





Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ήταν τα αποτελέσματα τηλεθέασης στη μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη του δυναμικού κοινού, με την κορυφή να ανήκει στην ελληνική ταινία που προβλήθηκε από το Star και σημείωσε 14,8%, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση του πίνακα. Πολύ κοντά ακολούθησαν τόσο η ελληνική ταινία του ANT1 όσο και ο «Τροχός της Τύχης» στο Star, που ισοβάθμησαν με 14,5%, δείχνοντας τη σταθερή προτίμηση του κοινού στο κλασικό ψυχαγωγικό περιεχόμενο.

Στην επόμενη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» του Alpha με 14,2%, η οποία συνέχισε την ανοδική της πορεία. Ακολούθησαν το «Kitchen Lab» στον Alpha με 10,7%, η επανάληψη του «Κωνσταντίνου και Ελένης» στον ANT1 με 10,2% και το τηλεπαιχνίδι «The Chase» στο Mega, το οποίο κινήθηκε γύρω στο 10%. Οι «Εξελίξεις Τώρα» στο Mega σημείωσαν 9,2%, ενώ η επανάληψη του «Είσαι το Ταίρι Μου» συγκέντρωσε 6,7%.

Στη συνέχεια της κατάταξης, η εκπομπή «Live» στο ΣΚΑΪ κατέγραψε 5,6%, ενώ το ταξιδιωτικό «Happy Traveler» στον ίδιο σταθμό έφτασε το 5,1%. Σημαντικά χαμηλότερα κινήθηκαν οι εκπομπές του Open, με το «Chef στην Κουζίνα Σας» να σημειώνει 2,4%, το «Happy Hours» 2,3% και το «Εδώ TV» μόλις 1,9%. Στην ΕΡΤ1, η εκπομπή «Μαμά, Δες» συγκέντρωσε 1,5%, ενώ το «Generation SK» περιορίστηκε στο 0,5%.

Η εικόνα της ζώνης αποτυπώνει έναν έντονο ανταγωνισμό όπου κυριαρχούν οι ελληνικές ταινίες, τα δημοφιλή reruns και τα τηλεπαιχνίδια, στοιχεία που φαίνεται πως εξακολουθούν να κερδίζουν την προτίμηση του δυναμικού κοινού στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

