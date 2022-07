Δεκάδες εκατομμύρια επενδύονται τα τελευταία δυο-τρία χρόνια τουλάχιστον από τους ελληνικούς ομίλους πληροφορικής για εξαγορές και ενσωμάτωση στις ομάδες τους άλλων εταιριών, που τους βοηθούν να επεκτείνουν το αποτύπωμα τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά, να εμπλουτίσουν τα χαρτοφυλάκια τους, αλλά και να αυξήσουν τα μεγέθη τους.

Τελευταία εξέλιξη αποτελεί η υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης από την Ideal Holdings προς τους μετόχους της Byte Computer –την οποία ίδρυσε ο Σπύρος Βυζάντιος το 1983- επιδιώκοντας την εξαγορά της.

Ένας νέος κύκλος επενδύσεων, όμως, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για τις εισηγμένες ή μη του κλάδου από την αρχή της χρονιάς και συνεχίζεται… εντός και εκτός των συνόρων.

Remaining Time-0:00FullscreenMute

Πράγμα που επιβεβαιώνει ότι οι Greeks της τεχνολογίας δεν εξαρτώνται μόνο από τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η εν εξελίξει ψηφιοποίηση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην χώρα.

Αντιθέτως, σε αρκετές περιπτώσεις διευρύνουν τις ορίζοντες τους διαρκώς προς διάφορες «κατευθύνσεις» και στον ευρωπαϊκό χώρο.

Παρά τις πιέσεις που δέχονται φέτος μετοχές των εισηγμένων του κλάδου και την αναζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού σε μια προσπάθεια να βγει ο όγκος των έργων δίχως καθυστερήσεις, οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης δεν «φρενάρουν» και οι προβλέψεις για το σύνολο του έτους θεωρούνται ευοίωνες.

Η άλλη όψη του ιδίου νομίσματος είναι οι τάσεις συγκέντρωσης σε έναν κλάδο που χαρακτηρίζεται σε αρκετά μεγάλο βαθμό κατακερματισμένος.

Τι ψάχνει η Ideal Holdings στην Byte

Στην υπόθεση της Byte, όπως ανέφερε το newmoney, η Ideal Holdings, η εισηγμένη εταιρεία Συμμετοχών -με πρόεδρο ΔΣ τον Λάμπρο Παπακωνσταντίνου- επιχειρεί προφανώς να διευρύνει το «εκτόπισμα» της στον τεχνολογικό τομέα, όπου παραδοσιακά διατηρεί δραστηριότητα (ανάπτυξη λογισμικού- διανομή προϊόντων και λύσεων πληροφορικής), όπως ειδικότερα και σε αυτόν των υπηρεσιών της κυβερνοασφάλειας.

(Μάλιστα πρόσφατα ολοκλήρωσε και την εξαγορά της Netbull, μέσω της θυγατρικής της Adacom/Cyber Security).

Τα στελέχη της Ideal Holdings δεν έχουν κρύψει τον ενδιαφέρον της να επενδύσει περαιτέρω στους κλάδους της πληροροφικής και της κυβερνοασφάλειας, με στόχο την δημιουργία ενός πολύ μεγαλύτερου ομίλου στον τεχνολογικό τομέα, από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα, ο οποίος ενδεχομένως θα αποτελέσει μελλοντικά τον «μαγνήτη» για την είσοδο ή προσάρτηση και άλλων εταιρειών σε αυτόν.

Η κεντρική φιλοσοφία είναι να επιτευχθούν οφέλη και για τις δυο πλευρές, καθώς και η Byte αν προχωρήσει μια τέτοια συναλλαγή θα βρεθεί σε ένα μεγαλύτερο σχήμα και θα αποκτήσει ως εταιρεία μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης.

Θα δοθεί, εν ολίγοις, η ευκαιρία να συνδυασθούν πλεονεκτήματα και δυνατότητες, άρα και μιας γενικότερης ενίσχυσης των προοπτικών για τα επόμενα χρόνια, σε δυο ταχέως αναπτυσσομένους κλάδους.

