Πρόγραμμα 18-54



Η ΚΛΙΝΙΚΗ 8,9



VELVET 3.2



ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤ1 3,7



CSI : NEW YORK 2.1



CSI : NEW YORK 3.3 (ήταν μπροστά στον κοινό ανταγωνισμό με το VELVET)



ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 2.1



ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 2.5



ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 2.3



ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (E) 14,8



ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (E) 16.0



ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (E) 15.9



TAINIA ALPHA 14.6



TWO AND A HALF MEN 10.5



ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ STAR 10,2



ΑΠΙΣΤΟΣ 6.1



ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΚΑΙ 7,0



ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ OPEN 5.5



ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ OPEN 3.2



ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ (Ε) 16.2



ΜΑΥΡΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ (Ε) 17.1



SAFE SEX (Ε) 10,4



Ο ΟΡΚΟΣ 1.4



ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.



*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά. ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research



Πηγή: TVNEA.COM

