Η αποπομπή του Τάσου Ποτσέπη από την αστυνομία λόγω χαμηλής βαθμολογίας ήταν το θέμα της συζήτησης στην εκπομπή Πρωινό του ΑΝΤ1, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.Ωστόσο, η συζήτηση πήρε απρόβλεπτη τροπή, όταν ο Τάσος Ποτσέπης εμφανίστηκε δίπλα στον δικηγόρο του με την ελληνική σημαία ριγμένη στους ώμους του.Η αντίδραση του Γιώργου ΛιάγκαΜόλις ο Γιώργος Λιάγκας είδε την εικόνα αυτή, εξοργίστηκε και ανέφερε: «Σας παρακαλώ πολύ τώρα! Μόνο ο κύριος Ποτσέπης έχει το δικαίωμα να φορά την ελληνική σημαία; Εγώ πήγα να αντιμετωπίσω σοβαρά το θέμα και εσείς το γελιοποιείτε!»Η προσπάθεια του δικηγόρου να δικαιολογήσει την κίνησηΟ δικηγόρος του Τάσου Ποτσέπη προσπάθησε να εξηγήσει λέγοντας: «Κάθε Έλληνας έχει δικαίωμα να υπερασπίζεται την πατρίδα του».Ωστόσο ο Γιώργος Λιάγκας έγινε ακόμη πιο εκνευρισμένος και ξεσπάθωσε:«Μπορείτε να την βγάλετε, σας παρακαλώ; Κλείστε τον, δεν τον θέλω! Είναι ένα σοβαρό θέμα γιατί ένας άνθρωπος δεν βαθμολογήθηκε σωστά… αλλά για να δείξουμε ποιος είναι περισσότερο Έλληνας, όχι σε εμένα αυτά!»Ο Λιάγκας καταδικάζει την ευτελίζουσα χρήση της σημαίαςΟ παρουσιαστής συνέχισε με οργισμένο τόνο, λέγοντας: «Έλεος. Με επιχειρήματα αποδεικνύεις αν κάνεις ή δεν κάνεις για μία δουλειά. Όλη αυτή η φαιδρότητα που ζήσαμε τον απομακρύνει… Και βέβαια τιμούμε την ελληνική σημαία, αλλά μη την ευτελίζουμε. Την υποτιμούμε έτσι, δεν το αντιλαμβάνεστε;».Πηγή: tvnea.com