ιανουαρίου θα ανοίξουν τα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων παρά τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού. Η επιστροφή των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών στα θρανία θα πραγματοποιηθεί με τρία επιπλέον μέτρα προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερος έλεγχος της διασποράς στην σχολική κοινότητα.Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο, πως οι ειδικοί της επιτροπής και τα κυβερνητικά στελέχη δεν έφτασαν εύκολα σε συμφωνία για το υγειονομικό πρωτόκολλο που πρέπει να τηρηθεί για να ανοίξουν ξανά οι σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με το ethnos.gr υπήρξαν σημαντικές διαφωνίες κυβέρνησης και μέρους της επιτροπής των ειδικών.

Τα τρία σημεία της διαφωνίας



Τα τρία βασικά σημεία διαφωνίας κυβέρνησης και ειδικών ήταν τα εξής:



Μέρος των επιστημόνων επιθυμούσε το άνοιγμα των σχολείων να μετατεθεί την επόμενη εβδομάδα, ενώ ορισμένοι ήταν της άποψης πως ακόμα και τότε έπρεπε να επαναξιολογηθούν τα δεδομένα. Εάν η επιδημιολογική εικόνα της χώρας ήταν βεβαρημένη να υπάρξει μία δεύτερη εβδομάδα παράτασης. Σε κάθε περίπτωση κυβερνητικά στελέχη είχαν διαμηνύσει σε όλους τους τόνους πως τα σχολεία έπρεπε να ανοίξουν την προσεχή Δευτέρα.

Μία δεύτερη βασική διαφωνία των δύο πλευρών είχε να κάνει με την αλλαγή του υγειονομικού πρωτοκόλλου για το πότε θα κλείνει ένα σχολικό τμήμα. Ορισμένοι εδικοί εισηγήθηκαν να κλείνει ένα σχολικό τμήμα εάν περισσότερο από 30% των παιδιών ήταν θετικά στον ιό. Ωστόσο, η εισήγηση αυτή δεν πέρασε και έτσι ένα τμήμα θα κλείνει αν περισσότερα από τα μισά παιδιά της τάξης είναι θετικά στην COVID-19 . Παραμένει δηλαδή το ποσοστό του 50+1%Η τρίτη βασική διαφωνία είχε να κάνει με την επαναλειτουργία των Πανεπιστημίων. Ορισμένα μέλη της επιτροπής, με δεδομένο ότι η Όμικρον χτυπά σε μεγάλο βαθμό αυτές τις ηλικίες, είχαν ζητήσει να υπάρχει τηλεκπαίδευση, όπου αυτό ήταν δυνατό, για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, από το υπουργείο Παιδείας ήταν υπέρ της άποψης πως όλοι οι φοιτητές έπρεπε να επιστρέψουν στα έδρανα για δια ζώσης διδασκαλία.

Πώς θα ανοίξουν τα σχολεία. Τα τρία νέα μέτρα



Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης της Τετάρτης ανακοινώθηκαν τα εξής μέτρα για το άνοιγμα των σχολείων αλλά και των πανεπιστημίων:





Ένα επιπλέον self test για την 1η εβδομάδα (10-15 Γενάρη) λειτουργίας των σχολείων, δηλαδή 3 δωρεάν τεστ αντί για 2.Τα δύο δωρεάν εβδομαδιαία self test θα τα κάνουν και οι εμβολιασμένοι μαθητές και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί.Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη, φεύγουμε από τη λογική του «σταυρού» κι επεκτεινόμαστε σε ελέγχους σε όλους τους μαθητές. Θα γίνονται δύο rapid κι ένα self test επιπλέον, πέραν των δύο self test. Δηλαδή πέντε συνολικά. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν συνολικά τρία τεστ. Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν τα ίδια τεστ με τους ανεμβολίαστους μαθητές, δηλαδή τα πέντε που προαναφέραμε. Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν συνολικά τρία τεστ. Όλα αυτά σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη.

Όπως είπε η κ. Κεραμέως «Έχουμε όλοι, πολλές φορές, τονίσει τη μεγάλη σημασία της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων: Πρώτα από όλα για το αυτονόητο, για το ίδιο το εκπαιδευτικό έργο, τίποτε δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δια ζώσης διδασκαλία, έπειτα, για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών μας, για τα οποία είναι καίριας σημασίας να λειτουργούν στο φυσικό τους χώρο, με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους.





Το σκεπτικό της επιτροπής, όπως είπε η κυρία Παπαευαγγέλου, ήταν η διατήρηση της λειτουργίας των σχολείων, κάτι που συμβαίνει πλέον στις περισσότερες χώρες.

Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς:





Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο ράπιντ και ένα σελφ τεστ, επιπλέον των δύο ράπιντ που ήδη κάνουν την εβδομάδα.Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 σελφ τεστ δωρεάν την εβδομάδα.

Όλες οι άλλες προβλέψεις του πρωτοκόλλου, όπως για παράδειγμα τα υποχρεωτικά ράπιντ τεστ για εκπαιδευτικούς που δεν είναι εμβολιασμένοι, η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, η αναστολή των εκδρομών, εξακολουθούν να ισχύουν. Θα υπάρξουν αναλυτικές ερωτήσεις/απαντήσεις για τα νέα πρωτόκολλα. Τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές δομές, για παράδειγμα στα Πανεπιστήμια, παραμένουν ως έχουν.





ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση θέτει συνειδητά σε κίνδυνο μαθητές και εκπαιδευτικούς





«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνειδητά θέτει σε κίνδυνο την υγεία μαθητών, εκπαιδευτικών και συνολικά της κοινωνίας», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε ανακοίνωσή του σχολιάζοντας τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για το άνοιγμα των σχολείων μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Ακολούθως υποστηρίζει ότι «οι αποφάσεις της θα μετατρέψουν τα σχολεία εκ νέου σε χώρους υπερμετάδοσης και θα μεταφέρουν τον ιό μέσα στα σπίτια, σε γονείς και ηλικιωμένους. Ούτε καν το επικίνδυνο πρωτόκολλο του 50+1 δεν αναθεωρούν. Ένα πρωτόκολλο που, όπως αποκαλύφθηκε, δεν ήταν ποτέ εισήγηση της επιτροπής των επιστημόνων αλλά κυβερνητική απόφαση. Η κα Κεραμέως και ο κ. Μητσοτάκης βάζουν την υπογραφή τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για ότι ακολουθήσει».Από την πλευρά του ο τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης μιλά για ανευθυνότητα και για επιλογή της ανοσίας της αγέλης από την κυβέρνηση: Την ίδια εβδομάδα που η Ελλάδα πέρασε δεύτερη στον κόσμο, σε κρούσματα αναλογικά με τον πληθυσμό (πλην πολύ μικρών χωρών). Είναι σαφές ότι επιλέγουν ως «λύση» την ανοσία της αγέλης. Λυπάμαι, αλλά είναι ανεύθυνοι. Χθες κατατέθηκαν δέκα προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για ασφαλέστερο -κατά το δυνατόν- άνοιγμα των σχολείων. Αναρωτιέμαι, συζητήθηκαν κάποιες από αυτές στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ειδικών; Τι συνέβη; Απορρίφθηκαν συλλήβδην από τους επιστήμονες; Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ρωτώ, ούτε ένα από τα μέτρα που προτείναμε, δεν θα βοηθούσε στην ασφάλεια των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογενειών τους; Αποφάσισε αντίθετα η πλειοψηφία των επιστημόνων - μέλη της, να υιοθετήσει το περίφημο «50%+1»;, αναφέρει μεταξύ άλλων.

