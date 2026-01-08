2026-01-08 12:14:38
Μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της το Σαββατοκύριακο, η Ελένη Τσολάκη είχε χθες συνάντηση με τα στελέχη του ΑΝΤ1. Όπως αποκάλυψε η Τίνα Μεσσαροπούλου μέσα από το «Happy Day», η συνάντηση είχε στόχο να διασφαλιστεί ότι οι συνεργάτες της παρουσιάστριας δεν θα μείνουν χωρίς εργασία — και σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε από τη μεριά της την πορεία του «Πρωινό Σαββατοκύριακο» τονίζοντας πως τα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν πολύ πιο κάτω από τον μέσο όρο του σταθμού.

«Δεν θεωρώ ότι η εκπομπή της Ελένης Τσολάκη έριχνε τον μέσο όρο του σταθμού. Δεν είναι η περίοδος που ο ΑΝΤ1 έκανε 20% κι έριξε η Ελένη τον μέσο όρο. Ο ΑΝΤ1 κινείται σε αυτά τα νούμερα. Γιατί κάποιος προσωποποιεί στην Ελένη ότι δεν πήγε καλά και διώχνει την Ελένη και κρατά όλη την ομάδα για να την απορροφήσει;», ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Σου δίνει ο σταθμός μια ευκαιρία και δεν σε στηρίξει στην πράξη. Θέλει υπομονή. Παίρνεις μια ομάδα, τους ανακοινώνεις διθυραμβικά κι υποτίθεται ότι επενδύεις σε αυτούς, αλλά δεν έχεις υπομονή», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Πηγή: tvnea.com
