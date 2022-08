Η Ελλάδα βρίσκεται στον αστερισμό του κόσμου των παρακολουθήσεων και των προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για αυτό τον σκοπό.

Όπως είναι ευνόητο έχουν δημιουργηθεί πολλών ειδών τεχνολογίες που λειτουργούν ως πλατφόρμες πάνω στις οποίες αναπτύσσονται λογισμικά παρακολούθησης κάθε είδους. Προγράμματα παρακολούθησης των επικοινωνιών και της ιντερνετικής δραστηριότητας μας και όχι μόνο.

Υπάρχουν προγράμματα που λειτουργούν ως αόρατοι κατάσκοποι ενεργοποιώντας την κάμερα και το μικρόφωνο του κινητού τηλεφώνου, του υπολογιστή ή ακόμη και των νέας γενιάς smart τηλεοράσεων χωρίς να το αντιλαμβάνονται οι κάτοχοι τους επιτρέποντας έτσι στον κάτοχο του κακόβουλου λογισμικού να παρακολουθεί κατά το δοκούν τι λέει και τι κάνει ο στόχος του όπου και αν βρίσκεται καθόλη τη διάρκεια του 24ωρου.

Για το Predator που χρησιμοποιήθηκε όπως φαίνεται στις τελευταίες υποθέσεις που αποκαλύφθηκαν στην Ελλάδα έχουν ειπωθεί πολλά τα τελευταία 24ωρα. Μέχρι να κάνει δυναμικά την εμφάνιση του το τελευταίο χρονικό διάστημα στην αγορά το Predator το λογισμικό που κέρδιζε τον τίτλο του πιο ισχυρού και προηγμένου λογισμικού παρακολούθησης ήταν το Pegasus που ανέπτυξε η ισραηλινή εταιρεία NSO Group.

REALTIME CYBERPredator Spyware, the Pegasus Competitor Explained - TechnicalΤο λογισμικό

Το Pegasus ανήκει στην κατηγορία των προγραμμάτων spyware. Με τον όρο spyware ή κατά το ελληνικότερο λογισμικό κατασκοπίας, αναφερόμαστε σε ένα είδος κακόβουλου λογισμικού το οποίο φορτώνεται κρυφά (με ύπουλο τρόπο) σε μια ηλεκτρονική συσκευή (υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, tablet κ.α.) χωρίς φυσικά να το γνωρίζει ο κάτοχος της συσκευής. Τα spyware συγκεντρώνουν και αποστέλλουν σε αυτούς που τα έχουν «φυτέψει» στις συσκευές-στόχους κάθε είδους δεδομένα και στοιχεία των κατόχων των συσκευών.

Το Pegasus μπορεί να ξεπερνά την τεχνολογία κρυπτογράφησης με την οποία προστατεύουν οι πάροχοι τα γραπτά μηνύματα SMS και τα e-mail και να τα διαβάζει. Μπορεί να κρυφακούσει τις τηλεφωνικές κλήσεις του κατόχου ενός κινητού τηλεφώνου, να χρησιμοποιήσει την κάμερα μιας ηλεκτρονικής συσκευής για να καταγράψει εικόνες, να ενεργοποιήσει το μικρόφωνο για να ακούει τι γίνεται πέριξ της συσκευής, να καταγράφει τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται κάποιος, να έχει πρόσβαση στα αρχεία των επαφών του ακόμη και να καταγράφει τι πληκτρολογεί ώστε να αποκαλύπτονται οι κωδικοί που χρησιμοποιεί ο ανυποψίαστος χρήστης μιας συσκευής σε διαφόρων ειδών online υπηρεσίες κ.α.

THE GUARDIANPegasus: the spyware technology that threatens democracyΤο Predator και το Pegasus λειτουργούν τόσο στο λειτουργικό σύστημα iOS των κινητών τηλεφώνων της Apple όσο και στο Android που χρησιμοποιούν οι υπόλοιποι κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων.

Υπάρχουν όμως αρκετά ακόμη προηγμένα προγράμματα spyware. Κάποια από αυτά σχεδιάστηκαν για χρήση από γονείς ώστε να ελέγχουν τις online και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των παιδιών τους αλλά και προγράμματα που σχεδιάστηκαν για την παρακολούθηση εργαζομένων από τους εργοδότες τους όμως σε κάθε περίπτωση όλα αυτά τα προγραμμάτα κάνουν την ίδια δουλειά. Μπορούν να κατασκοπεύσουν με πολλούς τρόπους οποιονδήποτε βρεθεί με εγκατεστημένο στο κινητό του τηλέφωνο ή τον υπολογιστή του (ή το tablet) ένα τέτοιο πρόγραμμα.

Τα προγράμματα αυτά έχουν διαφόρων ειδών χρεώσεις. Για κάποια ενδιαφερόμενος πρέπει να πληρώσει την αρχική άδεια χρήσης του προγραμμάτος και μετά να καταβάλει επιπλέον ποσά ανάλογα με τον αριθμό των συσκευών που θέλει να το εγκαταστήσει. Άλλα προγράμματα ακολουθούν πολιτική μηνίαιας χρέωσης. Για τα πιο εξελιγμένα spyware (π.χ. Predator, Pegasus) απαιτούνται εκατοντάδες χιλιάδες ή και μερικά εκατ. δολάρια για τη χρήση τους ενώ για άλλα αρκεί μια μηνιαία συνδρομή μερικών δεκάδων δολαρίων.





