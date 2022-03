2022-03-23 16:49:24

Σε ισχύ από το Σάββατο τα νέα μέτρα, που χαλαρώνουν ακόμα περισσότερο μετά τις νέες εισηγήσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων



Χαλαρώνουν περισσότερο τα μέτρα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τον κορωνοϊό.



Πληροφορίες αναφέρουν πως οι Εμπειρογνώμονες θα εισηγηθούν στην κυβέρνηση τη διενέργεια ενός self test την εβδομάδα από τους μαθητές στα σχολεία, καθώς επίσης και την 100% πληρότητα στις εξέδρες των γηπέδων.



Τα νέα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από το ..... Σάββατο. Κατά συνέπεια οι αγώνες σε ποδόσφαιρο (εκτός Super League, καθώς αγωνίζεται η Εθνκή Ελλάδας) και μπάσκετ το σαββατοκύριακο θα μπορούν να γίνουν σε γεμάτα γήπεδα, ενώ από την επόμενη εβδομάδα οι μαθητές θα κάνουν ένα self test.



Μέχρι σήμερα, οι μαθητές όφειλαν να κάνουν δυο self test την εβδομάδα (Τρίτη και Παρασκευή), ενώ η πληρότητα στα γήπεδα ήταν στο 75%.



