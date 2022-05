Μάταια πάντως φαίνεται να περιμένουν απάντηση στον ALPHA από τη Δέσποινα Βανδή για να πρωταγωνιστήσει στη σειρά τους, την «Αυτή η νύχτα μένει». Έως τώρα η απάντησή της είναι αρνητική, αποφασίζοντας να συνεχίσει με το Chart Show και το Just The Two Of Us. Το… επιχείρημα πως στο πρωταγωνιστικό τιμ θα είναι κι ο Βασίλης Μπισμπίκης μάλλον δεν την έπεισε να πει το ναι. Προς το παρόν τουλάχιστον… γιατί όλα αλλάζουν. Πάντως για το πρωταγωνιστικό νεαρό ζευγάρι οι ιθύνοντες έχουν βάλει στο μάτι… άλλο ζευγάρι που ούτε αυτό….ακόμα… δεν έχει δώσει θετική απάντηση.

newsit.gr-Γρηγόρης Μελάς

Πηγή: TVNEA.COM