Ας ρίξουμε μια ματιά σε όσα spyware καταχωρούνται από τους ειδικούς στην top ten λίστα.

* mSpy: Σχεδιάστηκε για χρήση από γονείς που θέλουν να γνωρίζουν τι κάνουν και τι βλέπουν στο Διαδίκτυο καθώς και το που βρίσκονται όταν είναι δεν είναι σπίτι. Φυσικά παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες σε οποιονδήποτε θέλει να παρακολουθήσει οποιονδήποτε άλλο.



Το λογισμικό στέλνει στον κάτοχο του ενημέρωση για όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις του ατόμου που παρακολουθείται. Του στέλνει επίσης όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα μυνήματα. To πρόγραμμα καταγράφει οτιδήποτε βλέπει ή κάνει κάποιος είτε στο Διαδίκτυο είτε στα social media ενώ επίσης μέσω GPS ενημερώνει τον κάτοχο του που βρίσκεται το άτομο που παρακολουθεί. Ο κάτοχος βλέπει επίσης τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχει αποθηκεύσει στον υπολογιστή ή το τηλέφωνο του το άτομο που παρακολουθεί. Μπορεί επίσης αν θέλει να γνωρίζει τι πληκτρολογεί το θύμα της παρακολούθησης κάθε φορά και έτσι να μάθει εκτός των άλλων κάποιους κωδικούς πρόσβασης σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τράπεζες, κάρτες, κλπ. Στην περίπτωση που το χρησιμποιεί κάποιος γονέας το πρόγραμμα μπορεί να μπλοκάρει την πρόσβαση του παιδιού σε κάποια sites.





uMobix: Κάνει όσα και το mSpy ενώ επιπλέον μπορεί να βλέπει την λίστα επαφών, να ανακτά διαγραμμένα μυνήματα, να ελέγχει τα e-mail ενώ μπορεί να παρέμβει στις κλήσεις και τα μυνήματα του ατόμου που παρακολουθείται με τρόπο που επιθυμεί ο κάτοχος του προγράμματος.





Hoverwatch: Κάνει όσα και τα προηγούμενα spyware ενώ επιπλέον εντοπίζει οποιδήποτε αλλαγή έχει γίνει στην κάρτα sim ενώ επίσης επιτρέπει στον κάτοχο του να καταγράφει εικόνες από την κάμερα της συσκευής που είναι εγκατεστημένο όποτε το κρίνει απαραίτητο ο κάτοχος του προγράμματος.





eyeZy: Άλλο ένα λογισμικό που σχεδιάστηκε για γονικό έλεγχο αλλά φυσικά μπορεί να κατασκοπεύει οποιονδήποτε. Παρέχει όλες τις δυνατότητες των κορυφαίων spyware που έχουν περιγραφεί πιο πάνω αλλά μπορεί να μπλοκάρει και τη λειτουργία wi-fi της συσκευής αν για κάποιο λόγο το θεωρήσει σκόπιμο ο κάτοχος του.





Clevguard: Παρέχει όλες τις λειτουργίες των προγραμμάτων αυτής της λίστας και επιπλέον καταγράφει και αποθηκεύει τις τηλεφωνικές κλήσεις του ατόμου που παρακολουθείται για να τις ακούσει όποτε το επιθυμήσει ο κάτοχος του λογισμικού.





Flexispy: Θεωρείται από τα πιο ισχυρά και υψηλών δυνατοτήτων spyware παρέχοντας με τον πιο αόρατο και μη ανιχνεύσιμο τρόπο πλήρη πρόσβαση σε κάποιον σε οτιδήποτε κάνει κάποιος με τον υπολογιστή ή το κινητό του τηλέφωνο και σε οτιδήποτε δεδομένο ή αρχείο υπάρχει στην συσκευή που είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα. Δίνει επίσης τη δυνατότητα στον κάτοχο του προγράμματος να στέλνει εντολές στη παγιδευμένη συσκευή μέσω Διαδικτύου.





Spyera: Παρέχει όλες τις... default υπηρεσίες των κορυφαίων spyware προγραμμάτων και επιτρέπει στον κάτοχο του να ακούει τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του ατόμου που παρακολουθεί ακούγοντας και τον συνομιλητή του ενώ επίσης μπορεί να ενεργοποιεί την συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε όποτε το επιθυμεί να ακούει τι συμβαίνει στο σημείο και στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Ετσι μπορεί κάποιος για παράδειγμα, να κατασκοπεύει ένα ραντεβού ή μια επαγγελματική συνάντηση στην οποία συμμετέχει το θύμα της παρακολούθησης.

Την λίστα συμπληρώνουν τα προγράμματα: PcTattletale, iKeyMonitor, Spyzie, Truth spy και Spyier που σε γενικές γραμμές παρέχουν τις υπηρεσίες παρακολούθησης των λογισμικών που παρουσιάστηκαν προηγουμένως. Naftemporiki.gr

