Ο ΑΝΤ1 επιβεβαιώνει τη στήριξή του στην πρωινή εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η οποία αντιμετωπίζει προκλήσεις στην τηλεθέαση. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες αισθητικές αλλαγές και στη δομή της εκπομπής, με στόχο να ανανεωθεί η εικόνα.

Παράλληλα, εξετάζεται η πιθανότητα να προστεθεί νέο πρόσωπο δίπλα στους παρουσιαστές, για να ενισχυθεί η δυναμική της ομάδας και να γίνει η εκπομπή πιο ελκυστική για τους τηλεθεατές.

Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι ο ΑΝΤ1 δεν εξετάζει αλλαγές στα βασικά πρόσωπα, Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λιβαθυνού, ούτε τη διακοπή της εκπομπής παρά τα πρόσφατα δημοσιεύματα. Η στρατηγική του σταθμού είναι να στηρίξει την εκπομπή και να την ενισχύσει τηλεοπτικά μέσα από ανανεώσεις και προσθήκες στο πλατό.

Το «Καλημέρα Ελλάδα» παραμένει κομμάτι του πρωινού προγράμματος του ΑΝΤ1, με στόχο να επανέλθει σε υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης.



Πηγή: tvnea.com
