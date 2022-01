Mπορεί ακόμα να θέλουμε αρκετούς μήνες για να ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν, αλλά «των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν». Έτσι, λοιπόν, στον ΑΝΤ1 κάνουν σχέδια και συζητήσεις για το πως μπορεί να δομηθεί το πρόγραμμά τους τη νέα σεζόν.

Το νέο διετές συμβόλαιο του Παπαδάκη

Μέσα στον Γενάρη ξεκίνησαν οι συζητήσεις του καναλιού με τον Γιώργο Παπαδάκη για την επόμενη σεζόν. Οι πληροφορίες που έρχονται είναι ότι ο Παπαδάκης θα υπογράψει τελικά διετές νέο συμβόλαιο όμως μόνο το ένα έτος θα προβλέπει τηλεοπτική παρουσία στον «αέρα». Παράλληλα ο δημοσιογράφος θα αναλάβει καθήκοντα συμβούλου στον τομέα ειδήσεων και ενημέρωσης ενώ εάν τελικά αποχωρήσει από το «Καλημέρα Ελλάδα» αυτό θα γίνει σταδιακά και ακόμη και μετά την αποχώρησή του θα βγαίνει και στην πρωινή και στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Αλλαγή δεδομένων για Γιώργο-Φαίη

Άλλα ήταν τα δεδομένα του ΑΝΤ1 πριν λίγους μήνες για το δίδυμο Λιάγκα- Σκορδά και άλλα τώρα

. Τους τελευταίους δύο μήνες η εκπομπή «Το Πρωινό» έχει ανέβει αισθητά και πλέον τις περισσότερες μέρες τερματίζει στην πρώτη θέση. Αυτό κάνει το κανάλι του Αμαρουσίου να σκέφτεται πολύ σοβαρά να τους κάνει πρόταση να συνεχίσουν στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Το θέμα είναι πως και οι δύο έχουν πρόταση από το OPEN και τον φίλο τους, Γιάννη Λάτσιο. Η αίσθηση είναι πως η Φαίη θέλει να μείνει στον ΑΝΤ1, ενώ ο Γιώργος υπό όρους. Τι σημαίνει αυτό; Ίσως μία παρουσία και στη βραδινή ζώνη του καναλιού. Αν πάρει αυτό που θέλει, τότε δεν έχει λόγο να μετακινηθεί και να πάει σε κανάλι μικρότερης δυναμικής. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τα στελέχη του ΑΝΤ1 έχουν προγραμματίσει να ξεκινήσουν τις συζητήσεις με το δίδυμο τον Φεβρουάριο.

Τι γίνεται με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή;

Και μπορεί πολλοί να πιστεύουν ότι η επιθυμία για συνέχιση της συνεργασίας με τον Γιώργο και τη Φαίη «παγώνουν» τη διεκδίκηση του ΑΝΤ1 για τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με τον Θοδωρή Κυριακού να έχει βάλει προσωπικό στοίχημα τη μεταγραφή αυτή που θα φέρει μία άλλη δυναμική στο ρόστερ του σταθμού. Το πλάνο είναι να ακολουθήσουν τη δομή του Mega στο πρόγραμμά τους με τριχοτόμηση της πρωινής ζώνης: Το «Καλημέρα Ελλάδα» να τελειώνει νωρίτερα και τις επόμενες 4-5 ώρες που απομένουν να μοιραστούν ισομερώς ανάμεσα σε Λιάγκα-Σκορδά και Σταματίνα Τσιμτσιλή. Έτσι, θα μπορέσουν να μοιραστούν και κάποιες εμπορικές υποχρεώσεις που ρίχνουν πάντα την τηλεθέαση.