Η μενIdeal Holdings λειτουργεί, ουσιαστικά, ως ένα εισηγμένο Private Equity Fund, με συμμετοχές σε πολλά υποσχόμενους τομείς, αναζητώντας υπεραξίες για τους μετόχους της.

Η δε Byte λέγεται από κύκλους της αγοράς ότι δεν είναι η πρώτη φορά που προσελκύει το επενδυτικό ενδιαφέρον και λίγο παλαιότερα συνέβη το ίδιο από ισχυρό όμιλο, χωρίς ωστόσο να υπάρξει τότε εξέλιξη που θα το επιβεβαίωνε…

Οι πρωταγωνιστές

Στους φετινούς πρωταγωνιστές του «μετώπου» των εξαγορών ανήκουν οι EpsilonNet και Entersoft, καταγράφοντας 3 και 2, αντίστοιχα, συμφωνίες στο ενεργητικό τους.

Τα 5 deals έγιναν μάλιστα σε χρονική απόσταση λιγότερη των 5 μηνών:

Η Entersoft τις πρώτες μόλις ημέρες του 2022 (4/1), εξαγόρασε την Log On στην Λάρισα έναντι τιμήματος ύψους 1,3 εκατ. ευρώ και με διαφορά μιας εβδομάδας ήρθε η απόκτηση της CSA – Σωτήρης Ματσούκας Α.Ε Πληροφορικής από την Epsilon Net αντί 2,73 εκατ. ευρώ (11/1).

Στις 26 Μαΐου η Entersoft πήρε το 75% της BIT Software Romania, ενός από τους πιο δυναμικούς παρόχους επιχειρηματικού λογισμικού στη Ρουμανία με ποσό 3 εκατ. ευρώ.

Από πλευράς Epsilon Net, μεσολάβησε (12/4/22) η εξαγορά του 51% της Digital4U, εταιρείας η οποία εξειδικεύεται στο χώρο του e-Commerce και Digital marketing (www.digital4u.gr) αντί 500.000 ευρώ και στις 2/6 η Epsilon Net πάλι ανακοίνωσε και αυτήν του 60% της Taxheaven Α.Ε., παρόχου ενημέρωσης για οικονομικά – φορολογικά θέματα, με αντίτιμο 1,68 εκατ. ευρώ.

Την 1/4/2022 η νεοεισελθούσα από τον Αύγουστο του 2021 στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ Real Consulting ολοκλήρωσε την εξαγορά, προς 741.000 ευρώ, του 60% του μετοχικού κεφαλαίου της γερμανικής Cloudideas, η οποία εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την πλατφόρμα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων Salesforce (η σχετική συμφωνία υπήρχε από 19/10/2021…).

Τέλος, τον Φεβρουάριο (21/2) η SoftOne του ομίλου Olympia (το φθινόπωρο η κοινοπραξία Franck Cohen-Μάρκου Βερέμη απέκτησε ποσοστό 45%) προχώρησε στην εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Regate, εταιρείας που εξειδικεύεται στο χώρο των λύσεων φορητής τεχνολογίας για επιχειρήσεις (enterprise mobility) με πελατολόγιο άνω των 300 επιχειρήσεων, διευρύνοντας σημαντικά το χαρτοφυλάκιο της και ενδυναμώνοντας περαιτέρω την θέση της στην αγορά, χωρίς να αναφερθεί το τίμημα…

Το σύνολο των επενδύσεων για τις 6 (από τις 7) συναλλαγές για τις οποίες υπήρξε σχετική ενημέρωση αθροίζεται σε 9,951 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται, ότι τον Ιανουάριο του 2021 Space Hellas και Epsilon Net συνεπένδυσαν στην εξαγορά της ιστορικής SingularLogic με το υψηλότερο ως τώρα ποσό των 18+ εκατ. ευρώ.

Οι νέες επενδύσεις

Στην «κούρσα» των εξαγορών παραμένουν και οι άλλοι «παίκτες» της πληροφορικής.

