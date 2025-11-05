2025-11-05 14:34:18
Ο Απόστολος Γκλέτσος και η Σοφία Μουτίδου έγιναν οι πρωταγωνιστές το βράδυ της Τρίτης στο Real View, ενός τηλεοπτικού καβγά που είχαμε αρκετό καιρό να δούμε και όπως ήταν αναμενόμενο, το θέμα συζητήθηκε σήμερα σε όλες τις εκπομπές. Στο Πρωινό, ο Γιώργος Λιάγκας είχε ένα πολύ συγκεκριμένο σχόλιο να κάνει στον αέρα.

«Παλιά καλή ελληνική τηλεόραση», είπε με νόημα ο Γιώργος Λιάγκας για το Real View και τον λόγο πήρε ο Πάνος Κατσαρίδης αναφέροντας: «Είναι κάποιοι άνθρωποι που επιμένουν να παρουσιάζουν τον χώρο του θεάτρου σαν ένα χώρο βρώμικο, σαν ένα μεγάλο κρεβάτι…».

Ο Γιώργος Λιάγκας από την πλευρά του έδειξε την αντίθεσή του, φέρνοντας ως παράδειγμα τον Παύλο Χαϊκάλη που συμμερίζεται την εν λόγω φράση που ακούστηκε στο Real View.

«Εσύ Πάνο μου, ζεις περισσότερα χρόνια στο θέατρο από τον Παύλο Χαϊκάλη; Το έθεσε ένας από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές που έχουν περάσει από το θέατρο.


Κατσαρίδης: «Δεν μπορούμε να αφήνουμε μια μειοψηφία 10 ανθρώπων, να λιπαίνεται ένας χώρος. Είπε τη δική του οπτική, δεν είναι αυτό το θέατρο! Που είναι οι επίσημες καταγγελίες; Μπορεί να φλερτάρουν.

Πετρογιάννη: «Δεν γίνεται να τους τσουβαλιάζουμε όλους. Υπάρχουν άνθρωποι που υπηρετούν το θέατρο 50 χρόνια και είναι κύριοι και κυρίες».

«Η Σοφία Μουτίδου είναι ένας άνθρωπος που από τότε που ξεκίνησε το metoo λέει συνέχεια ότι έχει κακοπεράσει στο χώρο του θεάτρου και έχει δεχτεί παρενοχλήσεις, ότι έχει δεχτεί bullying, κακοί εργοδότες κλπ… Είναι κάποιοι άνθρωπο που προφανώς έχουν κακά βιώματα. Δεν έχει δικαίωμα όμως κανένας να τσουβαλιάζει έναν ολόκληρο χώρο. Εγώ, πραγματικά, δεν το έχω δει ποτέ. Ούτε είναι επιχείρημα ο χαρακτηρισμός ψεύτης», σημείωσε ο Πάνος Κατσαρίδης.