Σερί τηλεπαιχνιδιών στην απογευματινή ζώνη

Το «Ρουκ Ζουκ» θα συνεχίσει κανονικά για 7η χρονιά αφού αποτελεί την απόλυτη επιτυχία της μεσημεριανής ζώνης. Παράλληλα, το πράσινο φως πήρε και το «5χ5» του Μάρκου Σεφερλή. Το συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι στην προηγούμενη ώρα προβολής του άγγιζε και ποσοστά κοντά στο 20%, αφήνοντας πολύ πίσω το «Deal» του ανταγωνισμού. Με την αλλαγή ώρας μπορεί να ήρθε η πτώση, αλλά κρατιέται με πολύ αξιοπρεπή ποσοστά. Ακόμη, μετά το τέλος του «Ράδιο Αρβύλα» το Πάσχα, στη ζώνη τους (20.00-21.00) θα ξεκινήσει ο «Εκατομμυριούχος» με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Στόχος είναι το project να «χτίσει» κοινό, ώστε από τις αρχές της επόμενης σεζόν, που θα επιστρέψουν οι «Αρβύλες» να μπορεί να μετακινηθεί νωρίτερα. Το πλάνο είναι ως εξής: Από τις 15.00 το μεσημέρι έως τις 18.00 το απόγευμα να δημιουργηθεί ένα ισχυρό μπλοκ τηλεπαινιδιών (Ρουκ Ζουκ, 5χ5, Εκατομμυριούχος).

Tα 3 νέα ριάλιτι που εξετάζει ο ΑΝΤ1 για την prime time

To ένα είναι το «Shark Tank», το οποίο θα παρουσιάσει ο Σάκης Τανιμανίδης. Είναι ένα επιχειρηματικό reality, όπου όποιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει ένα νέο επιχειρηματικό βήμα και αναζητά επενδυτή, μπορεί να παρουσιάσει την ιδέα του, να ζητήσει συγκεκριμένο ποσό και οι κριτές θα αποφασίζουν αν θα δοθούν τα χρήματα. Το δεύτερο είναι το «Married at first sight». Σύμφωνα με το concept, δύο άτομα παντρεύονται στην αρχή της γνωριμίας τους και καθώς προχωρούν τα επεισόδια, βλέπουμε αν θα συνεχίσουν να είναι μαζί ή θα χωρίσουν. Το τρίτο είναι το «I am celebrity get me out of here», στο οποίο διάσημοι παίκτες θα δοκιμαστούν σε ακραίες προκλήσεις και οριακές καταστάσεις. Θα έρθουν αντιμέτωποι με τους φόβους τους μέσα από τρομακτικές δοκιμασίες, με σκοπό να εξασφαλίσουν την καθημερινή τους επιβίωση.

Μυθοπλασία

Oι σεναριογράφοι και ο σκηνοθέτης των «Άγριων Μελισσών» θέλουν να δημιουργήσουν για τη νέα σεζόν μία σειρά αντάξια της προηγούμενης. Πρόκειται για το «Ντέρτι». Κάτω από άκρα μυστικότητα αυτή την περίοδοοι υπεύθυνοι της σειράς μελετούν τα βιογραφικά νεαρών ηθοποιών -που να μην έχουν «καεί» τηλεοπτικά- για τον πρωταγωνιστικό, γυναικείο ρόλο. Όσο για τη βασική πρωταγωνίτρια, τα σενάρια είναι δύο. Το πρώτο είναι να αναλάβει αυτό το ρόλο η Δανάη Μιχαλάκη και και το δεύτερο να αναζητούν ένα εντελώς πρωτοεμφανιζόμενο. Παράλληλα, αναζητούν το νέο καθημερινό σήριαλ της απογευματινής ζώνης που θα αντικαταστήσει τον «Ήλιο», αλλά και το τι θα συμβεί με όσες σειρές έχουν γυριστεί ή ετοιμάζονται για τη συνδρομητική πλατφόρμα του ΑΝΤ1 που παραμένει άγνωστο αν θα βγει ποτέ στον αέρα. Ένα σενάριο θέλει αυτές τις σειρές να προβάλλονται κανονικά στην τηλεόραση.

