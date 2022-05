Σε εντατικούς ρυθμούς θα βρίσκεται ο ANT1 το καλοκαίρι! Μετά από μία περίεργη σεζόν, το κανάλι βάζει τα δυνατά του για να ανέβει, τόσο τη νέα σεζόν, όσο και στο… ενδιάμεσο! Το καλοκαίρι θα πάρει “φωτιά” με νέες εκπομπές να κρατούν συντροφιά στο τηλεοπτικό κοινό.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό τελευταία, πρόταση από τον ΑΝΤ1 για εκπομπή έχουν δεχτεί η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και η Κατερίνα Στικούδη, σε παραγωγή Barking Well Media και Νίκου Κοκλώνη! Πρόσφατα τις απολαύσαμε το Just The 2 Of Us, όπου η Κατερίνα Στικούδη βρισκόταν στην παρουσίαση του show, ενώ η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στην πρώτη θέση των διαγωνιζόμενων!

Μία νέα ψυχαγωγική εκπομπή ετοιμάζεται για το καλοκαίρι στον ANT1, με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και την Κατερίνα Στικούδη να αναλαμβάνουν τα ηνία της παρουσίασης. Ενώ το project αυτό το περιμέναμε το φθινόπωρο, το κανάλι επισπεύδει τις διαδικασίες, συζητώντας αυτή την περίοδο με την Barking Well Media του Νίκου Κοκλώνη.

Μάλιστα, εάν όλα πάνε καλά και σημειωθούν ικανοποιητικά νούμερα στους δείκτες της τηλεθέασης, ο σταθμός θα επεκτείνει την συμφωνία με τις δύο παρουσιάστριες και για τη νέα σεζόν.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και η Κατερίνα Στικούδη βρίσκονται αυτή την περίοδο σε συζητήσεις με το κανάλι του ANT1 για το project και τις λεπτομέρειες της εκπομπής.

Πηγή: Χρήστος Κούτρας-Καλύτερα δεν γίνεται

Πηγή: TVNEA.COM