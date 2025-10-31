«Οργή στο Πρωινό για την εμφάνιση Ποτσέπη με την ελληνική σημαία» - Tιμούμε την ελληνική σημαία, αλλά μη την ευτελίζουμε...
2025-10-31 12:02:04
Η αποπομπή του Τάσου Ποτσέπη από την αστυνομία λόγω χαμηλής βαθμολογίας ήταν το θέμα της συζήτησης στην εκπομπή Πρωινό του ΑΝΤ1, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.
Ωστόσο, η συζήτηση πήρε απρόβλεπτη τροπή, όταν ο Τάσος Ποτσέπης εμφανίστηκε δίπλα στον δικηγόρο του με την ελληνική σημαία ριγμένη στους ώμους του.
Η αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα
Μόλις ο Γιώργος Λιάγκας είδε την εικόνα αυτή, εξοργίστηκε και ανέφερε: «Σας παρακαλώ πολύ τώρα! Μόνο ο κύριος Ποτσέπης έχει το δικαίωμα να φορά την ελληνική σημαία; Εγώ πήγα να αντιμετωπίσω σοβαρά το θέμα και εσείς το γελιοποιείτε!»
Η προσπάθεια του δικηγόρου να δικαιολογήσει την κίνηση
Ο δικηγόρος του Τάσου Ποτσέπη προσπάθησε να εξηγήσει λέγοντας: «Κάθε Έλληνας έχει δικαίωμα να υπερασπίζεται την πατρίδα του».
Ωστόσο ο Γιώργος Λιάγκας έγινε ακόμη πιο εκνευρισμένος και ξεσπάθωσε:
«Μπορείτε να την βγάλετε, σας παρακαλώ; Κλείστε τον, δεν τον θέλω! Είναι ένα σοβαρό θέμα γιατί ένας άνθρωπος δεν βαθμολογήθηκε σωστά… αλλά για να δείξουμε ποιος είναι περισσότερο Έλληνας, όχι σε εμένα αυτά!»
Ο Λιάγκας καταδικάζει την ευτελίζουσα χρήση της σημαίας
Ο παρουσιαστής συνέχισε με οργισμένο τόνο, λέγοντας: «Έλεος. Με επιχειρήματα αποδεικνύεις αν κάνεις ή δεν κάνεις για μία δουλειά. Όλη αυτή η φαιδρότητα που ζήσαμε τον απομακρύνει… Και βέβαια τιμούμε την ελληνική σημαία, αλλά μη την ευτελίζουμε. Την υποτιμούμε έτσι, δεν το αντιλαμβάνεστε;».
Πηγή: tvnea.com
