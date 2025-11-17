2025-11-17 17:30:33
Στην μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη της Κυριακής, την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης κατέκτησε η ελληνική ταινία του Star, η οποία σημείωσε 12,6%, ακολουθούμενη από το Καλημέρα Δε γίνεται με 12,2% και την ελληνική ταινία του ΑΝΤ1 με 11,2%.

Το τηλεπαιχνίδι «The Chase» στο Mega κινήθηκε στο 11,1%, ενώ η εκπομπή «Kitchen Lab» στον Alpha και η επανάληψη της σειράς «Το Σόι Σου» σημείωσαν από 10,9%. Το τηλεπαιχνίδι «Ο Τροχός της Τύχης» κατέγραψε 10,6%, ενώ η ελληνική ταινία του Mega σημείωσε 10,3%, ολοκληρώνοντας την κορυφαία ομάδα των προγραμμάτων που ξεπέρασαν το 10% τηλεθέασης.

Στα μεσαία ποσοστά βρέθηκε η εκπομπή «Εικόνες» στο Open με 8,1%, ενώ οι σειρές «Κωνσταντίνου και Ελένης» στον ΑΝΤ1 και «Πλυντήριο» στον ΣΚΑΪ κινήθηκαν στα 7,2% και 7,6% αντίστοιχα. Η εκπομπή «Η Ελλάδα Ψηφίζει» σημείωσε 6,2%, ενώ το Weekend Live του ΣΚΑΪ έφτασε το 5,7%.

Στα χαμηλότερα ποσοστά, η εκπομπή «Το Άκρως Οικογενειακόν» στο MAK TV κατέγραψε 4,6%, το Καφέ της Χαράς στο Μακεδονία TV 3,7%, η εκπομπή «Ό,τι Αξίζει» στην ΕΡΤ1 3,4%, το Εδώ TV 3,2%, η σειρά «Πέτα τη Φριτέζα» στο Μακεδονία TV 2,2%, η εκπομπή «Generation ΣΚ» στην ΕΡΤ1 1,5%, και τέλος η «Στην Κουζίνα σας» στο Open περιορίστηκε στο 1,1%, κλείνοντας την κατάταξη της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/11/2025)
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή της κυριακάτικης πρωινής ψυχαγωγίας - ενημέρωσης
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή της κυριακάτικης πρωινής ψυχαγωγίας - ενημέρωσης
