Cash or Trash, μια από τις πιο πετυχημένες εκπομπές στην Ευρώπη, κάνει πρεμιέρα στο Star το Σάββατο 21 Μαΐου στις 18:30! Είναι η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη μοναδική Δέσποινα Μοιραράκη!Με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη στον τομέα των παλιών αντικειμένων, η Δέσποινα Μοιραράκη μας προσκαλεί και μας υποδέχεται στη δημοπρασία της ζωής μας, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:30 στο Star και στο Cash or Trash!Το trailer της πρεμιέρας του Cash or Trash με τη Δέσποινα Μοιραράκη να δίνει… οδηγίες ανεύρεσης αντικειμένων, βρίσκεται στον τηλεοπτικό «αέρα» του Star.Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα θα μπορούσατε να πάρετε για αυτό το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια σας πιάνει χώρο στην αποθήκη; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της μαμάς; Προς θεού, μην τα πετάξετε γιατί μπορεί να έχετε στην κατοχή σας κομμάτια μοναδικά, που μπορείτε να πουλήσετε και να πλουτίσετε! Που;Στο Cash or Trash, που έρχεται στο Star για να σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!Άνθρωποι από όλη την Ελλάδα φέρνουν στην εκπομπή το αντικείμενο, που θέλουν να διαθέσουν προς πώληση. Ένα συλλεκτικό κομμάτι, ένα παράξενο αναμνηστικό άγνωστης προέλευσης και αξίας, κάτι πραγματικά σπάνιο, που ήρθε η ώρα να αξιοποιηθεί και να πάψει να πιάνει απλώς χώρο στη ντουλάπα!Ποια είναι η διαδικασία, μέσα από την οποία κάθε απλός άνθρωπος μπορεί να κερδίσει χρήματα από ένα σπάνιο αντικείμενο, που έχει στην κατοχή του και μπορεί απλά να σκονίζεται κάπου παραπεταμένο;Η διαδικασία του Cash or Trash ξεκινάει στο δωμάτιο εκτίμησης. Ο πωλητής μπαίνει στο χώρο με το αντικείμενο του και μαθαίνει χρήσιμες πληροφορίες για αυτό από τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο, τον ειδικό συνεργάτη της εκπομπής, με εμπειρία στο χώρο των εκτιμήσεων και γνώσεις σε ευρύ φάσμα αντικειμένων.Στο τέλος της διαδικασίας, ο εκτιμητής καλείται να απαντήσει στην επίμαχη ερώτηση του πωλητή: «πόσα χρήματα αξίζει το αντικείμενο μου;» και να δώσει το τελικό ποσό της εκτίμησης. Πρόκειται για ένα Cash or Trash αντικείμενο;Η διαδικασία συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στο δωμάτιο των αγοραστών. Εκεί ένα έξυπνο παζάρεμα, μπορεί να αποφέρει στον πωλητή ακόμη και τα υπερδιπλάσια του ποσού, που έχει δώσει ο εκτιμητής! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash!Οι αγοραστές του Cash or TrashΓιώργος ΤσαγκαράκηςΑν κάτι γυαλίζει και όμως δεν είναι χρυσός, αν κάτι μοιάζει με ζάχαρη αλλά αποδεικνύεται άλας, ένας είναι κατάλληλος να το ανακαλύψει, ο Γιώργος Τσαγκαράκης. Σε μια παρέα τόσο δυναμική δεν θα μπορούσε να λείπει ο γνωστός διαμαντολόγος της Ελλάδας. Με αγάπη στο κόσμημα και σε ό,τι μπορεί να ομορφύνει τον κόσμο μας, έρχεται στην παρέα του Cash or Trash για να ανεβάσει τη θερμοκρασία και να κοντραριστεί με όποιον τολμήσει να τον ανταγωνιστεί στις προσφορές του.Γιώργος ΚαράμπελαςΠροσγειωμένος αλλά εκκεντρικός, ο Γιώργος Καράμπελας έρχεται από τον χώρο της διαφήμισης. Από τα χέρια του έχουν περάσει αμέτρητα αντικείμενα, με μεγάλη ιστορία. Ο ετοιμόλογος concept maker είναι χρόνια συλλέκτης αισθητικής και έχει κληρονομήσει το «μικρόβιο» των παλιών αντικειμένων από τη μητέρα του, από τότε που τον έπαιρνε μαζί της στα παζάρια του Παρισιού. Μέσα από το concept της εκπομπής, έρχεται να αποδείξει πολύ απλά ότι το παζάρι είναι για εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και ότι ένας μπουρζουά μπορεί να ζει εύκολα ανάμεσα . . . στους αγοραστές.