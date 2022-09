Πρεμιέρα με έξι ενημερωτικές εκπομπές κάνει το EΡTNEWS τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022, οι οποίες θα μεταδίδονται κάθε βράδυ στις 11.







Ο Γιώργος Κουβαράς, που τον περασμένο Μάιο εντάχθηκε στον ενημερωτικό τομέα της ΕΡΤ, επιστρέφει με τις εκπομπές «Στο Κέντρο» και «Ανάλυσέ το» από Δευτέρα έως Τετάρτη.

Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή τη σκυτάλη παίρνει ο Απόστολος Μαγγηριάδης, που αποτελεί μια από τις μεταγραφές της ΕΡΤ για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με τις εκπομπές «Επίλογος» και «ΕΡΤ Τalks», ενώ κάθε Κυριακή την ίδια ώρα στο στούντιο έρχεται ο Δημήτρης Κοτταρίδης.







Αναλυτικότερα:

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 23:00, δημοσιογράφοι, πολιτικοί αναλυτές και ειδικοί, εμβαθύνουν στα γεγονότα και αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της επικαιρότητας στην εκπομπή «Ανάλυσέ το», που παρουσιάζει ο Γιώργος Κουβαράς.

Κάθε Τρίτη στις 23:00, πρωταγωνιστές της τρέχουσας επικαιρότητας έρχονται «Στο Κέντρο» με τον Γιώργο Κουβαρά στη λογική της one on one συνέντευξης.







Κάθε Πέμπτη στις 23:00, ο Απόστολος Μαγγηριάδης αναλύει τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους στην Ελλάδα και στον κόσμο στην εκπομπή «Επίλογος», η οποία θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τα πρόσωπα που διαμορφώνουν την επικαιρότητα, αλλά και συζητήσεις με πολιτικούς, δημοσιογράφους και αναλυτές.







Κάθε Παρασκευή στις 23:00, ο Απόστολος Μαγγηριάδης στην εκπομπή «ΕΡΤ Talks» αναλύει την πολιτική επικαιρότητα, το προσκήνιο και το παρασκήνιο μέσα από τη ματιά των δημοσιογράφων.







Κάθε Κυριακή στις 23:00, ο Δημήτρης Κοτταρίδης παρουσιάζει τα βασικότερα σημεία της εβδομάδας που πέρασε και δίνει το στίγμα της εβδομάδας που έρχεται, με καλεσμένους στο στούντιο.







Σημειώνεται ότι το EΡTNEWS θα προσφέρει διαρκή ενημέρωση όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, με δελτία ειδήσεων ανά ώρα.

Επίσης, το ΕΡΤNEWS θα διαθέτει πολλές καινοτομίες (γραπτές ειδήσεις στην οθόνη), αλλά και συνεργασίες όπως με το διεθνές δίκτυο Euronews.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι τις επόμενες εβδομάδες, οι τηλεθεατές θα μπορούν να παρακολουθούν τα νέο ενημερωτικό κανάλι της ΕΡΤ, στις πρώτες θέσεις του τηλεκοντρόλ τους σε υψηλή ευκρίνεια (HD). Παράλληλα, θα αρχίσει και η μετάδοσή του και από τις συνδρομητικές πλατφόρμες Cosmote και Nova

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM