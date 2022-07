Προσελκύει το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον η νεοφυής ελληνική startup ensight, που ανακυρήχθηκε νικήτρια, στον τομέα της ενέργειας, στον υψηλού κύρους διαγωνισμό καινοτομίας του ΜΙΤ Εnterpise Forum Greece «Startup Competition 2022» ο οποίος χαρακτηρίστηκε από τους διοργανωτές ως ο καλύτερος.

Στον τελικό διεθνούς εμβέλειας κατάφεραν να φτάσουν εταιρείες με πολύ ενδιαφέρουσες καινοτόμες ιδέες και πολυ υψηλή τεχνολογική κατάρτιση.

Η σημαντική διάκριση και βραβευση της «ensight», στον διεθνή διαγωνισμό του ΜΙΤEF, πραγματοποιήθηκε σε μία λαμπερή εκδήλωση απονομής βραβείων, όπου αναδείχθηκε πρώτος νικητής στο Energy trac.

Η green tech startup, συγκεντρώνει τα βλέμματα των επενδυτών, κερδίζοντας την διεθνή προβολή και η βράβευση της καταχυροκροτηθηκε έντονα και παρατεταμένα, στην λαμπρή τελετή λήξης και απονομής βραβείων στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» με την παρουσια υψηλών στελεχών και καλεσμένων απο τον διεθνή επιχειρηματικό κόσμο, από τον χώρο της επιστήμης, της πολιτικής καθώς και απο τον χώρο των ΜΜΕ.

Βραβεύτηκε ως κορυφαία ιδέα στον τομέα της ενέργειας, με την καινοτόμο εφαρμογή της για την μέτρηση και πρόβλεψη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Η αξιολόγηση έγινε από 10 διακεκριμένους κριτές υψηλού κύρους της διεθνής επιχειρηματικής και επιστημονικής κοινότητας, με αυστηρά κριτήρια για την αρτιότητα και την καινοτομία.

Στην λαμπερή εκδήλωση τεχνολογίας με μεγάλη προσέλευση κόσμου και πολλούς υψηλούς προσκεκλημένους τα φώτα της προβολής πάνω τους συγκέντρωσαν οι ιδρυτές της νεοφυής πολλά υποσχόμενης startup, Μιχάλης Μανής και Απόλλωνας Κωνσταντόπουλος, και η ομάδα τους με την πρωτοποριακή ιδέα τους αποτελώντας μία ακόμη επιβεβαίωση ότι καινοτόμες επιχειρήσεις με τεχνολογική πρόοδο μπορούν να οδηγήσουν σε ελπιδοφόρο ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Η ιδέα της Ensight που ξεχώρισε για την καινοτομία της στο κομμάτι της ενέργειας, κερδίζοντας το κορυφαίο βραβείο, επιχειρεί να δώσει λύση στο επίκαιρο πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης

Όραμα της εταιρείας είναι βελτιστοποίηση της Ενεργειακής Κατανάλωσης και η Ενεργειακή Επαγρύπνηση, όφελος των οποίων δεν είναι μόνο η εξοικονόμηση χρήματος αλλα η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος.

Το σύστημα της green tech νεοφυούς startup , συνδέεται στον ηλεκτρολογικό πίνακα, και αξιοποιώντας παρόμοια τεχνολογία όπως με την τεχνολογία αναγνώρισης φωνής, αναγνωρίζει την διαφορετική κατανάλωση των ηλεκτρονικών μας συσκευών. Τα δεδομένα που συλλέγονται,συγκεντρώνονται στο cloud και αναλύονται με τη βοήθεια αλγορίθμων και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο καταναλωτής μέσω της εφαρμογής της εταιρίας βλέπει στο κινητό του την ανάλυση των δεδομένων, την ακριβή κατανάλωση κάθε συσκευής, την πρόβλεψη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες όπως συμβουλές κατανάλωσης, υπερχρήση συσκευής κ.α.

«Προσπαθούμε για το καλύτερο , έχουμε κάνει πάρα πολύ κόπο ως ομάδα, και καταφέραμε να διακριθούμε μέσα από μεγάλο ανταγωνισμό υψηλού επιπέδου και θεωρούμαι πως σε λίγο καιρό θα έχουμε κάτι το οποίο θα είναι εξαιρετικό», δήλωσε ο Μιχάλης Μανής, CEO της ensight.

Την Τελετή Λήξης προλόγισε ο κ. Γεράσιμος Σπυριδάκης, Πρόεδρος του MITEF Greece. Ο κ. Σπυριδάκης ευχαρίστησε τις ομάδες, τους χορηγούς και τους στρατηγικούς συνεργάτες για τη συμβολή τους στο έργο του MITEF Greece και εστίασε στο πάθος και την υπομονή, που επιδεικνύουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις για να πετύχουν τον στόχο τους και να αναδείξουν την επιχείρηση του.

Απόλλωνας Κωνσταντόπουλος (CTO Ensight), Μιχάλης Μανής (CEO Enshight) και ο Πρόεδρος του MITEF Greece κ. Γεράσιμος Σπυριδάκης.

O πρόεδρος του ΜΙΤΕF είπε για την ensight: «Εξαιρετική ομάδα. Τρομερό ταλέντο! Θέλουμε να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα τεχνολογικό κόμβο, έχουμε πετύχει πάρα πολλά. Συνεχίζουμε, προσπαθούμε,και νομίζουμε είμαστε στην σωστή κατεύθυνση, με ομάδες σαν την ensight είμαστε αισιόδοξοι».

Ο Απόλλωνας Κωνσταντόπουλος, CTO της ensight ανέφερε: «Η ιδέα μας ξεκίνησε με την λογική ότι με την Τεχνητή Νοημοσύνη θα βοηθήσουμε το περιβάλλον και τον συνάνθρωπο μας ταυτόχρονα. Η μετεξέλιξη της εταιρείας μας είναι η πραγμάτωση της ιδέας σε ένα οικονομικό προϊόν. Δεν σταματάμε εδώ Θα συνεχίσουμε και σε άλλους καινοτόμους τομείς διαχείρισης ενέργειας που μπορούν να βοηθήσουν την κοινωνία και το περιβάλλον για ένα καλύτερο αύριο.

Η νικήτρια ensight κατάφερε να διακριθεί ανάμεσα στις 3 φιναλίστ startup στον τομέα της ενέργειας, στον τελικό του ΜΙΤ Enterprise Forum Greece κερδίζοντας το βραβείο και την ενθουσιώδη ανταπόκριση των παρευρισκομένων.

Το βραβείο προς τιμήν της Ensight παρέδωσε ο Διευθυντής Νέων Τεχνολογιών & Εναλλακτικών πηγών ενέργειας του ομίλου εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια, Δρ. Σπύρος Κιαρτζής, λέγοντας για την νεοφυή startup πώς δεν πρόκειται για μία απλή ενεργειακή ομάδα. Την στιγμή της ανακοίνωση του νικητή, στο άκουσμα του ονόματος της Ensight, ξέσπασε στην αίθουσα, έντονο θερμό χειροκρότημα και επευφημίες

O Διευθυντής Νέων Τεχνολογιών & Εναλλακτικών πηγών ενέργειας του ομίλου εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια, Δρ. Σπύρος Κιαρτζής και ο Απόλλων Κωνσταντόπουλος, CTO της Ensight.

Ο Δρ Σπύρος Κιαρτζής ανέφερε για τους Μιχάλη Μανή και Απόλλωνα Κωνσταντόπουλο: «Είναι τεχνολογικά πολύ σοβαρή η προσέγγιση που έχουν. Είναι μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Η οποιαδήποτε πρόβλεψη αποκτά πραγματική αξία που στηρίζει και το ηλεκτρικό δίκτυο αλλά έχει και σοβαρό οικονομικό αντίκτυπο H Ελληνικά Πετρέλαια είναι πρωτοπόρος εταιρεία στον χώρο της ενέργειας και υποστηρίζουμε πάντα οτιδήποτε δημιουργικό υπάρχει σε αυτή την χώρα. Είμαστε χορηγοί στο energy trac στις εταιρείες που ασχολούνται με την ενέργεια που είναι και ο ζωτικός μας χώρος. Υποστηρίζουμε νέα ταλέντα, που πρωτοπορούν, που δημιουργούν δίνουν λύσεις σε θέματα τόσο τεχνολογικά όσο και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την απασχόληση στην χώρα μας».

Οι συνιδρυτές της εταιρίας, Μιχαήλ Μανής και Απόλλων Κωνσταντόπουλος παραλαμβάνοντας το βραβείο τους δήλωσαν ενθουσιασμένοι με τη νίκη, λόγω του υψηλού επιπέδου του διαγωνισμού.

Με πίστη στο προϊόν τους, έδωσαν συγχαρητήρια σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες που έλαβαν μέρος στο απαιτητικό πρόγραμμα επιτάχυνσης και έφτασαν μέχρι τον τελικό .

Για την επιτυχία και την διάκριση της Ελληνικής startup ensight έκαναν δηλώσεις στελέχη και καλεσμένοι τουΧαρίλαος Πετρακάκος (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΙΤ Enterprise Forum), Γεώργιος Νούνεσης (Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος Δημόκριτου), Απόλλωνας Κωνσταντόπουλος (CTΟ Ensight), Κωνσταντίνος Μιχανετζής (Treasurer at MITEF), Μιχάλης Μανής (CEO Ensight).

Ο πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος του Δημόκριτου Γεώργιος Νούνεσης τόνισε για την ensight: «Είναι εξαιρετική ιδέα! Καταπληκτική. Τους εύχομαι πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία και ελπίζω να συνεργαστούν με τον Δημόκριτο και τις ερευνητικές ομάδες μας. Έχουμε μεγάλη δραστηριότητα στον τομέα της ενέργειας.Θέλουμε να βοηθήσουμε να εκπληρώσουν τα όνειρα τους και να δημιουργήσουν καινούργια δυναμική στην οικονομία».

Ο Κωνσταντίνος Μιχανετζής, Treasurer at MITEF Greece μιλώντας για την ensight υπογράμμισε: «Είναι μια πολύ υποσχόμενη ομάδα. Αυτό που κάνει είναι πολύ σημαντικό, γιατί πλέον ζούμε σε μία εποχή που τα μετράμε όλα. Ετσι πολύ στοχευμένα ο κόσμος θέλει όλο και περισσότερη ενημέρωση και η δυνατότητα που έχει η ensight να μην παρεμβαίνει σε όλο τον εξοπλισμό του σπιτιού και να μετρά τις επιμέρους καταναλώσεις είναι σημαντικά εξαιρετική».

Mιχάλης Μανής, Κωνσταντίνος Αραβώσης, Απόλλωνας Κωνσταντόπουλος

Στην βράβευση παρέστει ο καθ. Κωνσταντίνος Αραβώσης Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο οποίος δήλωσε εντυπωσιασμένος από τον διαγωνισμό, γιατί όπως είπε παρακολουθεί την καινοτομία και απο το Πολυτεχνείο ως καθηγητής αλλά και ιδιαίτερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας.

Για την ιδέα της ensight υπογράμμισε σχετικά ότι είναι πολύ επίκαιρη, με καινοτομία και ενδιαφέρουσα τεχνολογία που μπορεί να ενσωματωθεί και σε περιβαντολλογικές πολιτικές . Έχει μεγάλες προοπτικές και σίγουρα έχει μία αγορά που θα θέλει να την δοκιμάσει.

Το βραβείο στον τομέα της ενέργειας στην ελληνική startup ensight απο το ΜΙΤ

Ο διεθνής διαγωνισμός υψηλού κύρους του ΜΙΤΕF που συνδέεται με το μεγαλύτερο τεχνολογικό ινστιτούτου του κόσμου, το ΜΙΤ της Αμερικής, παρείχε σε όλους τα κατάλληλα εργαλεία για να προβάλλουν την ιδέα τους, καθώς επίσης να δικτυωθούν και να συγκεντρώσουν μεγάλο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον.

Αντιγόνη Μολοδάνωφ (Executive Director at MIT Enterprise Forum Greece), Γιώργος Κουμουτσάκος (Επικεφαλής Τομέα Εξωτερικών της Κυβέρνησης), Linda Plano (Member Board of Directors MIT Enterprise Forum of Cambridge).Ο Πρόεδρος του ΜΙΤ Enterprise Forum Greece, Γεράσιμος Σπυριδάκης, o Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης και ο Επικεφαλής Τομέα Εξωτερικών της Κυβέρνησης, Βουλευτής Γιώργος Κουμουτσάκος.

H Αντιγόνη Μολοδάνωφ Executive Director at MIT Enterprise Forum Greece τόνισε στην εξαιρετική ομιλία της πως ο διαγωνισμός απο το 2015 έως τώρα έχει επιταχύνει πάνω από 200 νεοφυείς εταιρείες τεχνολογίας και περισσότερες από 60 επεκτείνονται παγκοσμίως. Oι οποίες έχουν συγκεντρώσει κεφάλαια άνω των 200 εκατ. δολ.

H Αντιγόνη Μολοδάνωφ Executive Director at MIT Enterprise Forum Greece.

Η διάκριση της ensight στον διαγωνισμό του ΜΙΤΕF ,ήρθε μέσα από μια μακροσκελή διαδικασία διάρκειας 6 μηνών, στην οποία συμμετείχαν 560 ομάδες Στους συμμετέχοντες δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσουν σεμινάρια και workshops με εξαιρετικούς υψηλού κύρους διεθνής μέντορες, πριν εκκινήσουν οι διαδικασίες του ημιτελικού και του τελικού για την ανάδειξη του νικητή σε κάθε τομέα και την τιμητική απονομή του βραβείου . Το ΜΙΤ Entrerpise Forum Greece αποτελεί ένα διεθνή ”επιταχυντή” για την ανάπτυξη και την ποιοτική αναβάθμιση των startups, που δραστηριοποιούνται στην τεχνολογία.

Το περίφημο ΜΙΤ, με την φήμη και την διεθνή αναγνώριση, είναι το κορυφαίο παγκόσμια τεχνολογικό ινστιτούτο στον κόσμο

Αποτελεί φυτώριο ιδεών που συχνά μετατρέπονται στις εξαιρετικά πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις στον πλανήτη. Ο άνθρωπος που δημιούργησε τον Παγκόσμιο Ιστό, το internet ο Tιμ Μπένερς -Λι διδάσκει στο ΜΙΤ! Στους αποφοίτους του ΜΙΤ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο Μπαζ Όλντριν ο δεύτερος άνθρωπος που πάτησε στο φεγγάρι, ο Κόφι Αναν, πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Εντουιν Λαντ ο εφευρέτης των πολαρόιντ φωτογραφικών μηχανών, καθώς και 78 νομπελίστες τόσο μέλη του ακαδημαικού προσωπικού όσο και φοιτητές.

Η ensight ανήκει στις εταιρείες που καινοτομούν και με την βράβευση της κέρδισε ήδη αρκετά θετικά σχόλια

Η βράβευση της μας δείνει το παράδειγμα για το πως μια εφαρμογή , από μία ιδέα νέων ανθρώπων, με απίστευτες προοπτικές, δείχνει πως η Ελληνική καινοτομία μπορεί να έχει μία εξαιρετική δυναμική ,σε διεθνής όρους και πως η Ελλάδα έχει τεχνογνωσία και δυνατότητες να προσφέρει ένα διαφοροποιημένο προϊόν ή υπηρεσία που θα καταφέρει να σημειώσει και διεθνή εμπορική επιτυχία.

Οι startups θεωρούνται ότι είναι το κλειδί για την επιστροφή στην ανάπτυξη. Η διεθνής εμπειρία -και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού- είναι ότι η καινοτομία που φέρνουν οι startuppers αποτελεί απαραίτητο συστατικό για οποιαδήποτε οικονομία επιδιώκει να «ανεβάσει» ταχύτητα και να επιταχύνει τους ρυθμούς ανάπτυξης της.

Μιχάλης Μανής (CEO Ensight), Δρ. Σπύρος Κιαρτζής (Διευθυντής Νέων Τεχνολογιών & Εναλλακτικών πηγών ενέργειας του ομίλου εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια), Απόλλωνας Κωνσταντόπουλος (CTO Ensight)

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στον οποίο παρέχεται πιλοτικά το πρόγραμμα της ensight, δήλωσε πως «η καινοτόμος προσέγγιση των νέων αυτών παιδιών του Απόλλωνα Κωνσταντόπουλου και του Μιχάλη Μανή σε συνδυασμό με την σχεδίαση μιας ολοκληρωμένης επιχειρηματικής πρότασης, αποτέλεσαν την εγγύηση για την σημερινή συνεργασία με τον Δήμο, που μόνο θετικά αποτελέσματα θα φέρει στην επίτευξη του στόχου της εύκολης και ακριβούς μέτρησης κατανάλωσης και αντίστοιχα της αντίστοιχης εξοικονόμηση».