Άντα ΠανάΗ Άντα Πανά ή αλλιώς Diamond έχει πολλές αγάπες! Τη θάλασσα, γιατί είχε παππού πειρατή, τις μηχανές, γιατί της αρέσει η αδρεναλίνη, τα βίντεο που ανεβάζει για τα αντικείμενα, που έχει στο μαγαζί της. Όλες όμως οι αγάπες της, έχουν έναν κοινό παρανομαστή. Την αγάπη για το παλιό ! Η πρώην διακοσμήτρια ξέρει να ξεχωρίζει τον θησαυρό μέσα από τους «μεγάλους όγκους», να λέει τα πράγματα με το όνομά τους και να διεκδικεί, στην καλύτερη τιμή, εκείνο που είναι γραμμένο να γίνει δικό της.Ιόλη ΧιωτίνηΠήγε σχολείο στο Αρσάκειο και σπούδασε στο ΤΕΙ Αθηνών «αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου», ενώ έχει δίπλωμα Interior Design και από τη Μαδρίτη. Το 2015 απέκτησε master από το Πανεπιστήμιο του Σάρρεϋ στην Ψυχολογία Χώρου. Έχει κάνει πρακτική 4 μηνών στο βρετανικό περιοδικό Wallpaper, ενώ για έναν χρόνο ήταν Creative Content Planner σε μεγάλο Όμιλο Κοσμημάτων. Η αγάπη της για τον χώρο, τη διακόσμηση, τα αντικείμενα και ό,τι περιβάλει τον άνθρωπο στο φυσικό του στοιχείο, αποτελεί πάντα για εκείνη στοιχείο πρόκλησης, που μόνιμα εξελίσσεται.Δημήτρης ΔεμερτζήςΑν κάποιος μπορεί να έχει ένα από τα πιο σπάνια αντικείμενα στην κατοχή του, δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Δημήτρη Δεμερτζή. Ο καταφερτζής Μυτιληνιός, με μια από τις μεγαλύτερες αποθήκες στην Ελλάδα, είναι πάντα έτοιμος να μας ταξιδέψει στο παρελθόν με τις γνώσεις του. Αγαπά το παλιό και φτάνοντας στα άκρα του ανταγωνισμού και του παζαριού, επιβεβαιώνει ότι ο παλιός είναι όντως αλλιώς!Φοίβος ΣτρουγγάρηςΕίναι τρίτης γενιάς δικηγόρος, με πρώτο δικηγόρο τον παππού Στρουγγάρη το 1931.Μικρός ήθελε να γίνει πιλότος αλλά επειδή οι γιαγιάδες του δεν ήταν διαθέσιμες να τον προσέχουν, αφού ήταν πολύ δραστήριες και οι ίδιες, ο πατέρας του τον έπαιρνε μαζί του μέσα στις δικαστικές αίθουσες. Με τον καιρό, όλο αυτό που παρακολουθούσε ως θεατής ήθελε να το ζήσει πιο ενεργά, του κέντριζε πραγματικά το ενδιαφέρον και τελικά τον κέρδισε η Νομική. Με στυλ εκκεντρικό αλλά πνεύμα αρκετά προσγειωμένο, ο Φοίβος αγαπάει το παλιό μέσα από ένα όχι και τόσο μονοδιάστατο φάσμα, όσο θα περίμενε κάποιος από έναν δικηγόρο. Από άλλη εποχή, βγαλμένος κυνηγός, ψάχνει αντικείμενα από ταξίδια.Ο πωλητής μπαίνει στο δωμάτιο με το αντικείμενο και αντικρίζει για πρώτη φορά τους επίδοξους αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων, φανατικούς συλλέκτες. Κανείς τους δεν γνωρίζει και ταυτόχρονα απαγορεύεται να μάθει το ποσό εκτίμησης. Πρέπει να επιστρατεύσουν τις γνώσεις και το στρατηγικό τους ταλέντο για να ικανοποιήσουν το συλλεκτικό ενδιαφέρον τους!Η δημοπρασία ξεκινάει αφού ρωτήσουν τον ιδιοκτήτη του αντικειμένου - πωλητή όλα όσα θέλουν να μάθουν για το αντικείμενο του – εκτός από την τιμή εκτίμησης! Στο τέλος της δημοπρασίας, όταν ακουστεί η υψηλότερη προσφορά, ο πωλητής πρέπει να αποφασίσει αν θα πουλήσει το αντικείμενο, για να εισπράξει τα μετρητά ή αν θα παραμείνει στην κατοχή του, επειδή οι προσφορές δεν ικανοποιήσαν τις προσδοκίες του!Cash or Trash, τα αντικείμενα ξετυλίγουν τις ιστορίες τους και διεκδικούν την καλύτερη προσφορά για να αλλάξουν χέρια! Γιατί τελικά η ιστορία είναι αυτή που καθορίζει την τιμή και με κάποιες έξυπνες προσφορές, τα παλιά αντικείμενα μπορούν να μετατραπούν σε πολλά - πολλά μετρητά. Πολλοί θησαυροί, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, με γέλια και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!Πηγή: TVNEA.COM