Η διεθνοποιημένη Profile Software –leader στον κλάδο του χρηματοπιστωτικού λογισμικού- μετά από την πρόσφατη πώληση του Business Unit που αφορά το σύστημα διαχείρισης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στην CRS Liknoss, εξασφαλίζοντας ένα υψηλό αντίτιμο ύψους 2,25 εκατ. ευρώ, προετοιμάζει το έδαφος μια δεύτερη εξαγορά από ευρωπαϊκή αγορά, ύστερα από την περσινή απόκτηση της Σκανδιναβικής Centevo, διαθέτοντας ακόμα μεγαλύτερη χρηματοδοτική δυνατότητα.

Νέες στοχευμένες επάνω στα αντικείμενα της εξαγορές σε Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, Κύπρο και Ελλάδα «βλέπει» μελλοντικά η Real Consulting ενώ δεν παύουν να εξετάζουν στόχους και οι Uni Systems, Space Hellas, Performance Technologies και SoftOne.

Επιπλέον σε συνέντευξη του στο newmoney ο Πρόεδρος και CEO του ομίλου Epsilon Net, Ιωάννης Μίχος, μεταξύ άλλων, εξήγησε ότι με σκοπό την υλοποίηση και παροχή all in one solutions προς τους πελάτες της η εισηγμένη θα εξακολουθήσει να πραγματοποιεί συμμαχίες, συνεργασίες και εξαγορές.

Για νέες εξαγορές μετά από αυτές των Log On και BIT Software μίλησε, επίσης, ο επικεφαλής της Entersoft, Αντώνης Κοτζαμανίδης σε ομιλία του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την ίδρυση της. Εν αναμονή…

Η αποτίμηση των κινήσεων

Τι πέτυχαν Entersoft και Epsilon Net με τις 2+3 εξαγορές που έκαναν μέσα στο 2022;

Κατά σειρά:

– Η μεν Entersoft με την κίνηση της για την Log On έθεσε υπό δημιουργία νέο Κέντρο Υλοποίησης Λογισμικού στη Λάρισα, όπως προηγουμένως στην Πάτρα και ενσωματώνει μια εταιρεία εξειδικευμένη σε έργα λογισμικού για επιχειρήσεις και ειδικότερα για προϊόντα κατηγορίας ERP, CRM, WMS και ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Με το deal για το 75% της BIT Software ο ελληνικός όμιλος ουσιαστικά διπλασιάζει την αγορά στην οποία απευθύνεται. Μαζί με τη δική του θυγατρική στη χώρα, αναγνωρίζεται πλέον ως ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές επιχειρηματικού λογισμικού στη Ρουμανία με το πληρέστερο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, με περισσότερες από 350 εγκαταστάσεις σε απαιτητικές ρουμανικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες είναι μεσαίες και μεγάλες…

– Η δε Epsilon Net εισήλθε στην αγορά του λογισμικού για φαρμακεία με την CSA, που έχει αναπτύξει τις εφαρμογές «Farmakon», ROWA Vmax και το εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα «Farmakon Erp» για φαρμακαποθήκες και εταιρείες χονδρικής.

Εν συνεχεία, η συμφωνία για το 51% της Digital4U αποτέλεσε βασικό βήμα για την είσοδο του ομίλου στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά του e-shop/e-Commerce & Digital Marketing, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις end to end για κάθε επιχείρηση.

Με την εξαγορά του 60% της Taxheaven η Epsilon Net επιτυγχάνει πρόσβαση σε 7.500+ ενεργούς πελάτες και παράλληλα ενισχύεται η παρουσία της στον τομέα της ενημέρωσης και πληροφόρησης, καθώς ο κόμβος www.taxheaven.gr θεωρείται η μεγαλύτερη φορολογική – λογιστική πύλη με κατά μ.ο. πάνω από 90.000 καθημερινούς επισκέπτες και πάνω από 3.000.000 επισκέψεις σε μηνιαία βάση.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.